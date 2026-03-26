多洛米堤之美(2) 阿爾卑斯山的另一種凝視—冰川公路、山巔藝術與鏡像之湖

多洛米堤除了有如藝術雕塑般的石塔與岩峰，也展現出細膩而多層次的風景—在山巔博物館中感受藝術與自然的交會，在如鏡的高山湖泊前讓心靈沉澱。當視野延伸至阿爾卑斯山，在奧地利的大鍾山冰川公路上，則能望見冰川與雪峰交織的壯麗景象，展開一段更深層的山岳凝視之旅。

冰川雪峰的壯麗公路—大鍾山冰川公路

大鍾山冰川公路位於奧地利，橫越阿爾卑斯山區，全長約48公里，山頂常年有雪，即使夏天也能看到雪景。蜿蜒髮夾彎視野開闊，一路都是高山、草原與雪峰景色，沿途設有停車點與觀景台，可隨時下車拍照賞景，運氣好可遇見野生的土撥鼠、山羊與羚羊，被稱為「歐洲最美公路之一」，每年5月～10月開放，夏季是最佳旅遊時間，冬季積雪會封路。

這座造型極具未來感的玻璃建築「威廉斯塔」，位於公路的最高點約2,369公尺的高處，大鍾山近在咫尺氣勢雄偉，也是俯瞰東阿爾卑斯山最長冰川的絕佳角度。當陽光透過玻璃塔灑入室內，光影會隨著大鐘山的雲霧變化而流動，如夢似幻讓人像是身臨其境。

山巔上的建築詩篇—梅斯納爾山岳博物館

梅斯納爾山岳博物館由傳奇登山家 Reinhold Messner 所創建，共由六座分布於南提洛爾與多洛米堤山區的場館組成，並與山勢地景融為一體。他將登山精神、藝術視野與山岳景觀相結合，打造出獨具特色的高山文化殿堂。各館以不同主題探討人類與山之間的關係，並與周遭自然環境相互呼應，因此被譽為「山與人的對話空間」。

其中最知名的分館是位於克隆廣場山顛，由建築大師Zaha Hadid設計的MMM Corones，是整個系列的最終篇章，博物館嵌入山體之中，並以流線造型延伸出觀景空間，並能360度俯瞰阿爾卑斯山景，是建築與山景結合最強的一座博物館，被稱為「雲端博物館」，入內參觀彷彿是一種與阿爾卑斯山對話的藝術體驗。

三大鏡像湖之一：布萊埃斯湖

清晨是布萊埃斯湖最美的時刻，此時湖面沒有波瀾，能把群山與天空完整收藏在湖水之中。湖水呈現一種極其純淨的碧綠色，這種色彩源自於湖水的深度，以及周圍白雲石山脈礦物質的反射，因而能在陽光照射下，閃耀出像寶石般的光澤。

這座復古木製船屋是代表性地標，可租一艘手工打造的木船划向湖心，當船隻在如鏡的湖面上划行，彷彿進入了另一個夢幻時空，每一段轉彎都能看見不同層次的湖光山色，讓人讚嘆不已。湖邊有一條非常平緩的步道，走完一圈約需1〜1.5小時，從森林密徑到開闊的碎石湖灘，景觀極其豐富

三大鏡像湖之二：米蘇里娜湖

湖區海拔約1,754公尺，周圍環繞的群山調節了風速與氣溫，讓空氣純淨且乾燥，常見的過敏原在這樣的條件下難以生存，創造出有利於肺部擴張呼吸的環境，早在20世紀初，此處就是著名的療養勝地，特別受到需要調養呼吸系統的旅人青睞，有「天然療癒湖」之稱。

沿著湖邊的小徑漫步，在那種帶著松針香氣、乾燥且清冷的空氣中，每一次呼吸都像在洗滌靈魂，讓人體悟到原來最好的處方箋，就是大地最純粹的氣息。湖畔矗立一間專門針對兒童呼吸道疾病的療養中心，這是義大利及歐洲少數幾個設在高海拔，專門利用自然氣候進行療養的醫療機構。

三大鏡像湖之三：卡蕾莎湖

卡蕾莎湖又稱為「彩虹湖」，湖水顏色隨光線與角度改變，呈現藍、綠、黃多層次變化，相傳一位巫師愛上湖中的水妖，為了吸引她，巫師在空中架起了一座彩虹，卻忘記偽裝自己而被水妖識破，憤怒的巫師將彩虹扯下丟進湖裡，從此湖水便有了彩虹的顏色。

湖水四周被松林與高山森林包圍，氣氛輕幽帶點神秘感，與上述兩個開闊的湖泊風格不同，後方屹立鋸齒狀的垂直岩峰，像是巨大的管風琴，極具幾何美感，這裡不只是一座湖泊，更是一場視覺與神話的奇幻漫遊。

從冰川公路的壯闊，到山巔藝術的美感，再到鏡像湖泊的幽靜，這一路的風景像是展開的畫卷，帶來不同的風情與悸動，好漾旅行社的多洛米堤行程有上述景點的安排，想要感受多洛米堤之美不妨參考，相信能帶給你難忘的旅程。

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