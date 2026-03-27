綠色玫瑰領風騷 臺版凡爾賽花園新品種嬌豔吸睛

透過長焦鏡頭，拍出置身花海中的浪漫景致。 圖：臺北市政府工務局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「臺北玫瑰展」開展兩週花況來到七成，園區內各色的玫瑰爭豔競芳，迎著連日好天氣，歡迎來到花園裡賞花把握春天的溫暖，展期到04/06，但花況可以延續到4月中！

「臺北玫瑰園」位於花博新生公園，有許多標誌性地打卡點，成為婚紗攝影、形象照拍攝等取景勝地，不論白天夜晚皆有不同景色，搭配繽紛的品種玫瑰，成為臺北城市花園中絕無僅有的浪漫場域！

▲引起玫瑰旋風的「米多莉公主」。 圖：臺北市政府工務局／提供

臺北玫瑰園建立至今來到第15年，整體面積約1.5公頃，以「北臺灣最大的地植玫瑰花園」為人所知。自2010年「臺北國際花卉博覽會」舉辦時，新生園區設置了多個展示場館與花卉展區。花博結束後，臺北市政府延續展館及場域的使用，將原本的養生館戶外展區重新規劃，地植玫瑰花並持續擴建，保留花博留下的園藝空間，期望建立臺北市專屬的玫瑰花園，為推動城市綠化與觀光賞花景點邁前一大步。

▲抬頭就能看見飛機飛過，在「臺北玫瑰園」才能拍出飛機與玫瑰同框的景色。 圖：臺北市政府工務局／提供

目前玫瑰園也成為市民朋友外出踏青的優選之一，園區造景設計以歐式花園氛圍打造，逐步建構品種區、花海區、五彩玫瑰園、育種家花園、園藝植物布展區以及最受歡迎的秘密花園水景區，地植約5000株、800多個英國、日本及臺灣的品種玫瑰，成為臺北城市花卉展示、婚紗與攝影景點、園藝教育基地等場地，且園區全年無休，平日是地方居民休閒、賞花的場域，假日也有許多親子及情侶前來野餐、漫遊，是適合各年齡層、寓教於樂的活動場域！

▲五彩玫瑰園中央的「粉露斯塔（玉蔓）」 。 圖：臺北市政府工務局／提供

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處圓山所補充，今年度臺北玫瑰園園區場域建設已致臻完善，玫瑰花也是蒐集了國內外的品種，並不定時更新園區品種，近兩年更是每逢玫瑰展便颳起「綠色玫瑰」旋風，尋找位於五彩玫瑰園的「米多莉公主」，看見玫瑰的多樣性。

此外，展期間平日還有定時導覽活動，一天兩場次，於14:00及15:00從服務台門口出發，帶領喜愛花卉園藝的民眾深度了解臺北玫瑰園，每場次都吸引超過20人一同參與，跟著導覽志工沿途欣賞美麗的玫瑰花，同時也了解日常照護的秘辛。

最常被大家問起的品種，包括在園區中以花傘形式培育的「粉露斯塔(玉蔓)」，因其垂墜如柳絮的姿態成為人氣打卡點；或是開在秘密花園水景區旁由日本木村卓功培育出的「溫暖」，則帶有漸變的花色，一莖多花，成簇綻放，成為園區中不可忽視的嬌點；在花海區還有一年只開一次的「粉伊莎夫人」，帶有19世紀法國的古典芬芳，沁人的強烈香氣吸引大家駐足停留，深胭脂紅的花色爬滿花牆更是拍美照的絕佳點位！

▲花海區的「粉伊莎夫人」帶有濃烈強香。 圖：臺北市政府工務局／提供

今年臺北玫瑰展也特別推出「玫瑰品種大蒐集」FB 線上抽獎活動，邀請大家來到園區拍下想推薦的玫瑰花品種，讓更多花友能夠發現「臺北玫瑰園」的各式玫瑰品種，更祭出 LACOSTE 經典玫瑰淡香精、Cristina Candle 玫好絮語小茶蠟及心語花意花藝教室的玻璃花園花藝作品...等獎品。

現正火熱推出的「低碳漫遊集點趣」活動，也已超過2000人參與，競逐最大獎 iPad 及 Dyson 吸塵器，以及首屆的「繪畫徵選比賽」，總獎金超過5萬元，目前學生組及社會組已有許多投稿報名，利用多樣的媒材於畫紙上，畫下今年度的「臺北玫瑰展」，各組前100名還有由飛龍文具及獅子寶寶等品牌贊助的超值好禮，歡迎各路好手前來投稿。

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