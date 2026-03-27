擁抱自然／瑞典斯德哥爾摩群島海洋國家公園 榮膺「全球視野獎」

斯德哥爾摩群島的「納姆多海洋國家公園」獲得「全球視野獎」殊榮。 圖：Visit Sweden © Henrik Trygg／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】位於斯德哥爾摩群島的「納姆多海洋國家公園」，近日被美國權威旅遊雜誌《Travel + Leisure》評選為「2026年度全球視野獎（Global Vision Honoree）」，該獎項旨在表彰在永續及環保旅遊領域做出開拓性貢獻的個人與機構。這些遠見者致力於確保人類在探索世界的同時，不對自然環境造成破壞。完整獲獎名單將同步發布於官網。

「納姆多海洋國家公園」坐落於瑞典波羅的海沿岸，距離斯德哥爾摩約一小時車程。該公園在保護廣闊海洋景觀的同時，亦為環境友善的深度旅遊開啟了新可能。

▲遊客可透過獨木探索「納姆多海洋國家公園」。 圖：Visit Sweden ／提供

這座於2025年正式成立的海洋公園，總面積約250平方公里，其中97%為海域。公園位於斯德哥爾摩群島外緣，由超過1,000個島嶼、岩礁及海中淺灘組成，是波羅的海沿岸最壯觀、最完整的群島地貌之一。這裡豐富的海藻森林、海草草甸及海底生態系統，孕育出令人驚嘆的生物多樣性 。

「納姆多海洋國家公園」所在的斯德哥爾摩群島，是歐洲最獨特的海岸環境之一，擁有超過3萬座島嶼及岩礁。遊客可透過獨木舟、乘船、健行及野生動物觀察等低影響的體驗方式探索公園，以更靜謐、更親近自然的方式感受瑞典群島之美。

瑞典的海洋情意深厚。作為全球島嶼數量最多的國家（超過26.7萬座），群島不僅是瑞典的景觀標誌，更是開展永續環保旅遊的天然基石。海平面下，紫貽貝床、紅藻群落及水下草甸構成了豐富的生物多樣性，為波羅的海生態系統提供重要棲息地。

瑞典觀光局（Visit Sweden）執行長 Susanne Andersson 表示：「入選『全球視野獎』體現了瑞典的旅行哲學－即自然保育、在地社區與旅行體驗和諧共生。」

斯德哥爾摩群島行銷負責人 Marie Östblom 說道：「我們深感榮幸能入選名單 。群島不僅是我們的地理名片，更承載著核心價值。從斯德哥爾摩市區的14座島嶼到整個群島，我們肩負共同使命：守護這片自然饋贈，確保未來的每一位探訪者都能領略其恆久魅力。」

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