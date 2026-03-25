【趣吧】2026沖繩琉球海炎祭攻略｜門票交通懶人包&加碼周邊景點住宿

2026-03-25 18:32 Tripbaa 趣吧

▲2026沖繩琉球海炎祭攻略（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台


每年4月的來到沖繩絕對不能錯過的，正是一年一度盛大舉辦的沖繩琉球海炎祭！「2026 沖繩琉球海炎祭」在宜野灣海濱公園盛大舉行！這是日本一年中最早登場的煙火盛宴，也是沖繩極具代表性的大型活動。當海風、音樂與萬發煙火在海岸線上交織，那一刻，你會明白為什麼無數旅人每年都為了海炎祭專程飛往沖繩，除了燦爛的煙火，還有很多結合當地文化的活動。現在就跟小編一起看沖繩琉球海炎祭到底有那些好玩、可看之處吧！


 

文章重點：

  • 沖繩琉球海炎祭典簡介

  • 沖繩琉球海炎祭典票價

  • 沖繩琉球海炎祭典交通

  • 沖繩琉球海炎祭典活動安排

  • 沖繩琉球海炎祭典票價 Q & A

  • 沖繩琉球海炎祭周邊景點推薦

  • 沖繩琉球海炎祭周邊住宿推薦

  • 更多沖繩其他玩法推薦

  • 更多沖繩自由行旅遊攻略

>>>『搜尋趣吧』找海炎祭套裝活動

沖繩琉球海炎祭介紹：

▲2026琉球海炎祭花火（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台

這次的沖繩琉球海炎祭同樣選在宜野灣海濱公園舉辦，上萬發煙火會與沖繩原創音樂一同綻放，渲染出夜晚中最美的視覺×聽覺饗宴，整個煙火表演預計長達一小時，可以說是沖繩夏日絕對不能錯過的祭典活動。

琉球海炎祭活動資訊：

  • 琉球海炎祭活動日期：2026年 4月11日

  • 琉球海炎祭活動時間：15:30入場，19:00表演開始開始，20：00結束

  • 琉球海炎祭活動地點：宜野灣海濱公園

  • 琉球海炎祭活動門票：海炎祭門票＋接駁巴士套裝(Google搜尋【趣吧】)

沖繩琉球海炎祭典票價

沖繩琉球海炎祭的門票根據區域不同，分很多種地區，如指定座椅和自由入座區，海灘（沙灘）席地而坐，無椅子提供。

▲2026琉球海炎祭會場位置安排（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台

■ 海炎祭一般自由席入場券
只含沖繩琉球海炎祭入場門票不含座位。可於沙灘以外規畫區域內使用，可自行攜帶野餐墊。

■ 海炎祭指定席A席
含海炎祭入場券及座位席，有專屬座位。不用提早佔位子、短暫離開也不擔心找不到路，安心感無價！

▲2026琉球海炎祭門票（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台

套裝推薦一： 琉球海炎祭門票＋接駁巴士【Google搜尋【趣吧】

套裝推薦二：琉球海炎祭門票＋A席座位+接駁巴士【Google搜尋【趣吧】

 

沖繩琉球海炎祭典交通

第一種：接駁巴士

只有在趣吧上預訂套票，要解決沖繩琉球海炎祭交通問題就免煩惱！趣吧推出沖繩琉球海炎祭門票接駁車套裝行程，你可以在「那霸市區」上車，不用計劃交通也不用人擠人，坐上專車馬上出發2026沖繩琉球海炎祭會場！

沖繩琉球海炎祭結束後晚間回程遇上人潮也不用擔心。沖繩琉球海炎祭預計回程時間為20:30，車滿即開車，請依序上車。

套裝預訂：2026沖繩琉球海炎祭門票+接駁套裝（Google搜尋【趣吧】）

第二種：公車

市內有公車可以搭，但大部分前往要沖繩琉球海炎的人都會選搭公車，所以真的要做好站在車廂中人擠人的心理準備！從那霸巴士總站出發（那霸bus terminal） → 在「沖繩會議中心前巴士站」下車 約 40～60分鐘（540日圓）

