2026-03-26 12:09 舌尖上的旅人 Eric Hsu
川味控集合！板橋凱撒推期間限定料理 麻辣鮮香全面開吃
板橋凱撒大飯店家宴中餐廳迎接初春，推出四川限定主題料理，4月1日起限定販售，延續「清鮮為底，重辣為輔」料理技法，搭配煎、炒、乾燒等技巧，帶來麻婆豆腐、藤椒魚頭、老媽蹄花等好料，每道420元起。
下飯神器「川味麻婆豆腐」選用口感紮實板豆腐入菜，加入黑豬肉碎、四川郫縣豆瓣醬煨煮，每塊豆腐都吸飽醬汁，紅亮油潤超對味。嗜辣者推薦這道「藤椒魚頭」，以肉質細嫩魚頭為食材，搭配特製剁椒醬蒸製，出餐前澆淋上青花椒油，麻中帶香一試難忘。招牌「老媽蹄花」添入雞骨、豬骨、雞爪與豬皮熬煮，乳白色湯頭富含膠質，蹄花入湯蒸煮軟嫩，骨肉輕鬆分離。
經典川菜「蜀香回鍋肉」選用黑豬五花先蒸後片，完整保留油脂與香氣，加入豆乾油炸定型，再放入郫縣豆瓣醬、甜麵醬大火快炒，搭配蒜頭與高麗菜一同拌炒，鮮香夠勁。「嘴饞牛肉」是老饕的最愛，將牛腱心滷製後油炸，加入乾辣椒、蒜頭與青蔥爆炒，最後放入辣渣與孜然調味。
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