賞櫻新招！莞固和食「櫻鯛御膳」絕美登場 夢幻櫻花牛奶紙鍋每一口都是春天

每年三、四月全台陷入狂熱的賞櫻季，然而與其到熱門景點人擠人、為了一張照片煞費苦心，今年春天有更優雅、更具質感的賞櫻攻略！正統關西日本料理品牌「莞固和食」巧妙結合春季特有的旬味文化，即日起絕美推出春季限定的『櫻鯛御膳』。以被譽為「日本白身魚之王」的愛媛縣真鯛為主角，揉合夢幻粉嫩的視覺系擺盤，其中最具話題的「西班牙伊比利豚櫻花牛奶紙鍋」，更讓饕客免飛日本，只要坐在舒適優雅的餐廳內，就能用舌尖感受櫻花綻放的極致浪漫，吃進整個春天的美好。

圖／莞固和食以被譽為「日本白身魚之王」的愛媛縣真鯛為主角，推出春季限定的『櫻鯛御膳』。（莞固和食 提供）

舌尖上的粉嫩花季！莞固和食「櫻鯛御膳」打造免出國的頂級賞櫻儀式感

日本料理最講究「旬味」，意即在食材最完美、最具生命力的時刻品嚐。每逢春季櫻花盛開之時，正逢愛媛縣真鯛最肥美的季節，此時的真鯛不僅魚肉色澤透亮帶有淡淡櫻紅色，更被賦予了「櫻鯛」的美名。

莞固和食料理長今年特別以櫻花時節為靈感，將春日特有的粉嫩視覺與季節食材如春筍、螢烏賊完美結合，以1,380元的高CP值定價，推出一套從前菜到食事皆充滿春意與儀式感的『櫻鯛御膳』。這不僅成功將餐桌化為最浪漫的賞櫻名所，以櫻花粉色為主調的精緻擺盤，更成為今年春天閨蜜聚會、情侶約會最具話題性的打卡熱點，隨手一拍都是絕美春光。

圖／莞固和食料理長今年特別以櫻花時節為靈感，將春日特有的粉嫩視覺與季節食材春筍、螢烏賊完美結合，加上晶瑩剔透、薄如蟬翼的真鯛肉片，吸引不少饕客前來。（莞固和食 提供）

絕美櫻花牛奶紙鍋交織透光刺身，真鯛一魚多變的銷魂口感大解密

為了讓饕客深刻體驗櫻鯛的百變魅力，整套御膳宛如一場舌尖上的春日交響樂。一開場的「真鯛薄造刺身佐果醋」便展現了令人驚嘆的職人刀工。晶瑩剔透、薄如蟬翼的真鯛肉片，在盤中透著如絲般的光澤；夾起一片輕沾特調果醋，魚肉入口爽脆彈牙，細膩的白身魚脂香在清爽酸香的牽引下瞬間綻放，清新開胃。緊接著是「翡翠蘆筍於春卷揚」，金黃酥脆的麵衣包裹著柔嫩的魚漿與鮮脆蘆筍，一口咬下「喀滋」作響，熱氣與春蔬的清甜交織出絕妙的層次。而「道明寺櫻蒸」則展現了極致的溫潤，軟糯的道明寺粉溫柔包覆著鮮甜干貝，每一口咀嚼都散發著淡雅的米香與海味。

迎來御膳的最高潮，便是洗版社群的夢幻亮點—「西班牙伊比利豚櫻花牛奶紙鍋」。隨著特製紙鍋在火上微微滾沸，濃郁的奶香揉合著淡淡的櫻花氣息撲鼻而來。將肉質Ｑ彈、帶有獨特堅果油脂香氣的西班牙伊比利豬輕涮入牛奶高湯中，搭配濃郁湯底中完美交融。最後的食事「三彩真鯛茶漬飯」，將溫熱的鮮甜高湯傾注於晶瑩的米飯與半熟真鯛之上，伴隨著熱氣呼嚕呼嚕下肚，鮮香回甘、暖胃又療癒，將春季日本料理的細緻風味發揮得淋漓盡致。

圖／擁有濃郁的奶香揉合著淡淡的櫻花氣息的「西班牙伊比利豚櫻花牛奶紙鍋」也是此次櫻鯛御膳的重點菜餚之一。（莞固和食 提供）

銅板價升級浪漫甜點！五十元加購限定「櫻花雙色羊羹」完美收尾

在品嚐完這場真鯛一魚多變的春日盛宴後，莞固和食更為消費者準備了充滿驚喜的彩蛋。凡點購『櫻鯛御膳』，除了可依照個人喜好，加價將鍋物肉品升級為頂級沙朗牛肉之外，更推薦以50元的期間限定超值銅板價，加購春季特製甜點「櫻花雙色羊羹」。

精緻小巧的雙色羊羹，不僅上層透著櫻花的嬌嫩粉色，入口時更是滑順綿密、甜而不膩，尾韻帶有淡淡的清雅花香。這抹專屬春日的甜蜜，不僅為整套會席料理畫下最完美的句點，更讓這場舌尖上的賞櫻之旅留下令人無比回味的餘韻。今年春天，不妨與重要的人相約莞固和食，用一場視覺與味覺的雙重饗宴，將春日的浪漫盡收眼底。

莞固和食 門市資訊

『林口本店』

地址：新北市林口區文化二路二段518號1樓

預約電話：(02) 2603-1369

『台北大直店』

地址：台北市中山區樂群三路39號1樓

預約電話：(02) 8501-1489

『台南安平會館』

地址：台南市安平區健康四街3號

預約電話：(06) 298-3598

『台北大巨蛋店』即將開幕

地址：台北市信義區忠孝東路4段505號7樓(遠東GARDEN CITY)

預約電話：(02) 2767-0688



