臺北螢火蟲季 羅列台北各大賞螢區及相關活動！

2026-03-28 09:03 旅遊經


臺北螢火蟲季，圖為大安森林公園

 

【旅遊經 洪書瑱報導】


台北是一座繁華的都市，而螢火蟲一直被視為環境指標，但台北市事實上，在某些林間依舊能悄然亮起點點螢光，為城市鋪上一層溫柔而夢幻的光景，是一場夜間夢幻，也是一份都市奇蹟，也由於台北交通便利，堪稱最容易到達的賞螢城市。每年4月至5月，是臺北螢火蟲季的時刻，在夜色中飛舞，也為春天揭開最詩意的篇章。臺北市政府為民眾彙整出4月1日至5月3日間，各地所推出期間限定的螢火蟲季系列活動，邀民眾來參加一年一度的生態饗宴。




榮星花園

 

隨著季節的召喚，台北市區內多處賞螢熱點也逐步進入最佳觀賞期，其中市區賞螢代表區域──「大安森林公園」與「榮星花園公園」，為方便民眾賞螢，於4月13日起推出賞螢導覽，由專業解說員帶領民眾深入了解螢火蟲的生活史與棲地環境。透過輕聲細語的引導，讓民眾在欣賞螢光閃爍之餘，也能學習如何以最友善的方式與自然共處，讓感動不只停留在眼前風景，更延伸為守護環境的行動。

 




 

今年螢火蟲季也規劃多元活動，為春夜增添不同層次的體驗。從大安森林公園4/19結合環境教育的地球日活動，到伴隨音樂流動4/12的「戀戀螢火蟲親子音樂會」，再到充滿創意與溫度的手作教室以及別具氛圍的「官邸夜未眠」，讓市民在光影與聲音交織之中，重新感受城市綠地的魅力，這些活動不僅豐富了賞螢的感官體驗，也讓人與自然的距離更加貼近。

 



南港茶葉製造示範場


舊莊國小後山

 

除了市區公園，臺北的山林與溪流也藏著令人驚喜的螢光祕境。如：南港舊莊地區因保有良好的自然環境，每逢春季便成為螢火蟲棲息的重要據點。今年由產業發展局與南港區公所於南港茶葉製造示範場舉辦賞螢活動，邀請民眾走進茶山，在夜色中展開一段結合生態與文化的輕旅行；鄰近的舊莊國小後山，也在螢火蟲季節點綴如星，透過夜間觀察與生態解說，讓參與者更深入認識螢火蟲與自然環境的共生關係。

 



動物園

 

文山區同樣是不可錯過的賞螢地點。經整治後的草湳橋，兼具親水與生態價值，大地處將在此舉辦夜間賞螢活動，帶領民眾親近溪流生態；臺北市立動物園則推出「螢光秘境體驗營」，透過專業導覽，讓大小朋友認識螢火蟲的生態特徵與保育意義。教育局與臺北市學校環境教育中心亦規劃「夜探馬明潭－螢光小旅行」，邀請親子在夜色中放慢腳步，用五感體會自然的細微變化與生命的珍貴。

在欣賞這片夜間微光的同時，也提醒民眾遵守賞螢禮儀，包括：避免使用手電筒與閃光燈、不穿戴會發光的配件，並以不干擾、不捕捉、不餵食為原則，共同守護螢火蟲棲地。另提醒民眾，木柵公園目前正進行公廁整建工程，為維護施工安全及賞螢品質，活動期間不建議前往，民眾另擇其他地點觀賞螢火蟲。相關活動資訊可至臺北公園螢火蟲主題網(https://parks.gov.taipei/firefly/)查詢。

 

※.台北賞螢資訊站：

一、 南港區活動──

◎.茶山春郊-夜訪火金姑

日期： 4/18、4/25、4/26、5/1、5/2、5/3

時間： 13:30-20:00

地點： 南港茶葉製造示範場

◎.南港區單身聯誼-茶香戀人螢光夜曲

日期： 4/25

時間： 13:00-20:30

集合： 12:45 於南港區公所集合，再前往茶示場

◎.2026親子賞螢活動

日期： 4/24

時間： 17:30-20:00

地點： 南港茶葉製造示範場

◎.螢光點點賞螢趣

日期： 4/11

時間： 18:30-21:00

地點： 南港區舊莊國民小學

二、 文山區活動

◎.夜探馬明潭-螢光小旅行

日期： 4/17、4/22 (永建專場)、4/24

時間： 18:00-21:00

地點： 永建國小校內、馬明潭生態園區

◎.草湳橋廣場-夜間賞螢活動

日期： 4/25、5/2

時間： 18:30-20:30

地點： 指南路三段草湳橋廣場

◎.螢光秘境體驗營

日期： 4/17、4/19、4/21、4/26

時間： 17:00-20:30

地點： 台北市立動物園

三、市中心公園活動 (大安、中山、士林)

