東京 | 千鳥淵附近的國立劇場 神代曙櫻浪漫盛開中！

*到訪日期為2026年3月23日

國立劇場位在東京都千代田區，與著名的染井吉野櫻景點「千鳥淵公園」相距不遠。

雖然因為改建整修的緣故自2023年10月起休館中，種植在人行道旁的神代曙櫻依然吸引了不少民眾及遊客特地前來賞櫻。

早上下了點雨所以天空一片灰，但櫻花的美麗程度絲毫不減。

而樹下有設置神代曙櫻的介紹立牌。

「神代曙櫻」是位在東京都調布市的神代植物公園培育出的品種，和染井吉野櫻相比有較強的抗病性，此外也不會長得跟其一樣高大。

現場實際拍攝照片

位在國立劇場的神代曙櫻會比一般的染井吉野櫻還早幾天開花，所以雖然馬路對面的千鳥淵公園幾乎還是一排含苞待放的狀態，這裡已經是粉紅一片。

一部分櫻花垂得很低，所以不用特別調焦距也能拍到不少特寫。

現場實際拍攝照片

現場實際拍攝照片

除了神代曙櫻之外，國立劇場還種植了其他品種的櫻花，所以接下來走到另一側看看！

是名為「小松乙女」的櫻花。

因為原木位在上野公園「小松宮彰仁親王」銅像附近而得到此命名。

花色和神代曙櫻相比還要偏白一些。

此外有不少部分幾乎垂至地面，所以難得可以得到低頭拍櫻花的經驗（笑）。

現場實際拍攝照片

如果這幾天剛好在東京旅遊的話，不妨就到國立劇場賞櫻吧！