公車號碼： 26、43、32、55、112、99

備註：當日還有其他公車路線，如你當日有其他行程，但想乘坐公車前往，建議儘早查看出發地到沖繩琉球海炎祭的最快巴士路線

第三種：自駕

沖繩琉球海炎祭會場周圍停車位極其有限，最近的停車場（需提前預約停車券）距離會場步行需時約30至40分鐘。如果有需要開車前往，就建議先行購買預約停車券官。但由於人數眾多、車流也繁忙，當地人通常不建議自行開車前往。

第四種： 計程車

計程車的車費會比較貴，適合多人團隊前往沖繩琉球海炎祭的時候乘搭。如果你會比較晚出發，晚間叫計程車可能會有一點難度，所以還是建議早點計劃行程，或有需要的話就提早預約計程車喔！

從那霸機場到會場 — 約40分鐘（14公里 / 約3,500日圓）

從那霸市區到會場 — 約30分鐘（10公里 / 約3,000日圓）

從名護市區到會場 — 約90分鐘（56公里 / 約9,800日圓）

 

沖繩琉球海炎祭典活動安排

■ 15：30 沖繩琉球海炎祭典活動開始

■ 17：30 沖繩琉球海炎祭典攤位

去欣賞煙火之前一定要填飽肚子。現場的攤位小吃滿足你的味蕾，日式、沖繩、異國風情，各種屋台料理應有盡有，例如炒麵、章魚燒、棉花糖都有。下場也不時會有各種藝術表演、樂團演唱，讓你感受到沖繩獨特魅力！

▲沖繩琉球海炎祭入場（圖／aaaaag.jim, Instagram)

■ 19：00 沖繩琉球海炎祭典海上煙火秀

▲2024沖繩琉球海炎祭典海上煙火秀（圖／tw.hc_, Instagram)

日本傳統藝能「花火」與沖繩「自然・文化」的共同演出 在2026年迎接23週年的琉球海炎祭，本年主題設定為「日本最早的感動夏日」。將夏季花火與沖繩的音樂、文化融合，創造出豐富原創性並最大規模的藝術祭典。每年4月將是日本全國民眾與海外觀光客齊聚沖繩的時刻！

本次導入了最新的科技技術，將代表21世紀的藝術表演呈現在各位眼前。花火表演合計約1小時，所有的花火以電腦控制，配合演出構想同時放出音樂，其精準度更達到30分之1秒！花火將配合音樂節奏，隨著音符節拍釋放，讓沖繩的夜空宛如銀河祭典！

 

沖繩琉球海炎祭典常見問題Q&A：

▲2024沖繩琉球海炎祭典海上煙火秀（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

Ｑ：天氣惡劣或下雨，沖繩琉球海炎祭還照常舉行嗎？

Ａ：雨天會照常實施，若天候極度不佳則順延至隔日。

Ｑ：沖繩琉球海炎祭施放煙火的時間與時長？

Ａ：表定19:00開始，通常時常為1小時。

Ｑ：沖繩琉球海炎祭可以攜帶食物和飲料嗎？

Ａ：禁止攜帶外食進入，會場內有美食專區。

Ｑ：沖繩琉球海炎祭禁止攜帶物？

Ａ：禁止攜帶帳篷、傘、桌椅、寵物、腳踏車、滑板。

Ｑ：沖繩琉球海炎祭6歲以下小童需要收費嗎？

Ａ：海炎祭提供兒童和幼兒專案，未滿6歲孩童入場不須海炎祭入場券，須由大人陪伴。

 

沖繩琉球海炎祭周邊景點推薦

海炎祭周邊景點#1 沖繩美麗海水族館

▲沖繩琉球海炎祭周邊景點—沖繩美麗海水族館（圖／by.mooncheng_, Instagram)