◎.大安森林公園系列：

夜間導覽解說： 4/13 - 5/3，18:30-20:00

親子日間導覽及繪本閱讀： 4/17、4/24、5/1，15:00-16:00

戀戀螢火蟲親子音樂會： 4/12，16:00-18:00

地球日綠能蔬食家庭日： 4/19，11:00-20:00

春日螢光慢慢手作： 4/26、5/3，15:00-17:00

◎.榮星花園公園-假日志工導覽

日期： 4/13 - 5/3 期間之每週六、日

時間： 18:40-18:55

地點： 公園內磁磚牆後或籃球場旁水泥地

◎.官邸夜未眠-夜探士林官邸

日期： 4/18、4/22、4/25

時間： 18:30-20:30

集合： 士林官邸大門口駐警室


以上圖片：台北市工務局提供

旅遊經

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#台北 #賞螢

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2026-03-15 20:39 Belinda的玩美甜蜜窩

#來場生態之旅

#關渡自然公園

國家級重要濕地

亦為國際級重要野鳥棲地

為東亞澳遷移性水鳥、原生生物提供良好的棲息環境

台北市野鳥學會自2001年起，在臺北市政府的委託下

以自負盈虧方式經營全臺第一個濕地保護區

經營至今已累積200萬人次入園參觀

70萬人次教育活動、22萬人次的學校戶外教學

以及萬場大小型環境教育等活動

透過專業研究、多元文化及教育活動

引領民眾支持、參與濕地永續發展行動

全球變遷濕地重要性與生活息息相關

關渡自然公園提供豐富生態資源

賞鳥望遠鏡、賞鳥小屋、生態介紹等

不妨抓個好天氣來場自然之旅

感受生態多樣性之美吧!!

#台北景點#關渡自然公園#台北市賞鳥學會

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#打卡景點

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大搜集：上百品種尋覓中找到了最愛，來自法國「風中玫瑰」【台北玫瑰展2026】

大搜集：上百品種尋覓中找到了最愛，來自法國「風中玫瑰」【台北玫瑰展2026】

2026-03-17 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

春天的儀式感，就是賞花 🫠

八百種玫瑰，5000多株，從含羞嬌嫩含苞待放，台北玫瑰園尋尋覓覓，那ㄧ種最得人心呢？

是花的顏色？還是花的型狀呢？或者說，一叢叢花海呢？

今年入我眼也入我心的玫瑰品種

第一名的是來自法國的⟪風中玫瑰⟫

輕鬆賞花中，每一種花株的顯眼位置有寫上花名的名牌，對照花朵，從顏色和花瓣觀賞，會發現百百種的玫瑰品種，各有其獨特，有些品種的花型和顏色還長的很像，都好好看就是了…

開展以來，到今天（3月16日），我來過三次，還會繼續來🌸

  • 超過十年的玫瑰展，算算是第14年了，連看五年的卡娃思，年年都驚艷，過去曾迷上好幾年的「奇蹟玫瑰花」，現在又有新認識的品種取代，2026年玫瑰展驚艷連連！
  • 目前的花況超棒的，天天都有新綻放的花朵，前幾天在花海裡一株花開三朵，在附近聞到超強的花香味，聞到了花香的來源，看到了千層花瓣胭脂紅好大花朵的⟪風中玫瑰⟫。

🔺⟪風中玫瑰⟫:來自法國，亮眼的胭脂紅，特別的是花瓣表面是有絨毛的，🔺⟪風中玫瑰⟫第一次在視覺上的觀感有絨毛質感的花朵，花朵也夠大。前幾天才一花莖花開三朵，隔二天再來看，一朵已經垂下了，花兒的生命真短，賞花得及時。
🔺⟪風中玫瑰⟫:來自法國，亮眼的胭脂紅，特別的是花瓣表面是有絨毛的，🔺⟪風中玫瑰⟫第一次在視覺上的觀感有絨毛質感的花朵，花朵也夠大。前幾天才一花莖花開三朵，隔二天再來看，一朵已經垂下了，花兒的生命真短，賞花得及時。

🔺窈窕淑女：白色基底的花朵，歡版端運染出粉色，有強烈的水果香味。（芳香玫瑰園公開資訊）
🔺窈窕淑女：白色基底的花朵，歡版端運染出粉色，有強烈的水果香味。（芳香玫瑰園公開資訊）

