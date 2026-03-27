臺南市推出永續小旅行、市民旅遊補助

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺南市政府觀光旅遊局為鼓勵旅行業者帶遊客於臺南旅遊，並結合地方產業發展與永續旅遊趨勢，推出「115年臺南地方產業原鄉永續小旅行振興計畫」及「115年臺南市民旅遊補助計畫」兩大旅遊補助方案，補助期間為今年4月、5月、6月、9月及10月出團之團體，邀請全臺旅行業者規劃優質遊程，帶領旅客走訪臺南，深入體驗在地文化與多元風貌。

▲臺南雙層巴士。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

市長黃偉哲表示，臺南擁有豐富的歷史底蘊與觀光資源，無論是文化古蹟、美食饗宴，或是近年積極推動的地方產業與永續旅遊，皆深具吸引力。市府持續透過多元補助計畫引導旅遊人潮於不同時節走入臺南，不僅帶動地方經濟，也讓更多旅客發現臺南不同的面向，歡迎旅行業者帶全國民眾來臺南住一晚，體驗臺南魅力。

▲大坑休閒農場。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

觀光旅遊局林國華局長表示，「115年臺南地方產業原鄉永續小旅行振興計畫」補助對象為國內合法設立之旅行業者，補助僅限平日住宿日（周日至周四），凡規劃旅遊行程於臺南合法旅宿住宿至少一晚，且每梯次達15人以上之團體，即可申請相關補助。補助項目涵蓋住宿、交通、餐飲及景點體驗等面向，內容豐富且具彈性。整體補助項目多達7項，全面提升旅遊誘因，包含：

① 於臺南市各行政區農產品行銷活動期間至該行政區旅遊，補助每人住宿費新臺幣200元；

② 至臺南市休閒農場及觀光遊樂業旅遊，補助每人門票費100元；

③ 至臺南市觀光工廠入園觀光，補助每人100元；

④ 至臺南市原住民文化會館或部落參觀旅遊，補助每人交通費100元；

⑤ 至臺南市取得環保標章之旅宿住宿，加碼補助每人住宿費100元；

⑥ 至臺南市低碳餐廳或環保餐廳用餐，補助每人餐費（限午、晚餐）100元；

⑦ 於臺南市景點間移動使用大眾運輸工具（如大臺南公車、觀光公車、臺鐵、自行車等），加碼補助每人交通費100元。

▲菁寮老街。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

林國華局長進一步指出，「115年臺南市民旅遊補助計畫」補助對象同為國內合法設立之旅行業者，出團日期不分平、假日，每團至少15人，且團員為臺南市民。遊程須規劃臺南市景點至少2處，每團每名符合資格者補助景點走訪交通費200元；另如運用臺南觀光雙層巴士（含包車或一般路線），則可再補助每人車資150元。藉此鼓勵市民透過團體旅遊重新認識家鄉，促進在地觀光循環與消費，讓臺南市民以不同角度發現城市之美。

觀光旅遊局表示，「115年臺南地方產業原鄉永續小旅行振興計畫」及「115年臺南市民旅遊補助計畫」自03/25 09:00起受理申請，如申請額滿即停止受理。相關申請資訊將公告於臺南旅遊網，請符合資格之旅行業者及早規劃、踴躍申請。欲掌握最新臺南觀光景點與活動訊息，亦請持續關注「臺南旅遊網」。

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