世界第二大的水族館嗎？就在沖繩，那就是琉球美麗海水族館，通稱美ら海水族館！「美麗海」在沖繩方言中其實是指美麗的海洋。這裏可是海洋生物的天堂，擁有近三萬種海洋生物，而且最厲害的是，它的水槽被譽為全球最大之一，被稱為「黑潮之海」的大透明展區。

▲沖繩琉球海炎祭周邊景點—沖繩美麗海水族館（圖／by.mooncheng_, Instagram)

沖繩美麗海水族館自1995年3月開始飼養鯨鯊以來，目前保持著世界最長的飼養紀錄，並持續刷新紀錄中。這裏也是全球第一處成功以人工方式繁殖體型最大的魟魚品種－鬼蝠魟。熱愛各種海洋生物的你來到沖繩怎可以錯過到訪沖繩美麗海水族館的機會！

  • 推薦行程：沖繩美麗海星野巴士ㄧ日遊（Google搜尋【趣吧】）
    ▲ 美麗海水族館+琉球村+御菓子御殿+星野集團Banta Cafe


海炎祭周邊景點#2 瀨長島

▲沖繩琉球海炎祭周邊景點瀨長島（圖／yuiii0731, Instagram)

瀨長島因為2015年更因白色的露天商場「瀬長島 Umikaji Terrace」開幕，被旅客稱為沖繩的小希臘，除了有不少的打卡聖地，你可以可以找到各種的美食。小編十分推薦在商場內的「幸福鬆餅」，綿密的舒芙蕾鬆餅加上微甜的鬆餅絕對讓你幸福感滿滿。

如果要找住宿的話，旁邊的琉球溫泉瀨長島飯店絕對是不錯的選擇。整個瀨長島不僅能欣賞到壯麗的海景，還可以享受溫泉、逛街品嘗美食。此外，你還可以觀看那霸機場的飛機起降，瀨長島完全就是一個集各種娛樂設施於一身的獨立觀光勝地，絕對能讓你玩上一整天而不感到厭倦。

  • 推薦行程：沖繩南部巴士一日遊（Google搜尋【趣吧】）
    ▲ 瀨長島x知念岬x沖繩世界文化王國・玉泉洞x海鮮市場x奧特萊斯

 

海炎祭周邊景點#3 古宇利島

▲沖繩琉球海炎祭周邊景點—古利宇島（圖／haruka29__, Instagram)

古宇利島從那霸市區出發開車大約1個半小時抵達。到古宇利島嶼不可錯過古利大橋全，全橋長近2公里，是沖繩本島最長的跨海大橋喔！除了供汽車通行外，還貼心設置了人行道，讓大家可以悠哉漫步在橋上欣賞美景，感受身臨其境地奔馳在碧海藍天之間，心情絕對會超讚超愉快的！

說到古宇利島最有名的海灘，就得提「Tinu海灘（ティーヌ浜）」了！雖然不太適合下水游泳，但有兩座超浪漫的愛心型珊瑚礁石「心型岩」，是情侶們的最愛！

  • 推薦行程：沖繩北部經典巴士一日遊（Google搜尋【趣吧】）
    ▲ 美麗海水族館x古宇利島x萬座毛x美國村

 

海炎祭周邊景點#4 波上宮

▲沖繩琉球海炎祭周邊景點—波上宮（圖／l.c.lammmm, Instagram)

沖繩波上宮 被尊奉為沖繩八社之首，有長達700年的歷史。曾在二戰中被毀。歷經數十年重建。「懸崖上的波上宮」是必拍的波上宮角度，秘訣在於波上宮後的波之上臨港道路，從黑色大鳥居出發，步行約十分鐘即可到達最好的打卡點。