🔺🔻甜蜜飄移、水蜜桃飄移玫瑰花，有層次的花色，一年四季開花不間斷，靠近些有甜蜜迷人的濃香，⟪水蜜桃飄移 Peach Drift⟫玫瑰，多花叢開，花期長 😘。

🔺⟪王子玫瑰⟫來自英國，古典花型，花瓣色深紅，花朵有著迷人的香氣。王子也是我聞到花香而來接近它，大概在距離幾株中雜一起的小花圃100公尺以內就會聞到花香。
🔺⟪王子玫瑰⟫來自英國，古典花型，花瓣色深紅，花朵有著迷人的香氣。王子也是我聞到花香而來接近它，大概在距離幾株中雜一起的小花圃100公尺以內就會聞到花香。

🔺碧翠絲Beatrice:豐花灌木玫瑰，2008年前英國David Austin育種，濃黃色，瓣緣白，四分簇生盃狀花型，濃果香。葉片革質，枝條直立，可用於切花。
🔺碧翠絲Beatrice:豐花灌木玫瑰，2008年前英國David Austin育種，濃黃色，瓣緣白，四分簇生盃狀花型，濃果香。葉片革質，枝條直立，可用於切花。

🔺⟪博斯科貝爾⟫：英國玫瑰，鮭粉紅，杯型，四季開花。
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🔺⟪紫戀⟫：強香，花瓣多，波浪裂瓣（芳香玫瑰園公開資訊）
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🔺⟪紅色達文西⟫：也稱紅色達芬奇，法國玫瑰，暗紅色微香，花半可到900~100，一莖可開多種花，可爬圍牆或圍籬。
🔺⟪紅色達文西⟫：也稱紅色達芬奇，法國玫瑰，暗紅色微香，花半可到900~100，一莖可開多種花，可爬圍牆或圍籬。

🔺⟪白伊甸⟫：一莖多花，淡香，花色外圍青白中心粉紅，在台灣花開時間主要在春季，正是現在玫瑰展時節。
🔺⟪白伊甸⟫：一莖多花，淡香，花色外圍青白中心粉紅，在台灣花開時間主要在春季，正是現在玫瑰展時節。

🔺⟪櫻霞玫瑰⟫：淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠
🔺⟪櫻霞玫瑰⟫：淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠

🔺⟪桃樂絲玫瑰⟫：以著名兒童奇幻小說綠野仙蹤女主角命名，可愛迷人的花型優雅飽滿，圓瓣平開花苞層層堆疊，強烈的香水氣味，植株強健，驚人的開花能力，淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。😘
🔺⟪桃樂絲玫瑰⟫：以著名兒童奇幻小說綠野仙蹤女主角命名，可愛迷人的花型優雅飽滿，圓瓣平開花苞層層堆疊，強烈的香水氣味，植株強健，驚人的開花能力，淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。😘

🔺⟪莫梅森的紀念品⟫：1843年法國育種，淡粉紅色花朵濃郁茶香，花名來自於馬勒梅城堡，拿破崙皇后約瑟芬所居住之處。被列入世界玫瑰學會聯合會的老玫瑰名人堂。淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠
🔺⟪莫梅森的紀念品⟫：1843年法國育種，淡粉紅色花朵濃郁茶香，花名來自於馬勒梅城堡，拿破崙皇后約瑟芬所居住之處。被列入世界玫瑰學會聯合會的老玫瑰名人堂。淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠

🔺⟪卡莉娜⟫：花型優雅，粉色迷你小型的玫瑰，經典的玫瑰型狀，強香，有時還會帶著珊瑚色。🫠
🔺⟪卡莉娜⟫：花型優雅，粉色迷你小型的玫瑰，經典的玫瑰型狀，強香，有時還會帶著珊瑚色。🫠

多到記不住的百款玫瑰品種，萬紫千紅繽紛美艷，台北玫瑰展的五大展區，從哪開始觀賞！

  • 800品種5000多株，雖然說看得眼花撩亂，多年賞花經驗，不要愛貪心的慢看漫拍，我們可以專注在一眼看上，或者說聞到花香，也或者是不熟悉的品種來開始認識。
  • 五大展區，先擇一區來觀賞，譬如從秘密花園開始，新生北路和民族東路交叉口的入，進入園區，一地理位置順序慢慢觀賞。
  • 在台北玫瑰園更可以大開眼界，來自歐洲英法的外品品種以很多，在每一個圍起來的小小花圃裡，更可以盡情地認識欣賞，有的玫瑰樹年齡上小，慶幸自己過了半百年紀仍可以輕鬆的彎下腰或屈膝來觀賞。

