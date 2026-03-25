台中人氣甜點快閃台北！「水母吃乳酪」進駐SOGO復興館 罐罐蛋糕3件1000元、草莓乳酪塔全登場！圖片來源：官方提供

來自台中的乳酪甜點品牌「水母吃乳酪」，正式北上插旗百貨！2026年3月24日至4月16日限時進駐台北SOGO復興館B3，以多款人氣乳酪甜點與優惠組合，掀起一波甜點控打卡熱潮。

圖片來源：官方提供

深耕乳酪甜點超過20年的「水母吃乳酪」，以天然食材與細膩口感累積高人氣。品牌名稱來自台語「水某吃乳酪」，靈感源自創辦人為妻子製作甜點的故事，讓每一款產品都帶著溫度。

人氣罐罐蛋糕登場 3件1000元超划算

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這次快閃主打「乳酪罐罐蛋糕」，透明罐裝層層堆疊乳酪與果香，不只好拍也好吃。活動期間推出三件1000元優惠，可自由搭配人氣口味，一次滿足多種風味。

此次帶來三款限定風味，包括以比利時草莓製作的草莓罐罐、濃郁堅果香氣的開心果罐罐，以及融合鹿野紅烏龍與義大利蜜桃丁的蜜桃烏龍罐罐。果香、茶香與乳酪交織，打造清爽又有層次的口感。

草莓×乳酪控必吃 高濃度乳香打造極致口感

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現場同步推出多款高人氣乳酪塔，其中草莓乳酪塔選用大湖草莓與高達90%乳酪比例，呈現出純粹的乳果香氣。搭配手工燕麥塔皮，從綿密到酥脆的口感轉換，層次豐富卻不膩口。

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另一款莓果乳酪塔則以多種莓果與特製果醬融合，酸甜平衡恰到好處，搭配核桃燕麥塔皮，讓整體風味更有深度，是喜歡清爽系甜點的人氣選擇。

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選擇困難救星！經典綜合乳酪一次滿足

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如果想一次吃到多種風味，綜合乳酪蛋糕絕對是首選。以80%凝脂乳酪打造四種經典口味，包括原味、靜岡抹茶、清新檸檬與72%黑巧克力，一盒就能品嚐從茶香到可可的多層次變化。

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莓類拼盤生乳酪則集結藍莓、蔓越莓與覆盆子三種風味，透過無烘焙急速冷凍技術保留乳酪的自然乳酸香，搭配莓果酸甜，口感清爽細緻，適合春夏午後享用。

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水母吃乳酪 x SOGO復興館快閃資訊

展售地點：SOGO 台北復興館 B3 臨時活動區

展售期間：2026/3/24（二）～ 4/16（四）

營業時間：平日 9:00~21:30；假日前一天 9:00~22:00



活動期間消費滿3000元，即可獲得品牌限量亮皮保冷袋乙只，數量有限送完為止。