韓國賞櫻季登場 蒐羅韓國十大賞櫻景點及慶典！圖為河東雙蹊寺十里櫻花路



【旅遊經 洪書瑱報導】







3月底隨著氣溫逐漸回暖，彷彿宣告了韓國將進入櫻花季了，2026 年韓國櫻花預測已出爐，目前已從濟州、釜山一帶為起點，將一路向北延伸，一直至 4 月中旬，韓國春櫻美景遍地現蹤，除了賞櫻，還有不容錯過的櫻花慶典，羅列除了韓國規模最大的櫻花節，擁有超過 36 萬株櫻花的「鎮海軍港節」外，還有許多美麗的景色及慶典，值得民眾前往賞花及參與！









2026櫻花預測圖，開花時間可能因天氣變化而有所調整來源：Weatheri ＆韓國觀光公社



目前的韓國的櫻花預測預測開花日，濟州（西歸浦）3月25日；南部（釜山、大邱）3月25日 – 3月26日；中部（清州、大田）3月31日；首爾（都會區）4月3日；北部（春川、江陵）為4月1日 – 4月8日，根據地圖與氣象預測，櫻花將從 3 月下旬開始綻放，滿開期通常在開花後的 7 天左右，但提醒櫻花綻放受天候溫度影響，赴韓賞櫻時，請先行了解當地花況！

一、鎮海軍港節：





鎮海櫻花隧道



說到韓國櫻花，絕對不能錯過鎮海軍港節，是韓國最大的櫻花慶典，今(2026)年，將於3月27日 – 4月5日登場，櫻花盛開之際，著名的余佐川的羅曼史橋、慶和火車站的櫻花鐵道等處都是櫻花美景，甚至能看到美麗的櫻花雨，除了櫻花之外，鎮海軍港節中，亦會舉辦李忠武公的追慕紀念大祭等表演節目。



二、濟州典農路大櫻花慶典、西歸浦油菜花慶典相繼登場：







「典農路」有長達1.2公里櫻花隧道(攝影：洪書瑱)







濟州島 鹿山路 櫻花與油菜花(圖：韓國觀光公社提供)







韓國賞櫻美景，濟州絕對榜上有名，也是每一年開啟韓國賞櫻之先的城市，濟州有不少賞櫻景點，如：典農路（전농로）、三姓穴 (삼성혈)、長田里（장전리）、濟州大學（제주대학교）、新山公園（신산공원）、鹿山路（녹산로）等，甚至即使不是知名景點，在濟州島旅遊時，過程「途經」也能隨時看到櫻花綻美。濟州島每年的櫻花季期間，其油菜花也是綻放極美，有些地方甚至會展現白粉櫻花與黃澄澄的油菜，展現漸層的色彩之美！今(2026)年典農路大櫻花慶典將於3月27日(五) 一連三天至3月29(日) 止，但提醒目前典農路櫻花都還在花苞狀態！另油菜花目前各地方都已開，油菜花花期預估至4月底，今年西歸浦油菜花慶典將邁入第43屆，將於4月4日，一連二天至4月5日，於西歸浦表善面加時里（迷你馬體驗公園一帶）登場！









三姓穴(攝影：洪書瑱)







濟州油菜花海數大之美，因韓劇《苦盡柑來遇見你》更受國內外遊客喜歡嚮往(攝影：洪書瑱)







三、慶州的櫻花馬拉松：







慶州普門園區



今(2026)年櫻花馬拉松將於4月4日 (六)舉行，跑友們將在千年古都的古蹟與粉紅隧道中奔跑。若是一般民眾，不妨在普門湖畔的櫻花隧道，即使不參賽，沿著古城牆散步也非常浪漫。







四、大邱：E-World 星光櫻花節：







E WORLD 83塔 櫻花 (圖：大邱廣域市駐台觀光推廣辦事處提供)







目前已登場，活動至4月5日，是全韓國唯一的「夜櫻」主題樂園慶典，活動期間夜間數百萬LED燈與櫻花交織，被譽為夢幻必訪景點，83塔下的彩色燈光與櫻花交織成為此處必拍的經典。

