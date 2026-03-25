賞櫻新招！莞固和食「櫻鯛御膳」絕美登場 夢幻櫻花牛奶紙鍋每一口都是春天

2026-03-25 11:20 引新聞

每年三、四月全台陷入狂熱的賞櫻季，然而與其到熱門景點人擠人、為了一張照片煞費苦心，今年春天有更優雅、更具質感的賞櫻攻略！正統關西日本料理品牌「莞固和食」巧妙結合春季特有的旬味文化，即日起絕美推出春季限定的『櫻鯛御膳』。以被譽為「日本白身魚之王」的愛媛縣真鯛為主角，揉合夢幻粉嫩的視覺系擺盤，其中最具話題的「西班牙伊比利豚櫻花牛奶紙鍋」，更讓饕客免飛日本，只要坐在舒適優雅的餐廳內，就能用舌尖感受櫻花綻放的極致浪漫，吃進整個春天的美好。

圖／莞固和食以被譽為「日本白身魚之王」的愛媛縣真鯛為主角，推出春季限定的『櫻鯛御膳』。（莞固和食 提供）
圖／莞固和食以被譽為「日本白身魚之王」的愛媛縣真鯛為主角，推出春季限定的『櫻鯛御膳』。（莞固和食 提供）

舌尖上的粉嫩花季！莞固和食「櫻鯛御膳」打造免出國的頂級賞櫻儀式感

日本料理最講究「旬味」，意即在食材最完美、最具生命力的時刻品嚐。每逢春季櫻花盛開之時，正逢愛媛縣真鯛最肥美的季節，此時的真鯛不僅魚肉色澤透亮帶有淡淡櫻紅色，更被賦予了「櫻鯛」的美名。

莞固和食料理長今年特別以櫻花時節為靈感，將春日特有的粉嫩視覺與季節食材如春筍、螢烏賊完美結合，以1,380元的高CP值定價，推出一套從前菜到食事皆充滿春意與儀式感的『櫻鯛御膳』。這不僅成功將餐桌化為最浪漫的賞櫻名所，以櫻花粉色為主調的精緻擺盤，更成為今年春天閨蜜聚會、情侶約會最具話題性的打卡熱點，隨手一拍都是絕美春光。

圖／莞固和食料理長今年特別以櫻花時節為靈感，將春日特有的粉嫩視覺與季節食材春筍、螢烏賊完美結合，加上晶瑩剔透、薄如蟬翼的真鯛肉片，吸引不少饕客前來。（莞固和食 提供）
圖／莞固和食料理長今年特別以櫻花時節為靈感，將春日特有的粉嫩視覺與季節食材春筍、螢烏賊完美結合，加上晶瑩剔透、薄如蟬翼的真鯛肉片，吸引不少饕客前來。（莞固和食 提供）

絕美櫻花牛奶紙鍋交織透光刺身，真鯛一魚多變的銷魂口感大解密

為了讓饕客深刻體驗櫻鯛的百變魅力，整套御膳宛如一場舌尖上的春日交響樂。一開場的「真鯛薄造刺身佐果醋」便展現了令人驚嘆的職人刀工。晶瑩剔透、薄如蟬翼的真鯛肉片，在盤中透著如絲般的光澤；夾起一片輕沾特調果醋，魚肉入口爽脆彈牙，細膩的白身魚脂香在清爽酸香的牽引下瞬間綻放，清新開胃。緊接著是「翡翠蘆筍於春卷揚」，金黃酥脆的麵衣包裹著柔嫩的魚漿與鮮脆蘆筍，一口咬下「喀滋」作響，熱氣與春蔬的清甜交織出絕妙的層次。而「道明寺櫻蒸」則展現了極致的溫潤，軟糯的道明寺粉溫柔包覆著鮮甜干貝，每一口咀嚼都散發著淡雅的米香與海味。

迎來御膳的最高潮，便是洗版社群的夢幻亮點—「西班牙伊比利豚櫻花牛奶紙鍋」。隨著特製紙鍋在火上微微滾沸，濃郁的奶香揉合著淡淡的櫻花氣息撲鼻而來。將肉質Ｑ彈、帶有獨特堅果油脂香氣的西班牙伊比利豬輕涮入牛奶高湯中，搭配濃郁湯底中完美交融。最後的食事「三彩真鯛茶漬飯」，將溫熱的鮮甜高湯傾注於晶瑩的米飯與半熟真鯛之上，伴隨著熱氣呼嚕呼嚕下肚，鮮香回甘、暖胃又療癒，將春季日本料理的細緻風味發揮得淋漓盡致。