進入波上宮旁的小巷，看到波之上自動車學校後，繼續直行到底。右手邊有一座橋，這就是波之上臨港道路，旁邊有人行道。走上去不久就能看到波上宮了。

>>>Google搜尋【趣吧】找沖繩玩法

沖繩琉球海炎祭周邊住宿推薦

沖繩住宿推薦#1 那霸格拉斯麗飯店

▲沖繩琉球海炎祭周邊住宿－那霸格拉斯麗飯店（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台

從單軌列車縣廳前站步行 5 分鐘。位於交通便利的那霸國際通沿線的位置，以及可以享用沖繩美食的早餐很有魅力。與國際通和首里城的交通便利，是沖繩觀光的理想據點。

以大海為靈感的入口、概念房「美麗海房間」、「Agu豬肉炒」、「沖繩蕎麥麵」等自助早餐，讓您體驗沖繩，度過優雅激動人心的觀光或商務時光。

那霸格拉斯麗飯店詳細資訊：

  • Google評價：4.3

  • 飯店電話：+81 98-867-6111

  • 飯店地址：日本沖繩縣那霸市6, 3, 1-chōme, Matsuo

  • 飯店預訂：Google搜尋【趣吧】預訂『那霸格拉斯麗飯店』

 

沖繩住宿推薦#2 那霸國際通海洋飯店

▲沖繩琉球海炎祭周邊住宿－那霸國際通海洋飯店（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台

探索那霸國際通海洋飯店，帶來難忘的住宿體驗！在這個飯店內，孩子們能盡情享受專為他們設計的各式活動和禮遇。從有趣的印章收集活動到一系列的挑戰，再到飯店精心準備的贈品，讓孩子笑容綻放最燦爛的光彩！

此外，提供多達200款不同風格的洗髮精供選擇，還有可根據睡眠喜好挑選的枕頭，即使在陌生的環境中也能感受到家的舒適。不管是家庭度假還是商務旅行，那霸國際通海洋飯店都是最理想的下榻之地。

那霸國際通海洋飯店詳細資訊：

  • Google評價：4.5

  • 飯店電話：+81 98-863-2288

  • 飯店地址：日本沖繩縣那霸市8, 4, 2-chōme, Asato

  • 飯店預訂：Google搜尋【趣吧】預訂『那霸國際通海洋飯店』

 

沖繩住宿推薦#3 Infinity Hotel 那霸久茂地

▲沖繩琉球海炎祭周邊住宿－Infinity Hotel 那霸久茂地（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台

地理位置優越，步行約2分鐘即可到達單軌電車的美榮橋站，前往機場交通便利！

生活上很便利，街對面就有一家超商！國際通也在步行範圍內，周圍有很多餐廳。

洗衣機和煤氣烘乾機免費使用，還備有熨斗，來沖繩出差或觀光時推薦入住。

Infinity Hotel 那霸久茂地詳細資訊：

  • Google評價：4.1

  • 飯店電話：+81 98-989-7617

  • 飯店地址：日本沖繩縣那霸市3, 20, 2-chōme, Kumoji

  • 飯店預訂：Google搜尋【趣吧】預訂『Infinity Hotel 那霸久茂地』

 

沖繩住宿推薦#4 棕櫚皇家飯店 那霸國際通

▲沖繩琉球海炎祭周邊住宿－棕櫚皇家飯店 那霸國際通（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台

距離壺屋Yachimun街、牧誌公設市場、牧會步行不到4分鐘。入口距離國際通僅一步之遙，外觀沉穩。

是觀光、商務據點的理想地點。我們希望您擁有真正安寧的睡眠，因此我們超越傳統商務飯店的界限，提供最優質的床單，讓您在沖繩度過愉快的夜晚。

您可以在國際大道上新開放的室外游泳池、新館內的大浴場以及美術館度過一段輕鬆的時光。

棕櫚皇家飯店 那霸國際通詳細資訊：

  • Google評價：4.3

  • 飯店電話：+81 98-865-5551

  • 飯店地址：日本沖繩縣那霸市Hotel Palm Royal Naha, 10, 9, 3-chōme, Makishi

  • 飯店預訂：Google搜尋【趣吧】預訂『棕櫚皇家飯店 那霸國際通』

>>>>> Google搜尋【趣吧】找沖繩住宿

 

