2026-03-29 11:03 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「Hong Kong Mega 8」盛事連串上演 盡顯香港「亞洲盛事之都」魅力
【旅奇傳媒/編輯部報導】三、四月香港精彩盛事無間斷，香港旅遊發展局（簡稱旅發局）推出「Hong Kong Mega 8」推廣活動，以八大國際級藝術、潮流文化及體育盛事為核心，加上匯聚城中多元化活動，誠邀全球旅客親臨香港，深入社區，感受香港「亞洲盛事之都」的無窮魅力。
旅發局主席林建岳博士表示：「我們透過『Hong Kong Mega 8』串連多項世界級藝術文化及體育盛事，同時配合各區多姿多彩的活動，全面展現香港作為「亞洲盛事之都」的地位。期間，旅發局首度與『巴塞爾藝術展』攜手將數碼藝術帶入社區，並感謝置地公司支持，讓大眾在香港中心地帶欣賞到世界級的大型公共藝術。旅發局亦聯同業界推出及推廣多元旅遊產品，吸引旅客到訪，並提升旅客體驗和延長他們的留港時間，為相關產業創造更多商機，進一步擴大盛事旅遊經濟效益。」
首度攜手巴塞爾藝術展香港展會將數位藝術帶入社區 免費欣賞國際級投影作品
今年，「巴塞爾藝術展」（Art Basel）將其中一個備受矚目的全球性項目「Zero 10」，由邁阿密海灘展會帶到香港展會作亞洲首展，為觀眾帶來程式碼、光影與聲響藝術等數位藝術作品。當中，備受全球 NFT 收藏家青睞的南韓數位藝術家 DeeKay，亦會於「Zero 10」展出其數位藝術作品。
旅發局與「巴塞爾藝術展」香港展會首次將數位藝術體驗延伸至場外，並於展會開幕前率先推出 「Digital Art @Central」，帶動社區投入藝術氛圍。項目邀請 DeeKay 創作全新的數位動畫作品《DeePle the People》，將數位藝術從展會帶到中環城市空間。作品中，不同年齡、種族和職業的人物穿梭於香港繁忙的十字路口，呈現熙來攘往的情景。DeeKay 更特別創作約100個角色，當中亦加入多個具代表性的盛事元素，包括龍舟划手、賽馬騎師、廚師及表演歌手等，令作品更具香港特色。
DeeKay 表示非常興奮能與旅發局合作，並特別欣賞以公共空間展示數位藝術的方式，指能讓作品接觸更廣泛的觀眾。他說：「除了天際線與地標，我更想將這座城市描繪成一個由人、節奏和文化活力所塑造，充滿生命力的地方，希望大家能在作品中感受到香港人的能量。」作品將於03/24-03/29，一連六日於19:00-23:00在香港會所大廈外牆上投影，讓市民旅客在城中亦可欣賞到世界級的大型公共藝術。
推本地藝遊攻略 社區多元藝術活動體驗深度遊
同時，旅發局亦與「藝術中環展會」（Art Central）合作推出電子版《香港藝術月探索指南》，精選城中多個藝術社區的精彩活動，涵蓋中環、上環、灣仔、大坑、南區、尖沙咀及西九文化區等地的畫廊展覽、博物館特展及表演藝術節目，並配以鄰近餐飲推介等，提供一站式旅遊資訊，方便旅客以自助形式探索香港不同角落的藝術活動，推動藝文深度遊。「藝術中環展會」亦推出旅遊及體驗套票，精選套票涵蓋酒店住宿、餐飲、景點、交通等優惠，讓旅客輕鬆體驗藝術旅遊。
除大型藝術盛事外，同一時期，香港多個地區亦充滿藝術活力。「ArtHouse Tai Hang 2026」將大坑社區內10間舊樓化身成期間限定、集藝術與社區飲食於一身的展覽空間，透過藝術展覽、裝置、導賞團、講座及表演舞台等多元形式，帶領市民旅客邊行邊看，體驗融合藝術的城市漫步，並帶動周邊餐飲及零售消費。
此外，置地公司將呈獻「Art Walk in Central」，讓大眾在中環核心地段展開一場藝術文化之旅。活動包括導賞團、表演式藝術導覽，以及遍佈整個區域的公共藝術裝置，帶領大眾重新發掘置地公司旗下物業的標誌性雕塑作品。在 LANDMARK 中庭，日本藝術家六角彩子（Ayako Rokkaku）將首次於香港舉辦個人展覽，並呈獻其至今最大型的互動藝術裝置。活動將於03/29延伸至遮打道，透過「OPEN：中環壓軸街頭派對」及「Art on the Move」，打造一場充滿活力的露天街頭慶典。
西九文化區的頂尖博物館亦將於三月帶來多項全新展覽及活動，同樣不容錯過。「M+」隆重呈獻「李昢：一九九八年至今的創作」，全面回顧韓國先鋒藝術家李昢的創作歷程。「趙無極：版藝匠心」（展期至05/03）－以嶄新視角探討法籍華裔名家趙無極的創作生涯，是亞洲首個聚焦其版畫創作的大型回顧展。
「香港故宮文化博物館」則特別於馬年呈獻「天馬凌雲－故宮博物院藏繪畫珍品」，展示中國馬畫藝術的成就。此外，由「西九演藝」呈獻的「西九家 FUN 藝術節」亦於03/19~04/12回歸，帶來超過120項合家歡藝術文化體驗，焦點項目包括巨型互動藝術裝置「夢遊喵境」亞洲首展等。
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