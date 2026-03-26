愚人節搞怪出擊！7-ELEVEN推「反差系美食」看起來很雷卻超好吃？必吃7款獵奇美食整理

4月1日愚人節將至，7-ELEVEN今年直接把「整人」升級成一場味覺實驗。從鹹食、甜點到飲品全面翻轉，打造一系列「看起來不像、吃起來超驚喜」的反差系美食，不只挑戰味蕾，也讓社群討論瞬間炸開。這次「愚人節WOW大賞」一次推出超過20款話題商品，其中最值得鎖定的，就是以下這7樣，不只獵奇，更是網友公認「一定要試」的爆款清單。

必吃1.「這不是滷肉飯」：義大利麵偽裝台味經典

第一眼真的會被騙。這款用「米型麵」取代白飯，搭配滷肉醬汁打造的創意料理，外型幾乎複製滷肉飯，但實際入口卻是義大利麵的Q彈口感。中西混搭的衝突感，反而讓人越吃越上癮。

這不是滷肉飯

必吃2. CITY TEA「這不是豬血糕」：最強打卡系飲品

今年話題王絕對是它。芝麻奶磚偽裝成豬血糕，再撒上花生粉與抹茶粉，視覺幾乎百分百還原。冰飲喝得到Q彈口感，熱飲則是濃郁芝麻奶茶風味，外表整人、味道卻意外療癒，是社群最適合拍照的一款。

必吃3.「這不是抹茶鬆餅」：甜中帶嗆的反差爆擊

外表是抹茶，其實完全不是。鬆餅裡包的是「芥末奶霜」，入口瞬間會被那股微嗆辣嚇到，但後勁卻是甜香奶味。這款堪稱愚人節最有「惡作劇靈魂」的甜點。

必吃4. 翻轉肉鬆飯糰：把內餡變主角

把肉鬆從內餡翻到外層，整顆飯糰直接變成「肉鬆本體」。第一口是濃厚鹹香，第二層才是米飯的溫潤，層次感完全顛覆傳統飯糰印象。

將鹹香肉鬆均勻包裹在外層打造「翻轉肉鬆飯糰」入口先感受到酥鬆肉鬆再來才是甘甜米飯，充滿層次。

必吃5. 魚卵龍蝦風味盲盒御飯糰：吃之前永遠猜不到

不只內餡豪華，連海苔都變成「盲盒」。香菜、奶油、大蒜、醬油四種口味隨機出現，每一顆都是驚喜開箱，讓吃飯變成一場遊戲。

魚卵龍蝦風味沙拉盲盒海苔御飯糰

必吃6. 酷聖霜冰冰堡：熱狗堡其實是冰淇淋

外觀是熱狗堡，但裡面夾的是霜淇淋。這款「冰冰堡」從視覺到口感都超反差，一口咬下才發現完全被騙，卻又意外好吃，是今年最有話題的甜點之一。

必吃7. 統一布丁「焦糖出走咘布」：沒有焦糖反而更紅

經典統一布丁直接「拿掉焦糖」，只留下純粹滑嫩布丁本體。看似簡單，卻因為少了靈魂元素反而更引發討論，也成為粉絲搶購的限定款。

統一布丁全新期間限定新品「統一布丁 焦糖出走咘布」

7-11愚人節活動亮點整理 | 不只吃還能搶優惠

OPENPOINT行動隨時取推出快閃優惠，CITY系列指定飲品「單杯41元」，直接成為最實用的入手亮點。

OPENPOINT行動隨時取推出快閃優惠，CITY系列指定飲品「單杯41元」，直接成為最實用的入手亮點。 圖片來源：官方提供

再來是會員限定福利，「uniopen PRIMA會員」於3月30日11:00至4月1日23:59開放「統一布丁焦糖出走咘布」限量預購，每人限購一組（3入），總量僅1萬組，話題與稀缺性直接拉滿。

「統一布丁 焦糖出走咘布」訂閱會員專屬預購活動，每人限購1組（3入），活動總限量1萬組，讓訂閱會員除了消費回饋外，還能不定期享有專屬搶購特權，享有專屬權益

門市端則從4月1日至4月14日推出期間限定「冰冰堡」，將熱狗堡變身霜淇淋甜點，預計成為社群打卡新寵。

門市預購誌同步推出「愚人節歡樂派對」專區，集結搞怪蛋糕與創意料理，從「我不是東坡肉」到「菜瓜布蛋糕」，打造聚會話題神器。