更多沖繩旅遊行程推薦：

  • 沖繩青洞浮潛＆潛水體驗（Google搜尋【趣吧】）
    ▲ 6歲以上就可參加，乘船直接抵達浮潛點免爬階梯

  • 沖繩殘波岬鯨鯊同游體驗（Google搜尋【趣吧】）
    ▲ 6歲以上就可參加，浮潛/體驗潛水/FUN潛水三種方案

  • 瀬底島拖曳傘×浮潛套裝（Google搜尋【趣吧】）
    ▲ 6歲以上就可參加，一年四季都可玩雙體驗方案

 

閱讀更多日本旅遊攻略：

原文出處：2026沖繩琉球海炎祭攻略｜門票交通懶人包&加碼周邊景點住宿

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#沖繩

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2026-03-15 20:39 Belinda的玩美甜蜜窩

#來場生態之旅

#關渡自然公園

國家級重要濕地

亦為國際級重要野鳥棲地

為東亞澳遷移性水鳥、原生生物提供良好的棲息環境

台北市野鳥學會自2001年起，在臺北市政府的委託下

以自負盈虧方式經營全臺第一個濕地保護區

經營至今已累積200萬人次入園參觀

70萬人次教育活動、22萬人次的學校戶外教學

以及萬場大小型環境教育等活動

透過專業研究、多元文化及教育活動

引領民眾支持、參與濕地永續發展行動

全球變遷濕地重要性與生活息息相關

關渡自然公園提供豐富生態資源

賞鳥望遠鏡、賞鳥小屋、生態介紹等

不妨抓個好天氣來場自然之旅

感受生態多樣性之美吧!!

#台北景點#關渡自然公園#台北市賞鳥學會

Belinda的玩美甜蜜窩

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#打卡景點

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2026-03-07 19:20 Belinda的玩美甜蜜窩

#2026WBC全民瘋棒球

#一起Team Taiwan

超多人飛日本應援

我們留守也沒忘加油

#世界の山ちゃん❤

日本人氣連鎖居酒屋

人氣最旺的就屬招牌夢幻炸雞翅❤

鹹香鹹香的允指美味

還有醬烤口味、各式炸物燒烤

連酒喝起來濃度都較高

是喝一口就有感的程度~

難怪隔壁桌2個女生

喝到越聊越High

其一還瞬間趴下昏睡

但一下又起來繼續聊

就這樣趴趴醒醒的好特別...><"

且整間店鬧哄哄

完全不用擔心自己太吵

絕對可以放心暢談囉!!

這輪點下來除酒好喝外

個人推薦來此必點~

酸甜解膩的洋蔥蕃茄❤

吃完又可再多吃一點

店家相當用心~

怕客人覺得吃雞翅麻煩

筷子紙套背面提供優雅吃秘訣

且還用Q版漫畫風呈現呢

#日本美食#日系居酒屋#世界の山ちゃん#世界幻手羽先

Belinda的玩美甜蜜窩

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#棒球 #人氣 #日本 #美食探店

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❤日本❤名古屋老店【矢場とん】~☆味噌豬排★已插旗台灣

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2026-03-07 17:06 Belinda的玩美甜蜜窩

#來點特別的

#味噌豬排❤

1947年創立於名古屋的知名老店

已來台灣插旗的矢場とん❤

嚴選南九州產的豬肉

自創麵包粉作為炸衣

豬排炸到內軟而香酥

但關鍵美味還是~

特製天然釀造的秘傳味噌醬!!

職人每天僅製作當天使用份量

一年半熟成的天然釀造豆味噌

深厚風味與多汁豬排堪稱絕配

炸豬排的麵包屑

是混合細碎的生麵包屑+乾燥麵包屑

創造出輕盈酥脆的層次口感

擔心店家太熱情醬汁灑滿豬排

點餐時特別強調醬汁另外提供

就可依個人口味沾著吃

亦可沾桌上黃芥末、芝麻粉

味道都不錯也很下飯囉~!!

味噌醬煮的燉蘿蔔、腸串

都很入味，且蘿蔔多汁解膩

腸串沾芥末也超讚呀!!