主辦舉辦的「玫瑰品種大蒐集」活動，賞花找花參加就有機會得到精美贈品，有Lacoste經典玫瑰香精、osewaya冰封玫瑰手鍊、心語花意花藝教室玻璃花園、Cristina candle玫好恕語小茶臘。

辦法，見官方臉書粉專，https://www.flowersfestival.taipei/event/501.html

延伸閲讀（回顧）

【2022台北玫瑰展】萬種風情的2022年玫瑰花展【士林官邸玫瑰園 】

台北玫瑰展2026官網https://www.flowersfestival.taipei/article.html?id=21












卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#法國 #展覽帶逛 #臺北玫瑰展

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全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？

全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？

2026-03-16 18:14 女子漾／編輯周意軒
全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？ 圖片來源：女子漾編輯拍攝
全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？ 圖片來源：女子漾編輯拍攝

隨著春天腳步到來，超商冰品市場也正式進入換季熱潮。3月起各大便利商店陸續推出全新冰品與冰沙，其中「抹茶」與「水果系清爽口味」成為今年春季主角。從全家抹茶季回歸的伊藤園抹茶霜淇淋，到7-ELEVEN推出的蜂蜜柚子系列霜淇淋與思樂冰，清爽又帶層次的春季冰品，已成為不少消費者近期的打卡新寵。以下整理3月話題最高的超商冰品亮點，一起看看今年春天有哪些必吃新品。

文章目錄

全家抹茶季登場　伊藤園抹茶霜淇淋回歸

全家便利商店一年一度的「抹茶季」於3月正式展開。觀察去年銷售表現，抹茶系列商品帶動相關業績成長近15%，顯示抹茶甜點依然是春季人氣口味。今年全家以「一抹茶香」為主題，一口氣推出超過10款跨品類抹茶新品，涵蓋冰品、甜點、麵包與現烤點心等。其中最受矚目的，就是曾在2024年創下超過300萬支銷量的「伊藤園抹茶霜淇淋」強勢回歸。今年同樣使用100%日本直輸鹿兒島抹茶製作，並提升抹茶粉含量，入口滑順且不甜膩，能感受到微苦回甘的濃厚茶韻。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

今年霜淇淋還搭配焦糖蘇打風味，焦糖甜香與清爽氣泡感襯托抹茶的濃郁茶香，讓整體風味層次更豐富。3月5日至3月7日透過「隨買跨店取」購買，可享5支188元優惠。

除了霜淇淋之外，全家也推出「抹茶白玉酷繽沙」，同樣使用伊藤園鹿兒島抹茶調製冰沙基底，搭配Q彈白玉麻糬，打造濃厚茶香與彈牙口感的雙重享受。即日起至3月17日推出新品嚐鮮價59元，還能依喜好加咖啡或牛奶，成為不少人午後提神的春季飲品新選擇。

圖片來源：全家官方提供
圖片來源：全家官方提供

7-ELEVEN春季冰品登場　子瑜冰沙與蜂蜜柚子系列吸睛

7-ELEVEN則推出多款水果系與韓風口味冰品，其中最受關注的是3月18日登場的「蜜梅心動冰沙」。這款新品以TWICE成員子瑜為概念打造主題杯，主打酸、甜、鹹交織的多層次風味。

冰沙結合熟甜番茄與蜜梅汁，再加入蜂蜜香氣點綴，讓整體口味更加圓潤順口。飲品中還加入番茄果肉纖維、茉莉茶凍與寒天晶凍，讓冰沙不只清爽解膩，也多了豐富咀嚼口感。新品售價99元，並推出好友分享第2杯半價優惠。

圖片來源：７－１１官方提供
圖片來源：７－１１官方提供

除了冰沙之外，7-ELEVEN自有品牌「雪淋霜」霜淇淋與「思樂冰」也吹起韓國風。3月18日起推出「蜂蜜柚子霜淇淋」與「蜂蜜柚子風味思樂冰」，靈感來自韓國經典蜂蜜柚子茶，清新柚香結合溫潤蜂蜜風味，口感清爽不膩。接著在3月23日再推出「蜜柚椰果思樂冰」，在柚子冰沙中加入椰果，增添咀嚼層次，帶來更有趣的口感體驗。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

春季冰品趨勢：抹茶濃厚系與清爽果香系從今年3月推出的超商新品來看，春季冰品主要分成兩大類型。隨著氣溫逐漸回暖，這波超商冰品新品也讓不少消費者開始提前進入「春天冰品模式」，無論是濃厚抹茶派還是清爽水果派，都能在便利商店找到屬於自己的春日療癒甜點。

