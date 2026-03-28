阿里山花季櫻王滿開 百花齊放森林花香秘境精華路線一次看

阿里山花季登場中(照片提供阿里山賓館蔡美瀅)





【旅遊經 洪書瑱報導】







正值阿里山花季中，園區正迎來百花齊放的季節，森林遊樂區31種櫻花接力綻放，目前花季主要主角──已輪到「染井吉野櫻」登場，目前約綻放5、6成，而阿里山花季巨星「櫻王」目前正滿開中，若天氣穩定染井吉野櫻預計本週進入盛花期。另，阿里山工作站的阿龜櫻也進入最佳賞花期，民眾不妨利用休閒上山賞花。另，迎接4月清明連假，阿里山賓館特別精選出4月至5月賞花精華路線，並提前開放預訂，指定日入住指定房型，即享攝影達人黃源明老師帶路，探訪阿里山林業鐵路水山線舊鐵道，尋覓阿里山千年檜木遺跡、靜謐森林的幽靜，打開五感沉浸高山森林的療癒。









阿里山花季登場櫻王──染井吉野櫻盛開(檔案照片)







阿里山國家森林遊樂園區染井吉野櫻綻放中照片提供阿里山賓館







阿里山第一管制站台灣一葉蘭綻放迷人的色彩，照片提供:阿里山賓館



知名臉書版主「漫步在阿里山的雲端」- 攝影達人黃源明表示，4月清明連假期間，阿里山花季進入倒數計時，除了盛開的染井吉野櫻，重瓣櫻花3月下旬接棒，最後一棒的普賢象櫻花會持續到花季結束後的4月下旬左右。園區內仍可欣賞到百花接力綻放的畫面，如：台灣一葉蘭也是花季期間的特色代表，民眾可以在第一管制站旁岩壁上方欣賞到粉紫色的迷人花色，另外，神木車站的老神木解說牌後方玉山杜鵑，及姊妹潭木棧道旁的高山杜鵑也陸續盛開，彷彿踏入森林深處的隱世仙境。









前往姊妹潭的木蘭園，白木蘭盛開。照片提供阿里山賓館







阿里山工作站前、水山支線舊鐵道旁，雛菊盛開，黃白交織，在山間微風中顯得格外清新雅緻。

此外，4月、5月春夏交替旺季的阿里山氣候舒適涼爽，園區內從沼平鐵道，再一路走到水山線舊鐵路，沿途雛菊盛開，來到水山巨木，仰望千年檜木，探索靜謐森林的幽靜，享受如同包場般的水山療癒、水山鐵道漫游。黃源明說，除了粉色系櫻花進入滿開期，沼平公園、工作站週邊、木蘭園、祝山林道及阿里山植物園等，都可以見到新種植的染井吉野櫻盛開，還可以欣賞到盛開的雛菊、海芋、雲南黃馨等賞景植物，另，阿里山賓館前往詩人步道途中的海芋、白紫交錯的繡球花也陸續綻放至5月~6月。

特別一提的是，阿里山賓館往三代木步道、香林橋週邊，白色、粉紅色、紅色山櫻花綻放，也是知名的森林花香秘境之一。花季主角櫻王染井吉野櫻已盛開，今年霧社櫻在森之道、沼平接力綻放，其中沼平公園滿開的阿龜櫻，可以拍到阿里山林業鐵路的「綻放舞櫻」蒸汽火車行駛櫻花林的美麗畫面，若想拍到蒸汽主題列車與「櫻木花道」的經典景色，請把握時機，3月31日週二為最後一班蒸汽主題列車！





阿里山賓館前的千島櫻盛開照片提供阿里山賓館

阿里山賓館1913舊事所櫻后目前含苞待放預計3月下旬盛開，今春再次攜手攝影達人黃源明，精選嘉義縣最熱門的水山療癒步道，走訪水山支線鐵道、千年巨木，漫遊水山療癒步道。凡於4月17日、4月24日、5月1日、5月8日、5月15日、5月22 日(週五)指定日入住，即可享達人黃源明導覽，一起來場水山療癒步道森林散策！