#名古屋美食#矢場豬排#矢場とんグループ

Belinda的玩美甜蜜窩

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#日本 #老店 #名古屋 #美食探店

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大搜集：上百品種尋覓中找到了最愛，來自法國「風中玫瑰」【台北玫瑰展2026】

大搜集：上百品種尋覓中找到了最愛，來自法國「風中玫瑰」【台北玫瑰展2026】

2026-03-17 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

春天的儀式感，就是賞花 🫠

八百種玫瑰，5000多株，從含羞嬌嫩含苞待放，台北玫瑰園尋尋覓覓，那ㄧ種最得人心呢？

是花的顏色？還是花的型狀呢？或者說，一叢叢花海呢？

今年入我眼也入我心的玫瑰品種

第一名的是來自法國的⟪風中玫瑰⟫

輕鬆賞花中，每一種花株的顯眼位置有寫上花名的名牌，對照花朵，從顏色和花瓣觀賞，會發現百百種的玫瑰品種，各有其獨特，有些品種的花型和顏色還長的很像，都好好看就是了…

開展以來，到今天（3月16日），我來過三次，還會繼續來🌸

  • 超過十年的玫瑰展，算算是第14年了，連看五年的卡娃思，年年都驚艷，過去曾迷上好幾年的「奇蹟玫瑰花」，現在又有新認識的品種取代，2026年玫瑰展驚艷連連！
  • 目前的花況超棒的，天天都有新綻放的花朵，前幾天在花海裡一株花開三朵，在附近聞到超強的花香味，聞到了花香的來源，看到了千層花瓣胭脂紅好大花朵的⟪風中玫瑰⟫。

🔺⟪風中玫瑰⟫:來自法國，亮眼的胭脂紅，特別的是花瓣表面是有絨毛的，🔺⟪風中玫瑰⟫第一次在視覺上的觀感有絨毛質感的花朵，花朵也夠大。前幾天才一花莖花開三朵，隔二天再來看，一朵已經垂下了，花兒的生命真短，賞花得及時。
🔺⟪風中玫瑰⟫:來自法國，亮眼的胭脂紅，特別的是花瓣表面是有絨毛的，🔺⟪風中玫瑰⟫第一次在視覺上的觀感有絨毛質感的花朵，花朵也夠大。前幾天才一花莖花開三朵，隔二天再來看，一朵已經垂下了，花兒的生命真短，賞花得及時。

🔺窈窕淑女：白色基底的花朵，歡版端運染出粉色，有強烈的水果香味。（芳香玫瑰園公開資訊）
🔺窈窕淑女：白色基底的花朵，歡版端運染出粉色，有強烈的水果香味。（芳香玫瑰園公開資訊）

🔺🔻甜蜜飄移、水蜜桃飄移玫瑰花，有層次的花色，一年四季開花不間斷，靠近些有甜蜜迷人的濃香，⟪水蜜桃飄移 Peach Drift⟫玫瑰，多花叢開，花期長 😘。

🔺⟪王子玫瑰⟫來自英國，古典花型，花瓣色深紅，花朵有著迷人的香氣。王子也是我聞到花香而來接近它，大概在距離幾株中雜一起的小花圃100公尺以內就會聞到花香。
🔺⟪王子玫瑰⟫來自英國，古典花型，花瓣色深紅，花朵有著迷人的香氣。王子也是我聞到花香而來接近它，大概在距離幾株中雜一起的小花圃100公尺以內就會聞到花香。

🔺碧翠絲Beatrice:豐花灌木玫瑰，2008年前英國David Austin育種，濃黃色，瓣緣白，四分簇生盃狀花型，濃果香。葉片革質，枝條直立，可用於切花。
🔺碧翠絲Beatrice:豐花灌木玫瑰，2008年前英國David Austin育種，濃黃色，瓣緣白，四分簇生盃狀花型，濃果香。葉片革質，枝條直立，可用於切花。