圖／擁有濃郁的奶香揉合著淡淡的櫻花氣息的「西班牙伊比利豚櫻花牛奶紙鍋」也是此次櫻鯛御膳的重點菜餚之一。（莞固和食 提供）
圖／擁有濃郁的奶香揉合著淡淡的櫻花氣息的「西班牙伊比利豚櫻花牛奶紙鍋」也是此次櫻鯛御膳的重點菜餚之一。（莞固和食 提供）

銅板價升級浪漫甜點！五十元加購限定「櫻花雙色羊羹」完美收尾

在品嚐完這場真鯛一魚多變的春日盛宴後，莞固和食更為消費者準備了充滿驚喜的彩蛋。凡點購『櫻鯛御膳』，除了可依照個人喜好，加價將鍋物肉品升級為頂級沙朗牛肉之外，更推薦以50元的期間限定超值銅板價，加購春季特製甜點「櫻花雙色羊羹」。

精緻小巧的雙色羊羹，不僅上層透著櫻花的嬌嫩粉色，入口時更是滑順綿密、甜而不膩，尾韻帶有淡淡的清雅花香。這抹專屬春日的甜蜜，不僅為整套會席料理畫下最完美的句點，更讓這場舌尖上的賞櫻之旅留下令人無比回味的餘韻。今年春天，不妨與重要的人相約莞固和食，用一場視覺與味覺的雙重饗宴，將春日的浪漫盡收眼底。


莞固和食 門市資訊

『林口本店』

地址：新北市林口區文化二路二段518號1樓

預約電話：(02) 2603-1369

『台北大直店』

地址：台北市中山區樂群三路39號1樓

預約電話：(02) 8501-1489

『台南安平會館』

地址：台南市安平區健康四街3號

預約電話：(06) 298-3598

『台北大巨蛋店』即將開幕

地址：台北市信義區忠孝東路4段505號7樓(遠東GARDEN CITY)

預約電話：(02) 2767-0688



引新聞

引新聞

從事媒體業25年資歷，擅長用文字去記錄每一個瞬間，到每一個場合，很習慣透過雙眼去觀察、雙耳去聆聽，然後再把這些寫成一篇文章，當然拍照也是靈魂，一張好的照片勝過千言萬語，希望能結合現階段經營引新聞這個平台的資源，分享更多優質內容給女子漾。

#聚餐 #新品 #打卡熱點 #熱門景點 #日本料理 #日式料理 #好康優惠 #美食探店

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2026-03-15 20:39 Belinda的玩美甜蜜窩

#來場生態之旅

#關渡自然公園

國家級重要濕地

亦為國際級重要野鳥棲地

為東亞澳遷移性水鳥、原生生物提供良好的棲息環境

台北市野鳥學會自2001年起，在臺北市政府的委託下

以自負盈虧方式經營全臺第一個濕地保護區

經營至今已累積200萬人次入園參觀

70萬人次教育活動、22萬人次的學校戶外教學

以及萬場大小型環境教育等活動

透過專業研究、多元文化及教育活動

引領民眾支持、參與濕地永續發展行動

全球變遷濕地重要性與生活息息相關

關渡自然公園提供豐富生態資源

賞鳥望遠鏡、賞鳥小屋、生態介紹等

不妨抓個好天氣來場自然之旅

感受生態多樣性之美吧!!

#台北景點#關渡自然公園#台北市賞鳥學會

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#打卡景點

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2026-03-07 19:20 Belinda的玩美甜蜜窩

#2026WBC全民瘋棒球

#一起Team Taiwan

超多人飛日本應援

我們留守也沒忘加油

#世界の山ちゃん❤

日本人氣連鎖居酒屋

人氣最旺的就屬招牌夢幻炸雞翅❤

鹹香鹹香的允指美味

還有醬烤口味、各式炸物燒烤

連酒喝起來濃度都較高

是喝一口就有感的程度~

難怪隔壁桌2個女生

喝到越聊越High

其一還瞬間趴下昏睡

但一下又起來繼續聊

就這樣趴趴醒醒的好特別...><"

且整間店鬧哄哄

完全不用擔心自己太吵

絕對可以放心暢談囉!!