五、永登浦汝矣島櫻花節：

每年4月，汝矣島都會化身為一座巨大的花園，在櫻花盛開的季節，均會舉辦永登浦汝矣島櫻花節，是首爾規模最大的櫻花慶典，今(2026)年將於 4月 3日（五） — 4月 7日（二）舉行，汝矣西路與漢江公園一帶，共有1,886棵櫻花樹，還有迎紅杜鵑、迎春花、大字杜鵑等13種、共8.7萬株春花盛開，慶典期間除了有日夜櫻可賞外，活動期間還有各種街頭表演、展示或體驗活動。

六、花開市場櫻花節：





氣溫漸暖的3月底4月初，在全羅南道與慶尚南道交界的河東郡花開面，十里櫻花路上均會開滿了如粉色細雪般的櫻花，來宣告春天的到來。十里櫻花路是韓國家喻戶曉的知名賞櫻步道，花季時櫻花連綿不絕，十分夢幻。這裡還有美麗的據說，據傳相愛的兩人攜手走過這條路將能白頭偕老，使這裡得到「婚禮路」的美麗稱號，也因此有許多年輕情侶牽著手在此漫步，許下百年好合幸福共度一生的願望。而每年花季，在花開面一帶也會定期舉辦花開市場櫻花節，展開多彩多姿的文化活動，讓遊客在此盡情享受春日的浪漫，今(2026)年將在3月27日，一連三天至3月29日，將舉行「花開市場櫻花節」！

七、首爾石村湖櫻花節：



另，首爾松坡區石村湖每一年也會舉辦石村湖櫻花節，圍著石村湖，植有約1,000多棵大櫻花樹，每當櫻花盛放時，就會形成壯觀的櫻花隧道。慶典期間會準備迎櫻花開幕式、街頭表演、藝術市集、美食餐車、櫻花滿開音樂會等各式各樣的活動，在步道處處也會設置拍照區，方便遊客與市民拍照留念，捕捉特別的瞬間。白天可欣賞春日華美的櫻花，夜晚則可欣賞在照明下呈現另一種韻味的夜櫻，是適合與家人、戀人、朋友一起造訪的首爾代表櫻花節。今(2026)年舉辦日期為4月3日 – 4月11日！



八、大田「大清湖櫻花節」：

大田市最佳櫻花期落在 3 月下旬至 4 月上旬，位於市區的泰美公園、適合親子同樂的大田 O-WORLD、當地著名長達 26 公里的大清湖櫻花路隧道等，都能欣賞到紛飛美景，每年還會舉辦「大清湖櫻花節」。而鳥川邊櫻花路、高福水庫櫻花路和芙蓉櫻花路，被並稱為「世宗 3 大櫻花路」，大約在 4 月上旬至中旬會迎來滿開。



九、忠清北道「堤川清風湖櫻花節」：







忠清北道最著名的賞櫻景點，包括：清州擁有數千顆櫻花樹的無心川櫻花路、位於大清湖畔的舊總統別墅「青南臺」以及每年會舉辦「堤川清風湖櫻花節」的清風湖畔，通常在 3 月下旬至 4 月上旬迎來滿開，今年4 月 4 日～4 月 19 日舉行！







十、江原道「鏡浦臺櫻花節」：







江原道 江陵鏡浦湖

江原特別自治道櫻花花期屬於韓國櫻花季尾聲，大部份落在 4 月上旬至中旬。江陵鏡浦湖因如鏡子般清澈而得名，每逢春日之時，會舉辦江原道最盛大的櫻花慶典「鏡浦臺櫻花節」，今(2026)年將在4 月 4 日～4 月 11 日舉行；束草的永郎湖以景色優美著稱，春天時，一整圈的櫻花樹將包圍湖畔，還能從這遠眺到雪嶽山山景。









全北 馬耳山道立公園



另，被《米其林旅遊指南》評為最高三星級的馬耳山道立公園外，完山公園、德津區廳櫻花路、全北大學等，都是相當熱門的賞櫻勝地，4 月上旬至中旬為全北地區的最佳賞花期。若是不小心錯過櫻花季，亦可前往鎮安欣賞大片紫紅色的芝櫻花海！↓



以上圖片：韓國觀光公社提供



