桃園彩色海芋季將登場 65,000株各色彩芋+大聖花園等8大裝置藝術展亮點！

桃園海芋繽紛多彩(圖：桃園市政府農業局提供)





【旅遊經 洪書瑱報導】

「2026桃園彩色海芋季」於3月27日至4月12日登場，以「園夢奇芋記」為主題，由於今年適逢桃園彩色海芋季邁入第10年，展出規模將創歷年新高，將展出14個品種的彩色海芋，栽植數量也由去年的5萬株提升至6萬5千株，更特別與樂天桃猿合作，規劃多項亮點彩蛋，除了各色彩芋花海外，還會在展區中，設置8大藝術裝置，其中以高5米 寬15米為「大聖花園」為最大幅作品，而相關裝置作品將於明(26)日全部完成，民眾不妨利用休閒，在花季期間，往大園賞花踏青，感受春日繽紛的花海景致。





大園溪海地區為桃園重要花卉產地，自2017年起以彩色海芋為主題推動花卉觀光產業，今年活動以「園夢奇芋記」為主題，於3月27日至4月12日登場。除彩色海芋外，現場亦搭配小蒼蘭、百合及各式草花，總計超過20萬株花卉，並設置約6,000平方公尺、12萬株波斯菊花海，展現豐富多元的景觀層次。









桃園海芋繽紛多彩(圖：桃園市政府農業局提供)







桃園海芋繽紛多彩(圖：桃園市政府農業局提供)







桃園海芋繽紛多彩(圖：桃園市政府農業局提供)





今年桃園彩芋季景觀裝置「最大」亮點，當屬《大聖花園》，此作品結合了「地方農特產」、「運動文化」與「沉浸式花卉」為核心理念，建構出一處適合全家大小遊憩的夢幻場域。其中最吸睛的莫過於核心主題「榮耀與勝利的殿堂」，設計團隊特別配置樂天桃猿吉祥物「大聖」，手舉象徵「BEST」的冠軍獎盃站立於綠意丘陵前，將桃園強烈的職棒屬性與地標景觀完美結合，展現對勝利的追求與城市榮耀。此外，園區將西瓜、水蜜桃、柿子及橘子等在地產業擬人化，透過 Q 版水果精靈的活潑表情，拉近大眾與傳統農業的距離。景觀配置則採用大面積流線型花毯，以桃紅、粉紫與金黃色調模擬繁花盛開盛況，搭配背景的立體綠化緩坡，提供遊客極佳的視覺饗宴與拍照打卡動線。









桃園彩芋季將登場(圖：桃園市政府農業局提供)



桃園農業局表示，桃園各休閒農業區不僅具備景觀功能，更是重要的產業與生態資源，全市468公頃花卉基地每年創造近10億元產值，並兼具調節都市氣候的效益。而溪海休閒農業區為桃園重要花卉及農遊基地，近年逐步由傳統農業生產轉型，導入灌溉優化與微氣候監測等技術，搖身一變成為智慧農業科技展示功能的重要場域。同時，市府推動農廢資源再利用，亦於園區中以景觀形式呈現，讓民眾在賞花之餘，也能獲得環境教育與農業知識。

今年海芋季也首次採用「雙IP」設計，將市府吉祥物「丫桃」、「園哥」與樂天桃猿吉祥物「猿氣小子」、「大聖」共同呈現在活動視覺與園區裝置中，提升活動辨識度與互動趣味。此外，活動亦呼應農業永續與環保理念，將今年桃園燈會農業燈藝作品「馬力食足」及去（114）年仙草嘉年華裝置藝術重新整修後移置溪海會場，不僅提升裝置物使用經濟效益，也讓展場更加精彩繽紛。

以上圖片：桃園農業局提供