民宿】宜蘭五結包棟民宿｜庭院別墅＋綠草坪＋親子友善空間・放鬆系住宿開箱" src="https://g.udn.com.tw/upfiles/B_PI/pickupuu/PSN_PHOTO/072/f_29388072_1.JPG"> 【金洙椏民宿】宜蘭五結包棟民宿｜庭院別墅＋綠草坪＋親子友善空間・放鬆系住宿開箱

這次來到宜蘭五結，入住【金洙椏民宿】，庭院式別墅有專屬停車空間，對開車族來說相當方便。

【金洙椏民宿】宜蘭五結包棟民宿｜庭院別墅＋綠草坪＋親子友善空間・放鬆系住宿開箱

民宿本身有提供烤肉空間，如果天氣好可以在戶外使用；如果遇到下雨，也有半室內的區域可以躲雨繼續烤，動線設計也很順，後方有兩個小門，一邊可以直接通往民宿內部，一邊則是連到廚房，使用上蠻方便的。

【金洙椏民宿】宜蘭五結包棟民宿｜庭院別墅＋綠草坪＋親子友善空間・放鬆系住宿開箱

【金洙椏民宿】宜蘭五結包棟民宿｜庭院別墅＋綠草坪＋親子友善空間・放鬆系住宿開箱

大門口這一區，可以看到前方種滿了各種植栽，看得出來平常都有在用心照顧，整體看起來很順眼。

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一走進戶外庭院，第一個感覺就是很有生命力，大片的綠草坪搭配各種樹木和花卉，看起來生機勃勃。

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這裡有盪鞦韆，也有可以戲水的小水池，整個空間很自在，大人可以坐在石頭椅上坐著歇一下，吹吹風、看看孩子玩耍，其實就很舒服。

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庭院裡還養了一群雞和鴨，我們那天剛好看到母雞帶著一群小雞在覓食，畫面很有趣也很真實。

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紜紜也有和小鴨近距離互動，那種小心翼翼又帶點好奇的樣子，其實蠻可愛的。

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走進室內，客廳空間比想像中還要寬敞明亮，桌上已經貼心準備好水果、餅乾，還有在地特色名產，大家一坐下來就開始聊天，不知不覺就待了一段時間。

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一樓就設有廁所，這點其實很加分，不用特地再跑回房間，對於有小朋友或長輩的家庭來說，會覺得方便很多。

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客廳旁邊有一個採光很好的區域，陽光灑進來的感覺很舒服，很適合泡杯茶或咖啡坐在這裡放空一下。

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當然，包棟民宿該有的也沒少，電動麻將桌直接安排好，晚上要小玩幾圈完全沒問題。

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這間民宿還有電梯，這點真的會讓人默默覺得很加分。帶著行李上下樓都輕鬆很多。

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來到二樓，房型選擇其實蠻多的，唯一的一間雙人房走的是簡單明亮路線，空間乾淨舒服，很適合兩人入住。

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幾間四人房各有不同風格，有溫馨碎花感的，也有空間更寬敞的。

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其中有一間是我自己最喜歡的，窗外看出去就是一整片綠油油的稻田，視野很開闊，浴室還有開窗，整體通風很好，住起來會覺得特別舒服。

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還有一間是空間最大的四人房，可以加床到六人，甚至還有自己的小陽台，適合人多一起住。

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如果是想要泡澡的話，這裡也有一間附浴缸的房型，是唯一有浴缸的選擇，可以特別留意一下。

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二樓中間還有一個公共空間，大面窗景搭配舒適座位，其實蠻適合坐在這裡發呆或聊天。旁邊也有飲水機，泡茶、泡奶都很方便。

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更讓人印象深刻的是，這裡還直接設了一小區給孩子玩，有迷你球池、溜滑梯，還有扮家家酒的玩具，對小朋友來說，真的就會不自覺待在這裡玩很久，大人也可以稍微喘口氣。

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隔天早餐的部分也蠻用心的，會提前確認餐點品項和用餐時間，餐點整體表現不錯，其中我自己最喜歡的是鮪魚法國麵包，外層帶點香酥，咬起來有層次感，吃完會覺得很有飽足感，飲品的部分是想喝再開，不用擔心放太久，我自己是偏好米漿，甜度不會太高，但味道蠻濃的，喝起來很順。

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吃飽之後，我們到戶外庭園拍了一張大合照，簡單記錄一下這次的入住時光。收拾好心情，也準備繼續接下來的宜蘭行程。

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整體住下來，【金洙椏民宿】給人的感覺不是特別華麗，而是一種很剛好的舒適，空間夠大、動線順、親子也友善，有草地、有動物、有可以待著的地方。如果你剛好在找宜蘭五結一間可以放鬆、可以讓孩子自在玩，又能大家一起聚在同一個空間的包棟民宿，這裡會是一個不錯的選擇。

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金洙椏休閒民宿

電話：0972 726619

地址：宜蘭縣五結鄉協和中路17之27號

訂房連結：https://journey.owlting.com/hotels/606c1cfe-0573-463c-bcb5-3dd082a78b96

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