2026-03-29 13:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
法國波爾多「酒店式遊船」限定米其林美食、運河、鄉村之旅
【旅奇傳媒/編輯部報導】專注於法國內陸河道與運河旅遊的「French Waterways」，2026年推出全新限量的美食主題航程，帶領旅客深入探索法國波爾多葡萄酒產區的迷人風光，體驗鄉村、美食、美酒與文化的多樣魅力。
▲河道旅行探索法國波爾多葡萄酒產區的風光、美食、美酒與文化等多樣魅力。 圖：French Waterways／提供
旅客將搭乘優雅的酒店式遊船「聖路易號（Saint Louis）」，沿著平靜的加龍運河（Canal de Garonne）悠閒航行，享受私人導覽與知名酒莊品酒體驗、米其林星級午餐，以及由私人主廚精心設計、搭配頂級列級酒（Grand Cru Classé）的季節性料理。此全包式6晚包船行程於5月至10月指定日期出發，價格從4人36,000美元（約113萬台幣）或6人42,000美元（約132萬台幣）起。
French Waterways 執行長 Rosie Mansfield 表示：「對於同時熱愛頂級美酒、精緻美食與悠閒旅行的人來說，這趟航程將是一段獨一無二的體驗。我們與長期合作夥伴『聖路易號』攜手打造這個限量行程，讓旅客有機會深入造訪傳奇酒莊，如伊更堡（Château d’Yquem），並享受米其林星級餐飲。這將是前所未有的波爾多、聖艾美隆與蘇玳之旅。」
「聖路易號」航行於加羅訥河畔塞里尼亞克（Sérignac-sur-Garonne）與卡斯泰昂多爾特（Castets-en-Dorthe）之間，提供精緻舒適的住宿空間，包括3間時尚客艙、1間附開放式酒吧的沙龍，以及寬敞的日光甲板，可欣賞沿途寧靜的鄉村、迷人村莊與古老城鎮。登船時，旅客將享有迎賓香檳，船上酒窖更收藏來自法國各大產區的列級酒，與主廚料理完美搭配。
每日專屬行程包含：
★ 私人品酒體驗：於聖艾美隆知名酒商「Vignobles et Châteaux」品嚐珍稀與陳年佳釀
★ 導覽參觀嘉法葉堡酒莊（Château La Gaffelière）：這座歷史悠久的一級列級酒莊，位於石灰岩坡地，釀造具陳年潛力的佳酒
★ 參觀伊更堡（Château d’Yquem）：傳奇蘇玳葡萄酒酒莊，也是唯一獲評「優等一級」（Premier Cru Supérieur）的酒莊
旅客還可享用米其林星級午餐，地點包括：
★ 二星餐廳 La Table de Pavie：由主廚 Yannick Alléno 主理，創意料理搭配頂級美酒
★ 一星餐廳 Logis de la Cadène：以季節料理與優秀酒窖聞名
此外，行程還包括：
★ 參觀四代傳承的雅馬邑白蘭地酒莊，了解法國最古老白蘭地的製作過程，並可親手打造專屬酒瓶
★ 造訪 Casteljaloux 的傳統市集，在導覽下品嚐起司，並與船上主廚一同選購當季食材
★ 參觀位於 Temple-sur-Lot 的 Latour-Marliac 睡蓮花園（莫內畫作靈感來源）
★ 造訪 Le Mas d’Agenais 村教堂，欣賞林布蘭的名畫《十字架上的基督》
◉ 出發日期
・塞里尼亞克（Sérignac）→ 卡斯泰特（Castets）：05/30、06/13、08/22、10/03
・卡斯泰特（Castets）→ 塞里尼亞克（Sérignac）：06/20、08/29
（行程包含從波爾多市區或波爾多－布拉尼亞克機場 Mérignac 接送服務）
【禁止酒駕；飲酒過量，有害（礙）健康。未滿十八歲禁止飲酒】
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