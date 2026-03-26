發票翻倍價值術！誠品打造松菸食旅新玩法 小資族必跟

小資族注意啦！誠品行旅攜手誠品生活松菸，推出全新「松菸食旅提案｜你的發票我請客」活動，即日起至5月31日限期開跑，民眾持凱基誠品聯名卡友憑當月於誠品生活松菸單筆消費滿1290元實體發票，即可持卡在The Chapter義式餐廳享平日晚間套餐「4人同行1人免費」好康。單筆滿2280元在In Between之間餐廳享相同禮遇。

The Chapter前菜「尼斯沙拉與托斯卡尼風味海鮮湯」帶有濃郁番茄香氣與些微辣感。誠品行旅提供

The Chapter推薦菜色「拿坡里風味牛肉丁醬寬板麵條」，小火慢燉完整呈現茄汁與肉塊香氣。另道「托斯卡尼風味海鮮湯」以醇厚蝦高湯為基底，加入滿滿大海鮮味，讓人一試難忘。In Between之間餐廳則祭出「脆皮櫻桃鴨胸」搶客，主廚使用自製的南高梅紫蘇醬汁，巧妙平衡豐腴油脂。招牌「澳洲和牛橫膈膜佐燉飯」能嚐到濃郁肉香與滑順口感。

主菜「拿坡里風味牛肉丁醬寬板麵條」好吃到讓人停不下來。誠品行旅提供

好康再加碼，凱基誠品聯名卡一般消費享基本回饋，綁定凱基銀行帳戶最高可加碼至2.3 %，在誠品通路消費依會員等級最高可達7 %回饋，並同步累積誠品點數，用於後續消費折抵與會員專屬禮遇。