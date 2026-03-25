台東｜金峰鄉 東66線行旅 訪原生藝術國際博覽會

「2026 金峰鄉原生藝術國際博覽會」將於4月至7月期間展開，活動聚焦三大核心願景「願景與建築」、「農業與花藝」、「文化照護」，將以原住民生活智慧為底蘊，串聯土地、生產、生活與照顧的多重面向，讓原生文化不只是被觀看，而能被真實體驗。

台東縣金峰鄉原就有豐富的自然與人文風情，在透過原生藝術國際博覽會拜訪金峰鄉時，可以歷坵與金崙之間的東66線為軸，探訪周邊特色景點。

小米學堂部落風情。

比如來到又名魯拉克斯的金峰鄉歷坵部落，排灣與魯凱族在此共融，走進村內，石板搭起的圍牆、路旁的雕刻裝飾，展現濃厚的人文風采。此地農產豐富，栽植小米、紅藜、洛神等等，亦是體驗食農文化的絕佳去處。由已廢校的歷坵國小舊校舍所改建之小米學堂，則是認識原住民文化與物產的最佳窗口之一。

祈福體驗。

在小米學堂，除了可透過導覽認識瞭望台、獵寮、烤芋窯等部落文物，以及體驗祈福儀式外，還可安排餐飲、DIY等活動。這裡也有座故事館，可學習關於小米栽植、保存的各種故事。學堂內還有展售雜貨舖，集結諸多部落工藝以及特色產品。

少妮媱手工烘焙坊。

在歷坵部落內，還有一座少妮媱手工烘焙坊，距離小米學堂僅有數百公尺，適合順道一遊。族名少妮媱的烘焙坊主人，善用小米、紅藜、樹豆、洛神等在地食材，融入西點蛋糕、麵包當中，形成獨樹一格的口味，吸引不少遠來訪客，感受原鄉特色美食。

美麗的黃金山谷。

從金崙往歷坵約十分鐘車程的「黃金山谷」新秘境，則是東66線周邊極具魅力的新景點。這裡有全新森林戶外大型溫泉，以及戲水池等設施。

享受露天溫泉。

群山環抱的戲水池。

來到黃金山谷，還能玩漂漂河，在溪水帶來的暢快當中，穿過魯拉克斯吊橋下方。若在黃金山谷搭乘小火車，則可穿梭於森林之間，觀覽山水之美。

體驗漂漂河。

經過魯拉克斯吊橋。

搭森林小火車。

感受山林野趣。

東66線沿線還有個視野絕佳的景點，就是金崙觀景台，可以遙望金崙大橋和車站，不只時而能見到火車經過，更有美麗的蔚藍太平洋。

金崙觀景台。

眺看金崙大橋與車站。

在2026金峰鄉原生藝術國際博覽會期間，正適合來到金峰鄉，拜訪這些景點。2026金峰鄉原生藝術國際博覽會是一場從土地出發、以文化為語言，向世界分享金峰鄉生活智慧與治理經驗的行動平台。透過原生藝術的多元呈現，展現金峰鄉在永續發展、原住民文化傳承與地方治理上的實踐成果，讓文化不只是被看見，更能被理解與延續。

發掘部落美食。

各種DIY體驗。

＃臺東縣金峰鄉公所2026 金峰鄉部落遊程統籌整合與遊程執行推廣計畫

活動網站

https://expo2026.ijinfong.com/

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