這輪點下來除酒好喝外

個人推薦來此必點~

酸甜解膩的洋蔥蕃茄❤

吃完又可再多吃一點

店家相當用心~

怕客人覺得吃雞翅麻煩

筷子紙套背面提供優雅吃秘訣

且還用Q版漫畫風呈現呢

#日本美食#日系居酒屋#世界の山ちゃん#世界幻手羽先

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❤日本❤名古屋老店【矢場とん】~☆味噌豬排★已插旗台灣

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2026-03-07 17:06 Belinda的玩美甜蜜窩

#來點特別的

#味噌豬排❤

1947年創立於名古屋的知名老店

已來台灣插旗的矢場とん❤

嚴選南九州產的豬肉

自創麵包粉作為炸衣

豬排炸到內軟而香酥

但關鍵美味還是~

特製天然釀造的秘傳味噌醬!!

職人每天僅製作當天使用份量

一年半熟成的天然釀造豆味噌

深厚風味與多汁豬排堪稱絕配

炸豬排的麵包屑

是混合細碎的生麵包屑+乾燥麵包屑

創造出輕盈酥脆的層次口感

擔心店家太熱情醬汁灑滿豬排

點餐時特別強調醬汁另外提供

就可依個人口味沾著吃

亦可沾桌上黃芥末、芝麻粉

味道都不錯也很下飯囉~!!

味噌醬煮的燉蘿蔔、腸串

都很入味，且蘿蔔多汁解膩

腸串沾芥末也超讚呀!!

#名古屋美食#矢場豬排#矢場とんグループ

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大搜集：上百品種尋覓中找到了最愛，來自法國「風中玫瑰」【台北玫瑰展2026】

大搜集：上百品種尋覓中找到了最愛，來自法國「風中玫瑰」【台北玫瑰展2026】

2026-03-17 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

春天的儀式感，就是賞花 🫠

八百種玫瑰，5000多株，從含羞嬌嫩含苞待放，台北玫瑰園尋尋覓覓，那ㄧ種最得人心呢？

是花的顏色？還是花的型狀呢？或者說，一叢叢花海呢？

今年入我眼也入我心的玫瑰品種

第一名的是來自法國的⟪風中玫瑰⟫

輕鬆賞花中，每一種花株的顯眼位置有寫上花名的名牌，對照花朵，從顏色和花瓣觀賞，會發現百百種的玫瑰品種，各有其獨特，有些品種的花型和顏色還長的很像，都好好看就是了…

開展以來，到今天（3月16日），我來過三次，還會繼續來🌸

  • 超過十年的玫瑰展，算算是第14年了，連看五年的卡娃思，年年都驚艷，過去曾迷上好幾年的「奇蹟玫瑰花」，現在又有新認識的品種取代，2026年玫瑰展驚艷連連！
  • 目前的花況超棒的，天天都有新綻放的花朵，前幾天在花海裡一株花開三朵，在附近聞到超強的花香味，聞到了花香的來源，看到了千層花瓣胭脂紅好大花朵的⟪風中玫瑰⟫。

🔺⟪風中玫瑰⟫:來自法國，亮眼的胭脂紅，特別的是花瓣表面是有絨毛的，🔺⟪風中玫瑰⟫第一次在視覺上的觀感有絨毛質感的花朵，花朵也夠大。前幾天才一花莖花開三朵，隔二天再來看，一朵已經垂下了，花兒的生命真短，賞花得及時。
🔺⟪風中玫瑰⟫:來自法國，亮眼的胭脂紅，特別的是花瓣表面是有絨毛的，🔺⟪風中玫瑰⟫第一次在視覺上的觀感有絨毛質感的花朵，花朵也夠大。前幾天才一花莖花開三朵，隔二天再來看，一朵已經垂下了，花兒的生命真短，賞花得及時。

🔺窈窕淑女：白色基底的花朵，歡版端運染出粉色，有強烈的水果香味。（芳香玫瑰園公開資訊）
🔺窈窕淑女：白色基底的花朵，歡版端運染出粉色，有強烈的水果香味。（芳香玫瑰園公開資訊）

🔺🔻甜蜜飄移、水蜜桃飄移玫瑰花，有層次的花色，一年四季開花不間斷，靠近些有甜蜜迷人的濃香，⟪水蜜桃飄移 Peach Drift⟫玫瑰，多花叢開，花期長 😘。

🔺⟪王子玫瑰⟫來自英國，古典花型，花瓣色深紅，花朵有著迷人的香氣。王子也是我聞到花香而來接近它，大概在距離幾株中雜一起的小花圃100公尺以內就會聞到花香。
🔺⟪王子玫瑰⟫來自英國，古典花型，花瓣色深紅，花朵有著迷人的香氣。王子也是我聞到花香而來接近它，大概在距離幾株中雜一起的小花圃100公尺以內就會聞到花香。

