連假必追！《咒：佛母再臨》漫畫上線，《叛逆玩家》主題咖啡廳、戀愛心理測驗一次玩。圖片來源：橘子集團提供

隨著連續假期將至，橘子集團旗下原創內容平台 MOJOIN 一口氣推出三大跨界娛樂企劃，從在家追漫畫到出門打卡拍照，一站式包辦整個連假行程。不只帶來延續台式恐怖電影《咒》世界觀的番外漫畫《咒：佛母再臨》，也同步推出全新戀愛漫畫跨界合作，以及人氣 BL 作品打造的實體主題咖啡廳，這篇跟女子漾一起來看看連假娛樂提案吧～

台式恐怖升級！《咒：佛母再臨》漫畫驚悚上線

曾創下全球串流熱度與票房話題的台灣恐怖電影《咒》，這次正式延伸宇宙，推出番外漫畫《咒：佛母再臨》，於 3 月 18 日在 MOJOIN 平台上線。《咒：佛母再臨》由 PTT 百萬人氣作家「路邊攤」擔任編劇，故事從「看過《咒》電影的人」出發，描寫主角李心妤在現實生活中遭遇的詭異事件。延續電影最令人不寒而慄的「第四面牆」敘事手法，讓讀者不只是觀看故事，更像被拉進詛咒之中。

延續台式恐怖片巔峰《咒》世界觀，漫畫《咒：佛母再臨》318在MOJOIN驚悚現蹤，帶領讀者重溫「大黑佛母」帶來的極致陰影。圖片來源：橘子集團提供

漫畫透過壓迫感十足的畫面與層層堆疊的線索，再次喚醒「大黑佛母」的陰影，對於喜愛沉浸式恐怖體驗的觀眾來說，這部作品幾乎等同「心理續作」，讓恐懼從螢幕延伸到閱讀體驗。

圖片來源：截自《咒》番外漫畫《咒:佛母再臨》

年下戀爆擊！戀愛漫畫跨界美容教主牛爾

除了恐怖題材，MOJOIN 也同步推出全新戀愛漫畫《強制心跳的戀愛遊戲》，由漫畫家灰野都與編劇小杏桃聯手打造。作品以「大姊姊上司 × 年下小狼狗」為核心設定，描繪職場中帶點危險與曖昧的情感拉扯，跳脫過往校園純愛框架，讓戀愛張力全面升級。

MOJOIN全新話題力作《強制心跳的戀愛遊戲》與保養品牌NARUKO展開跨界合作，讓追漫樂趣延伸至日常保養！圖片來源：橘子集團提供

更特別的是，此次跨界合作美容教主牛爾創立的保養品牌 NARUKO，推出「戀愛玩家心理測驗」，將漫畫世界觀延伸到日常生活。未來劇情中也將埋入合作彩蛋，讓追漫體驗更具參與感。此外，消費指定商品還能獲得限量角色小卡，成功把「戀愛、保養、收藏」三種需求一次打包。

圖片來源：截自《強制心跳的戀愛遊戲》心理測驗

BL粉暴動！《叛逆玩家》主題咖啡廳限時開張

MOJOIN 人氣 BL 作品《叛逆玩家》，累積超過 170 萬次點閱，並登上實體書暢銷榜冠軍，今年首度跨足線下，推出期間限定主題咖啡廳。現場重現作品中經典求婚場景，讓粉絲能直接走進角色李真與林慕的情感世界，也同時推出 11 款聯名餐點與近 20 款限定周邊商品，從視覺到收藏全面升級。

MOJOIN百萬人氣IP《叛逆玩家》首度跨足實體場域，限時推出主題咖啡廳，將書中深刻的愛恨糾纏延伸至現實場景。圖片來源：橘子集團提供

活動採分梯次入場，第一梯次為3月13日至3月28日；第二梯次為3月29日至4月12日，目前都已開放登記。活動期間入場可獲角色透明書籤，消費滿額可獲特典明信片，點餐再加碼餐飲禮，讓每一位到場的粉絲，都能帶走屬於自己的心動片段。

圖片來源：女子漾編輯拍攝