🔺⟪博斯科貝爾⟫：英國玫瑰，鮭粉紅，杯型，四季開花。
🔺⟪博斯科貝爾⟫：英國玫瑰，鮭粉紅，杯型，四季開花。

🔺⟪紫戀⟫：強香，花瓣多，波浪裂瓣（芳香玫瑰園公開資訊）
🔺⟪紫戀⟫：強香，花瓣多，波浪裂瓣（芳香玫瑰園公開資訊）

🔺⟪紅色達文西⟫：也稱紅色達芬奇，法國玫瑰，暗紅色微香，花半可到900~100，一莖可開多種花，可爬圍牆或圍籬。
🔺⟪紅色達文西⟫：也稱紅色達芬奇，法國玫瑰，暗紅色微香，花半可到900~100，一莖可開多種花，可爬圍牆或圍籬。

🔺⟪白伊甸⟫：一莖多花，淡香，花色外圍青白中心粉紅，在台灣花開時間主要在春季，正是現在玫瑰展時節。
🔺⟪白伊甸⟫：一莖多花，淡香，花色外圍青白中心粉紅，在台灣花開時間主要在春季，正是現在玫瑰展時節。

🔺⟪櫻霞玫瑰⟫：淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠
🔺⟪櫻霞玫瑰⟫：淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠

🔺⟪桃樂絲玫瑰⟫：以著名兒童奇幻小說綠野仙蹤女主角命名，可愛迷人的花型優雅飽滿，圓瓣平開花苞層層堆疊，強烈的香水氣味，植株強健，驚人的開花能力，淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。😘
🔺⟪桃樂絲玫瑰⟫：以著名兒童奇幻小說綠野仙蹤女主角命名，可愛迷人的花型優雅飽滿，圓瓣平開花苞層層堆疊，強烈的香水氣味，植株強健，驚人的開花能力，淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。😘

🔺⟪莫梅森的紀念品⟫：1843年法國育種，淡粉紅色花朵濃郁茶香，花名來自於馬勒梅城堡，拿破崙皇后約瑟芬所居住之處。被列入世界玫瑰學會聯合會的老玫瑰名人堂。淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠
🔺⟪莫梅森的紀念品⟫：1843年法國育種，淡粉紅色花朵濃郁茶香，花名來自於馬勒梅城堡，拿破崙皇后約瑟芬所居住之處。被列入世界玫瑰學會聯合會的老玫瑰名人堂。淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠

🔺⟪卡莉娜⟫：花型優雅，粉色迷你小型的玫瑰，經典的玫瑰型狀，強香，有時還會帶著珊瑚色。🫠
🔺⟪卡莉娜⟫：花型優雅，粉色迷你小型的玫瑰，經典的玫瑰型狀，強香，有時還會帶著珊瑚色。🫠

多到記不住的百款玫瑰品種，萬紫千紅繽紛美艷，台北玫瑰展的五大展區，從哪開始觀賞！

  • 800品種5000多株，雖然說看得眼花撩亂，多年賞花經驗，不要愛貪心的慢看漫拍，我們可以專注在一眼看上，或者說聞到花香，也或者是不熟悉的品種來開始認識。
  • 五大展區，先擇一區來觀賞，譬如從秘密花園開始，新生北路和民族東路交叉口的入，進入園區，一地理位置順序慢慢觀賞。
  • 在台北玫瑰園更可以大開眼界，來自歐洲英法的外品品種以很多，在每一個圍起來的小小花圃裡，更可以盡情地認識欣賞，有的玫瑰樹年齡上小，慶幸自己過了半百年紀仍可以輕鬆的彎下腰或屈膝來觀賞。

主辦舉辦的「玫瑰品種大蒐集」活動，賞花找花參加就有機會得到精美贈品，有Lacoste經典玫瑰香精、osewaya冰封玫瑰手鍊、心語花意花藝教室玻璃花園、Cristina candle玫好恕語小茶臘。

辦法，見官方臉書粉專，https://www.flowersfestival.taipei/event/501.html

延伸閲讀（回顧）

【2022台北玫瑰展】萬種風情的2022年玫瑰花展【士林官邸玫瑰園 】

台北玫瑰展2026官網https://www.flowersfestival.taipei/article.html?id=21












卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#法國 #展覽帶逛 #臺北玫瑰展

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全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？