🔺碧翠絲Beatrice:豐花灌木玫瑰，2008年前英國David Austin育種，濃黃色，瓣緣白，四分簇生盃狀花型，濃果香。葉片革質，枝條直立，可用於切花。
🔺碧翠絲Beatrice:豐花灌木玫瑰，2008年前英國David Austin育種，濃黃色，瓣緣白，四分簇生盃狀花型，濃果香。葉片革質，枝條直立，可用於切花。

🔺⟪博斯科貝爾⟫：英國玫瑰，鮭粉紅，杯型，四季開花。
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🔺⟪紫戀⟫：強香，花瓣多，波浪裂瓣（芳香玫瑰園公開資訊）
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🔺⟪紅色達文西⟫：也稱紅色達芬奇，法國玫瑰，暗紅色微香，花半可到900~100，一莖可開多種花，可爬圍牆或圍籬。
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🔺⟪白伊甸⟫：一莖多花，淡香，花色外圍青白中心粉紅，在台灣花開時間主要在春季，正是現在玫瑰展時節。
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🔺⟪櫻霞玫瑰⟫：淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠
🔺⟪櫻霞玫瑰⟫：淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠

🔺⟪桃樂絲玫瑰⟫：以著名兒童奇幻小說綠野仙蹤女主角命名，可愛迷人的花型優雅飽滿，圓瓣平開花苞層層堆疊，強烈的香水氣味，植株強健，驚人的開花能力，淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。😘
🔺⟪桃樂絲玫瑰⟫：以著名兒童奇幻小說綠野仙蹤女主角命名，可愛迷人的花型優雅飽滿，圓瓣平開花苞層層堆疊，強烈的香水氣味，植株強健，驚人的開花能力，淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。😘

🔺⟪莫梅森的紀念品⟫：1843年法國育種，淡粉紅色花朵濃郁茶香，花名來自於馬勒梅城堡，拿破崙皇后約瑟芬所居住之處。被列入世界玫瑰學會聯合會的老玫瑰名人堂。淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠
🔺⟪莫梅森的紀念品⟫：1843年法國育種，淡粉紅色花朵濃郁茶香，花名來自於馬勒梅城堡，拿破崙皇后約瑟芬所居住之處。被列入世界玫瑰學會聯合會的老玫瑰名人堂。淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠

🔺⟪卡莉娜⟫：花型優雅，粉色迷你小型的玫瑰，經典的玫瑰型狀，強香，有時還會帶著珊瑚色。🫠
🔺⟪卡莉娜⟫：花型優雅，粉色迷你小型的玫瑰，經典的玫瑰型狀，強香，有時還會帶著珊瑚色。🫠

多到記不住的百款玫瑰品種，萬紫千紅繽紛美艷，台北玫瑰展的五大展區，從哪開始觀賞！

  • 800品種5000多株，雖然說看得眼花撩亂，多年賞花經驗，不要愛貪心的慢看漫拍，我們可以專注在一眼看上，或者說聞到花香，也或者是不熟悉的品種來開始認識。
  • 五大展區，先擇一區來觀賞，譬如從秘密花園開始，新生北路和民族東路交叉口的入，進入園區，一地理位置順序慢慢觀賞。
  • 在台北玫瑰園更可以大開眼界，來自歐洲英法的外品品種以很多，在每一個圍起來的小小花圃裡，更可以盡情地認識欣賞，有的玫瑰樹年齡上小，慶幸自己過了半百年紀仍可以輕鬆的彎下腰或屈膝來觀賞。

主辦舉辦的「玫瑰品種大蒐集」活動，賞花找花參加就有機會得到精美贈品，有Lacoste經典玫瑰香精、osewaya冰封玫瑰手鍊、心語花意花藝教室玻璃花園、Cristina candle玫好恕語小茶臘。

辦法，見官方臉書粉專，https://www.flowersfestival.taipei/event/501.html

延伸閲讀（回顧）

【2022台北玫瑰展】萬種風情的2022年玫瑰花展【士林官邸玫瑰園 】

台北玫瑰展2026官網https://www.flowersfestival.taipei/article.html?id=21












卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#法國 #展覽帶逛 #臺北玫瑰展

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全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？

全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？

2026-03-16 18:14 女子漾／編輯周意軒
全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？ 圖片來源：女子漾編輯拍攝
全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？ 圖片來源：女子漾編輯拍攝

