2026-03-25 13:14 Suru
台北最強戚風！人氣甜點店「貝克宅」
目前有復興和南京兩間店的貝克宅，招牌戚風一吃超過5年，吃遍大台北的甜點店，說起戚風一定會想到貝克宅，喜歡到每年生日蛋糕都不做他想！草莓季尾聲貝克宅推出期間限定的預約制甜點盤，一盤就讓人幸福一個下午！
去年搬家的貝克宅南京店，草莓季尾聲出了限定兩日的草莓甜點盤，上週六第一天由抹茶打頭陣，第二天經典原味上場。去年人在國外沒吃到抹茶草莓甜點盤，今年說什麼也不能錯過，也還好有訂到位，在美美的南京店吃著甜點盤，邊吃真的會默默在心裡喊「好幸福啊」～
甜點盤由貝克宅最招牌的戚風為主角，還有菠蘿泡芙和抹茶冰淇淋，點綴原味和抹茶馬林糖。草莓除了台灣的大湖草莓、美姬草莓，還有使用日本白草莓和日本淡雪草莓～
戚風共有三層，夾入不同的草莓，搭配和三盆糖鮮奶油和蓬鬆又抹的抹茶戚風，又美又涮口，每口都能聞到草莓香氣，好喜歡這塊～淡雪的口感很細緻，去沖繩時沒吃到，能在台灣吃到讓今年草莓季沒遺憾了！
菠蘿泡芙裡面是小山園抹茶卡士達醬，頂上是淡雪草莓，內餡還有草莓果醬。菠蘿泡芙的菠蘿皮脆脆的很涮口，卡士達醬比起鮮奶油口感再厚重一些，抹度也更明顯一點點～
第一次吃貝克宅的冰淇淋，冰淇淋整圈都是新鮮草莓，每口都可以夾到草莓有夠快樂～這球冰淇淋走甜抹路線，口感滑順，輕鬆就能清盤～最後給馬林糖一個版面，脆口卻不會黏口，也不會有甜膩感，雖是點綴但意外有存在感。
平常雖沒供應甜點盤，不過貝克宅各式甜點從戚風、費南雪到磅蛋糕等都很有水準，南京店還是得到設計金獎的空間，不妨找個下午吃甜甜悠哉一回～
《貝克宅 南京店》
📍 地址：台北市松山區南京東路三段303巷8弄1號
🚇 捷運：南京復興站，6號出口步行約8分鐘
☎️ 電話：（02）2517-6722
🕛 營業時間：1200～1800
❌ 公休日：星期一、二
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