浪漫紫藤花已開，賞花仙子動作要快【淡水紫藤花園】（20260325花況）

櫻花季進入尾聲，接棒的浪漫紫藤開花了，也即將全盛開，賞花期短的季節限定，花仙子的動作得快，北台灣哪裡看呢？

就在栽種了上千株紫藤花，特引進超稀有的紫藤品種，滿園花香的紫色花海隧道，置身其中何止浪漫…新北淡水紫藤花園（紫藤咖啡園），從千坪到近萬坪的種植面積，超過十年的精心策劃擴大了專屬紫藤花園規模，也早已是台灣最大的紫藤花園，居全國最大。





一年只開園一次，園方在官方臉書揭露了2026年賞花最佳期限已到，開園開放收費參觀，從3月20日到4月10日。

圖：水源園區紫藤隧道之一，位置在入口處，花開超過七成況，夢幻紫的色調，卡娃思攝影2026/3/22🫠

關於淡水紫藤花園

位於新北市淡水山區，二個園區，占地面積將近上萬坪，是全台規模最大的紫藤花園，更是全台唯一被日本認可的紫藤園，園主賴先生專研紫藤花超過30年。

一號屯山園區»（舊名紫藤咖啡園）

地址：屯山里石頭厝 2-1 號

參觀方式：分時段採包場制，須預約。

⟪二號水源園區⟫

地址：淡水區忠寮里竹圍子 9-1 號。

參觀方式：付費入園，無需預約，每人均一價$350元。

特色：腹地廣大，擁有壯觀的紫藤瀑布隧道及全台唯一的樹形紫藤。

門票：成人350元，國小兒童200元。

🔺圖：水源園區紫藤隧道，近天元宮的山側面，卡娃思攝影2026/3/22🫠

圖：水源園區，近天元宮，園區街近山側，視野極佳！

圖：水源園區，園區近山邊的戶外休憩區，空氣好，春涼風聞花香，享受的氛圍視。

紫藤花有著淒美愛情故事的紫藤花，美得讓人著迷，愛與等待的象徵😘

紫藤為情而生、也為情而死，纏綿執著的愛情，究竟是好還是不好， 紫藤花來告訴我們，藤蔓代表男人，花兒代表著女人，再也分不開了。

傳說中的故事：聽說 古代日本有一位年輕女子，愛上了一位即將遠行的武士。她在庭院中種下紫藤，盼望他歸來。多年過去，女子依然守候，紫藤也年年開花，像是替她訴說著不變的情意。這段故事流傳至今，也讓紫藤花成為愛與等待的象徵。

紫藤花語：紫藤花的花語，在不同文化與語境中略有不同，但主要都圍繞著「沉醉的愛」、「無盡的思念」與「忠誠」。

🔻從園區入口右側紫藤隧道旁走道進入，紫藤樹旁地一片片綠油油，嫩綠的色彩，這是什麼呢？好奇嗎⋯⋯地上有標示🤔

紫藤花串垂下的地景，有別於紫色花海隧道裡全紫的夢幻，這裡的另一個亮點，紫色和鮮綠黃色的搭配，讓眼睛舒服的養眼的色彩，眼的綠色spa、太漂亮了！

🔺🔻亞麻：亞麻（Flax）是一種用途廣泛的一年生草本植物，可分為纖維用（製衣）、油用（生產亞麻仁油）及油纖兼用三種主要類型。

🔺圖：早晨的亞麻，好多的花。

🔺圖：近黃昏的亞麻，花兒少很多了。

淡水紫藤花園最大的推手

園主賴先生專研紫藤花超過30年。巧遇他，我認得，曾經在2014的一號園區見過，園主表示明年在這裡就會看到更多亞麻在这塊土地迎風綻放，清晨會開紫色的小花，正午之後凋謝，想看土地上的紫色花海，得起早的在開源時刻到來，心動了！

圖：卡娃思拍攝於2026.03.26

🔻年輕人玩這個，精心的裝扮玩偶模特，跟拍完一下，有意思！

園區分成三大景色，紫藤花隧道、森林和倒影區，倒影區的紫藤花隧道，斜坡式的花海，與花同框的距離最近。

在紫藤花園，人人都笑咪咪的歡笑聲連連，園區裡有可暫歇之處的室內設施，網美們有更衣室可換裝，待上一天，超級享受的美好！

（攝影拜訪日：2026年3月22日、25日）