隨著春天腳步到來，超商冰品市場也正式進入換季熱潮。3月起各大便利商店陸續推出全新冰品與冰沙，其中「抹茶」與「水果系清爽口味」成為今年春季主角。從全家抹茶季回歸的伊藤園抹茶霜淇淋，到7-ELEVEN推出的蜂蜜柚子系列霜淇淋與思樂冰，清爽又帶層次的春季冰品，已成為不少消費者近期的打卡新寵。以下整理3月話題最高的超商冰品亮點，一起看看今年春天有哪些必吃新品。

文章目錄

全家抹茶季登場　伊藤園抹茶霜淇淋回歸

全家便利商店一年一度的「抹茶季」於3月正式展開。觀察去年銷售表現，抹茶系列商品帶動相關業績成長近15%，顯示抹茶甜點依然是春季人氣口味。今年全家以「一抹茶香」為主題，一口氣推出超過10款跨品類抹茶新品，涵蓋冰品、甜點、麵包與現烤點心等。其中最受矚目的，就是曾在2024年創下超過300萬支銷量的「伊藤園抹茶霜淇淋」強勢回歸。今年同樣使用100%日本直輸鹿兒島抹茶製作，並提升抹茶粉含量，入口滑順且不甜膩，能感受到微苦回甘的濃厚茶韻。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

今年霜淇淋還搭配焦糖蘇打風味，焦糖甜香與清爽氣泡感襯托抹茶的濃郁茶香，讓整體風味層次更豐富。3月5日至3月7日透過「隨買跨店取」購買，可享5支188元優惠。

除了霜淇淋之外，全家也推出「抹茶白玉酷繽沙」，同樣使用伊藤園鹿兒島抹茶調製冰沙基底，搭配Q彈白玉麻糬，打造濃厚茶香與彈牙口感的雙重享受。即日起至3月17日推出新品嚐鮮價59元，還能依喜好加咖啡或牛奶，成為不少人午後提神的春季飲品新選擇。

圖片來源：全家官方提供
圖片來源：全家官方提供

7-ELEVEN春季冰品登場　子瑜冰沙與蜂蜜柚子系列吸睛

7-ELEVEN則推出多款水果系與韓風口味冰品，其中最受關注的是3月18日登場的「蜜梅心動冰沙」。這款新品以TWICE成員子瑜為概念打造主題杯，主打酸、甜、鹹交織的多層次風味。

冰沙結合熟甜番茄與蜜梅汁，再加入蜂蜜香氣點綴，讓整體口味更加圓潤順口。飲品中還加入番茄果肉纖維、茉莉茶凍與寒天晶凍，讓冰沙不只清爽解膩，也多了豐富咀嚼口感。新品售價99元，並推出好友分享第2杯半價優惠。

圖片來源：７－１１官方提供
圖片來源：７－１１官方提供

除了冰沙之外，7-ELEVEN自有品牌「雪淋霜」霜淇淋與「思樂冰」也吹起韓國風。3月18日起推出「蜂蜜柚子霜淇淋」與「蜂蜜柚子風味思樂冰」，靈感來自韓國經典蜂蜜柚子茶，清新柚香結合溫潤蜂蜜風味，口感清爽不膩。接著在3月23日再推出「蜜柚椰果思樂冰」，在柚子冰沙中加入椰果，增添咀嚼層次，帶來更有趣的口感體驗。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

春季冰品趨勢：抹茶濃厚系與清爽果香系從今年3月推出的超商新品來看，春季冰品主要分成兩大類型。隨著氣溫逐漸回暖，這波超商冰品新品也讓不少消費者開始提前進入「春天冰品模式」，無論是濃厚抹茶派還是清爽水果派，都能在便利商店找到屬於自己的春日療癒甜點。

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引新聞 2026.03.25 17
「雲品」於台中北屯打造頂級餐飲據點 白色宴會廳+盡覽台中市景戶外證婚區吸睛

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旅遊經 2026.03.25 16
跟著新店香魚川路跑路線 探索碧潭與新店山水秘境！

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#碧潭

旅遊經 2026.03.25 28
數萬花桃準備盛開！日本長野阿智村賞花觀星一趟玩

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#日本

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.03.25 38
東京 | 千鳥淵附近的國立劇場 神代曙櫻浪漫盛開中！

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Enhsin 2026.03.25 52
只剩3天！超限定草莓抹茶千層酥這裡吃

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Suru 2026.03.24 24
銷魂辣油再進化！大師兄銷魂麵舖新莊宏匯PLUS店開幕 炸物、自助吧全面升級

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#消費者 #美食探店

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2026.03.24 54
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