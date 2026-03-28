限定版復活節巧克力在巴黎 驚喜化身精緻飛艇、流線型彩蛋

「巴黎白馬莊園」推出巧克力飛艇。 圖：Heavens Portfolio／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】在歐洲，結束天主教齋戒前的狂歡後，接續的重要節慶就是正式迎接春天的復活節。從早期染色的蛋作為慶祝新生，到19世紀開始演變成巧克力蛋，至近年各家飯店甜點主廚更是展現豐富創意與精細的工法，每年都端出令人驚豔的節日點心。「巴黎白馬莊園」（Cheval Blanc Paris）今年以巧克力飛艇歌頌旅行的夢想，「巴黎勒布里斯托飯店」（Le Bristol Paris）則是雙主廚聯手，雕琢出如藝術品的巧克力甜品。

巴黎白馬莊園／美麗的飛翔 LA BELLE ENVOLÉE

為慶祝復活節，「巴黎白馬莊園」的甜點主廚 Maxime Frédéric 和其團隊以愛德華時代（1901-1910），那段飛艇發展的關鍵期為靈感，設計出一款代表大膽探索未來旅程的「美麗的飛翔」（La Belle Envolée）。不僅是致敬早期航空業的科學與技術進步，也演繹了人們對於旅行的浪漫想像。

外觀呈蛋型的飛艇，以阿拉伯式花紋呼應了新藝術運動的風格，下方吊艙以百香果花裝飾，圖紋風格源自飯店的裝飾藝術風，呈現當代藝術與科技的完美融合，同時也以其花語「基督受難花」呼應節慶意義。

這款復活節甜點不單是造型上達到平衡美感，口感更如交響樂般豐富。上方飛艇完全由巧克力製成，外殼內包裹著濃郁醇厚的杏仁烤香草堅果糖，詮釋蒸汽機驅動的力量。吊艙以柳條籃展現，則是參考熱氣球的柳條編織，也是小朋友尋找復活節彩蛋的提籃。吊艙後方模擬螺旋槳裝置，是團隊對於細節的著墨，柳條藍內滿滿的大溪地香草焦糖和杏仁烤香草堅果糖，則是象徵豐收的彩蛋籃。

▲「巴黎勒布里斯托飯店」雙主廚聯手打造聖多諾黑彩蛋。 圖：Heavens Portfolio／提供

巴黎勒布里斯托飯店／聖多諾黑彩蛋 Saint-Honoré Egg

「巴黎勒布里斯托飯店」在歡慶百周年後的第一個復活節，由飯店的行政甜點主廚 Maxence Barbot 和巧克力主廚 Johan Giacchetti，以各自拿手的技法和經驗，聯手推出強調傳統法式甜點精湛工藝的「聖多諾黑彩蛋」（Saint-Honoré Egg）。

這款「聖多諾黑彩蛋」外殼，是用70%醇厚委內瑞拉黑巧克力製成，飽滿滑順的線條看似交疊也交錯成蛋形。為打造這款甜點，主廚們經過反覆雕琢，最後製作一款客製化模具，透過精巧的脫模技術，最中呈現出這款藝術佳作。再加上製作聖多諾黑必備的零陵香豆、焦糖化的皮埃蒙特榛果帶來濃郁香氣，以及些許海鹽提味的可可堅果糖，口感細膩豐富。最後綴上水滴型的金箔聖多諾黑泡芙，收畫龍點睛之效。

同樣的巧克力、焦糖和零陵香豆組合，在 Maxence Barbot 手中又變化出另一款復活節限定的「蛋型巧克力聖多諾黑甜點」（Chocolate Saint-Honoré Pastry），並特別在擠出漂亮紋路的香堤奶油上方點綴了裹上巧克力與金箔的水滴型泡芙，以向經典的聖奧諾雷致敬，於飯店內的 L’Épicerie des Ateliers du Bristol 烘焙坊販售；另有巧克力或牛奶巧克力的彩蛋或小母雞造型甜點，供應至04/12止。

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