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2026-03-07 19:20 Belinda的玩美甜蜜窩

#2026WBC全民瘋棒球

#一起Team Taiwan

超多人飛日本應援

我們留守也沒忘加油

#世界の山ちゃん❤

日本人氣連鎖居酒屋

人氣最旺的就屬招牌夢幻炸雞翅❤

鹹香鹹香的允指美味

還有醬烤口味、各式炸物燒烤

連酒喝起來濃度都較高

是喝一口就有感的程度~

難怪隔壁桌2個女生

喝到越聊越High

其一還瞬間趴下昏睡

但一下又起來繼續聊

就這樣趴趴醒醒的好特別...><"

且整間店鬧哄哄

完全不用擔心自己太吵

絕對可以放心暢談囉!!

這輪點下來除酒好喝外

個人推薦來此必點~

酸甜解膩的洋蔥蕃茄❤

吃完又可再多吃一點

店家相當用心~

怕客人覺得吃雞翅麻煩

筷子紙套背面提供優雅吃秘訣

且還用Q版漫畫風呈現呢

#日本美食#日系居酒屋#世界の山ちゃん#世界幻手羽先

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中華郵政ｘ義美食品跨界合作 推出「郵政130週年」聯名小泡芙禮盒

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2026-03-24 10:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
郵局ｘ義美小泡芙聯名經典禮盒。　圖：中華郵政／提供
郵局ｘ義美小泡芙聯名經典禮盒。　圖：中華郵政／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年適逢中華郵政創辦130週年，「中華郵政公司」攜手國民品牌「義美食品」，以「郵政130義美遞心意」為主題，推出具紀念價值的「郵局ｘ義美小泡芙聯名經典禮盒」，03/20「郵政節」10:00在「i 郵購」獨家開賣，每箱含運費優惠價新臺幣320元，限量10,000盒。

本次聯名禮盒融入多項郵政元素，外裝設計包含郵政吉祥物「波波鴿」、義美人氣角色「小泡芙人」，以及首次登場的「波波鴿」好友－「波斯喵」，共同慶祝郵政130歲生日，透過郵筒與郵車，將祝福與喜悅傳遞至每個角落。

禮盒內包含2種口味小泡芙、「郵政130週年」限量明信片1張，以及「泡芙波波鴿郵筒印章公仔」1個。公仔外觀共有3種顏色，除經典紅色郵筒、綠色郵筒外，還有臺灣特有的「奧運金牌郵筒」，底部印章圖案設計3種不同款式，共9種組合搭配，隨機出貨，增添開箱驚喜與收藏趣味。

「中華郵政公司」首次與承載臺灣世代共同記憶的「義美食品」跨界合作，從郵筒到小泡芙，將熟知的生活記憶化為驚喜，數量有限，歡迎至「i 郵購」搶購，一同為「郵政130週年」獻上祝福。

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#台北 #賞螢

旅遊經 2026.03.28 13
清明連假聚餐首選！燒肉殿 10 週年海陸豪華盛宴登場 1299元品味厚切牛舌

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#燒肉 #聚餐 #消費者 #清明節 #美食探店

享民頭條 2026.03.28 10
只要一個蒸籠，在家輕鬆辦出桌級鴨肉料理，10分鐘復刻新營老店經典

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#美食 #老店 #經典 #食譜 #開箱 #中菜料理

冠婷生活趣 2026.03.27 26
希臘夢幻遊(1)四大島嶼慢旅，遇見浪漫愛琴海

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#愛琴海 #熱門景點 #打卡景點

唐蘋想很多 2026.03.27 18
史上規模最大海上花火節！澎縣府攜手《七龍珠 Z》跨界合作

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#煙火 #澎湖 #王識賢

陳唯君 2026.03.27 24
4月免費快閃店一次收！《《獵人》《KKOTKA》《卡娜赫拉》全登場，北中南5大打卡點搶先看

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#快閃店 #卡娜赫拉 #暗殺教室 #獵人

女子漾／編輯王廷羽 2026.03.27 275
日本秋田春季─花開繽紛、慶典文化豐，蒐羅10大必訪景點！

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#日本

旅遊經 2026.03.27 17
2026兒童節清明連假 臺南旅遊攻略一次看

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#臺南

旅遊經 2026.03.27 155
週末不知道去哪嗎？跟著LE SSERAFIM趣跑咖！台北7間爆紅咖啡廳一次收

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#台北 #咖啡廳 #宮脇咲良 #咖啡

女子漾／編輯王廷羽 2026.03.27 35
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