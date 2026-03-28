2026-03-28 09:03 旅遊經
臺北螢火蟲季 羅列台北各大賞螢區及相關活動！
臺北螢火蟲季，圖為大安森林公園
【旅遊經 洪書瑱報導】
台北是一座繁華的都市，而螢火蟲一直被視為環境指標，但台北市事實上，在某些林間依舊能悄然亮起點點螢光，為城市鋪上一層溫柔而夢幻的光景，是一場夜間夢幻，也是一份都市奇蹟，也由於台北交通便利，堪稱最容易到達的賞螢城市。每年4月至5月，是臺北螢火蟲季的時刻，在夜色中飛舞，也為春天揭開最詩意的篇章。臺北市政府為民眾彙整出4月1日至5月3日間，各地所推出期間限定的螢火蟲季系列活動，邀民眾來參加一年一度的生態饗宴。
榮星花園
隨著季節的召喚，台北市區內多處賞螢熱點也逐步進入最佳觀賞期，其中市區賞螢代表區域──「大安森林公園」與「榮星花園公園」，為方便民眾賞螢，於4月13日起推出賞螢導覽，由專業解說員帶領民眾深入了解螢火蟲的生活史與棲地環境。透過輕聲細語的引導，讓民眾在欣賞螢光閃爍之餘，也能學習如何以最友善的方式與自然共處，讓感動不只停留在眼前風景，更延伸為守護環境的行動。
今年螢火蟲季也規劃多元活動，為春夜增添不同層次的體驗。從大安森林公園4/19結合環境教育的地球日活動，到伴隨音樂流動4/12的「戀戀螢火蟲親子音樂會」，再到充滿創意與溫度的手作教室以及別具氛圍的「官邸夜未眠」，讓市民在光影與聲音交織之中，重新感受城市綠地的魅力，這些活動不僅豐富了賞螢的感官體驗，也讓人與自然的距離更加貼近。
南港茶葉製造示範場
舊莊國小後山
除了市區公園，臺北的山林與溪流也藏著令人驚喜的螢光祕境。如：南港舊莊地區因保有良好的自然環境，每逢春季便成為螢火蟲棲息的重要據點。今年由產業發展局與南港區公所於南港茶葉製造示範場舉辦賞螢活動，邀請民眾走進茶山，在夜色中展開一段結合生態與文化的輕旅行；鄰近的舊莊國小後山，也在螢火蟲季節點綴如星，透過夜間觀察與生態解說，讓參與者更深入認識螢火蟲與自然環境的共生關係。
動物園
文山區同樣是不可錯過的賞螢地點。經整治後的草湳橋，兼具親水與生態價值，大地處將在此舉辦夜間賞螢活動，帶領民眾親近溪流生態；臺北市立動物園則推出「螢光秘境體驗營」，透過專業導覽，讓大小朋友認識螢火蟲的生態特徵與保育意義。教育局與臺北市學校環境教育中心亦規劃「夜探馬明潭－螢光小旅行」，邀請親子在夜色中放慢腳步，用五感體會自然的細微變化與生命的珍貴。
在欣賞這片夜間微光的同時，也提醒民眾遵守賞螢禮儀，包括：避免使用手電筒與閃光燈、不穿戴會發光的配件，並以不干擾、不捕捉、不餵食為原則，共同守護螢火蟲棲地。另提醒民眾，木柵公園目前正進行公廁整建工程，為維護施工安全及賞螢品質，活動期間不建議前往，民眾另擇其他地點觀賞螢火蟲。相關活動資訊可至臺北公園螢火蟲主題網(https://parks.gov.taipei/firefly/)查詢。
※.台北賞螢資訊站：
一、 南港區活動──
◎.茶山春郊-夜訪火金姑
日期： 4/18、4/25、4/26、5/1、5/2、5/3
時間： 13:30-20:00
地點： 南港茶葉製造示範場
◎.南港區單身聯誼-茶香戀人螢光夜曲
日期： 4/25
時間： 13:00-20:30
集合： 12:45 於南港區公所集合，再前往茶示場
◎.2026親子賞螢活動
日期： 4/24
時間： 17:30-20:00
地點： 南港茶葉製造示範場
◎.螢光點點賞螢趣
日期： 4/11
時間： 18:30-21:00
地點： 南港區舊莊國民小學
二、 文山區活動
◎.夜探馬明潭-螢光小旅行
日期： 4/17、4/22 (永建專場)、4/24
時間： 18:00-21:00
地點： 永建國小校內、馬明潭生態園區
◎.草湳橋廣場-夜間賞螢活動
日期： 4/25、5/2
時間： 18:30-20:30
地點： 指南路三段草湳橋廣場
◎.螢光秘境體驗營
日期： 4/17、4/19、4/21、4/26
時間： 17:00-20:30
地點： 台北市立動物園
三、市中心公園活動 (大安、中山、士林)
◎.大安森林公園系列：
夜間導覽解說： 4/13 - 5/3，18:30-20:00
親子日間導覽及繪本閱讀： 4/17、4/24、5/1，15:00-16:00
戀戀螢火蟲親子音樂會： 4/12，16:00-18:00
地球日綠能蔬食家庭日： 4/19，11:00-20:00
春日螢光慢慢手作： 4/26、5/3，15:00-17:00
◎.榮星花園公園-假日志工導覽
日期： 4/13 - 5/3 期間之每週六、日
時間： 18:40-18:55
地點： 公園內磁磚牆後或籃球場旁水泥地
◎.官邸夜未眠-夜探士林官邸
日期： 4/18、4/22、4/25
時間： 18:30-20:30
集合： 士林官邸大門口駐警室
以上圖片：台北市工務局提供