全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？

2026-03-16 18:14 女子漾／編輯周意軒
全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？ 圖片來源：女子漾編輯拍攝
全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？ 圖片來源：女子漾編輯拍攝

隨著春天腳步到來，超商冰品市場也正式進入換季熱潮。3月起各大便利商店陸續推出全新冰品與冰沙，其中「抹茶」與「水果系清爽口味」成為今年春季主角。從全家抹茶季回歸的伊藤園抹茶霜淇淋，到7-ELEVEN推出的蜂蜜柚子系列霜淇淋與思樂冰，清爽又帶層次的春季冰品，已成為不少消費者近期的打卡新寵。以下整理3月話題最高的超商冰品亮點，一起看看今年春天有哪些必吃新品。

文章目錄

全家抹茶季登場　伊藤園抹茶霜淇淋回歸

全家便利商店一年一度的「抹茶季」於3月正式展開。觀察去年銷售表現，抹茶系列商品帶動相關業績成長近15%，顯示抹茶甜點依然是春季人氣口味。今年全家以「一抹茶香」為主題，一口氣推出超過10款跨品類抹茶新品，涵蓋冰品、甜點、麵包與現烤點心等。其中最受矚目的，就是曾在2024年創下超過300萬支銷量的「伊藤園抹茶霜淇淋」強勢回歸。今年同樣使用100%日本直輸鹿兒島抹茶製作，並提升抹茶粉含量，入口滑順且不甜膩，能感受到微苦回甘的濃厚茶韻。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

今年霜淇淋還搭配焦糖蘇打風味，焦糖甜香與清爽氣泡感襯托抹茶的濃郁茶香，讓整體風味層次更豐富。3月5日至3月7日透過「隨買跨店取」購買，可享5支188元優惠。

除了霜淇淋之外，全家也推出「抹茶白玉酷繽沙」，同樣使用伊藤園鹿兒島抹茶調製冰沙基底，搭配Q彈白玉麻糬，打造濃厚茶香與彈牙口感的雙重享受。即日起至3月17日推出新品嚐鮮價59元，還能依喜好加咖啡或牛奶，成為不少人午後提神的春季飲品新選擇。

圖片來源：全家官方提供
圖片來源：全家官方提供

7-ELEVEN春季冰品登場　子瑜冰沙與蜂蜜柚子系列吸睛

7-ELEVEN則推出多款水果系與韓風口味冰品，其中最受關注的是3月18日登場的「蜜梅心動冰沙」。這款新品以TWICE成員子瑜為概念打造主題杯，主打酸、甜、鹹交織的多層次風味。

冰沙結合熟甜番茄與蜜梅汁，再加入蜂蜜香氣點綴，讓整體口味更加圓潤順口。飲品中還加入番茄果肉纖維、茉莉茶凍與寒天晶凍，讓冰沙不只清爽解膩，也多了豐富咀嚼口感。新品售價99元，並推出好友分享第2杯半價優惠。

圖片來源：７－１１官方提供
圖片來源：７－１１官方提供

除了冰沙之外，7-ELEVEN自有品牌「雪淋霜」霜淇淋與「思樂冰」也吹起韓國風。3月18日起推出「蜂蜜柚子霜淇淋」與「蜂蜜柚子風味思樂冰」，靈感來自韓國經典蜂蜜柚子茶，清新柚香結合溫潤蜂蜜風味，口感清爽不膩。接著在3月23日再推出「蜜柚椰果思樂冰」，在柚子冰沙中加入椰果，增添咀嚼層次，帶來更有趣的口感體驗。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

春季冰品趨勢：抹茶濃厚系與清爽果香系從今年3月推出的超商新品來看，春季冰品主要分成兩大類型。隨著氣溫逐漸回暖，這波超商冰品新品也讓不少消費者開始提前進入「春天冰品模式」，無論是濃厚抹茶派還是清爽水果派，都能在便利商店找到屬於自己的春日療癒甜點。

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