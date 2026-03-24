2026-03-24 22:36 Suru
只剩3天！超限定草莓抹茶千層酥這裡吃
原本行天宮捷運站旁的舒服空間木白，2021年搬家到善導寺站，草莓季尾聲推出星期二和星期三限定的草莓抹茶千層，而且只供應到下週，也就是說只剩3天吃得到啦！
木白中午12點開始營業，超級期間限定的草莓抹茶千層是下午2點才開始供應，可先電話預留，搶手程度是上週開店18分鐘打去就已預留額滿，不過店家有準備一定數量給現場的客人，若沒預定到也可以到現場碰碰運氣～
當天2點20分左右到時幸運還有空位，草莓抹茶千層也還沒完售，入座沒多久就客滿要候位了。
千層酥的酥體又脆又香，頂層的草莓上還有金箔點綴，上層的草莓很甜！下層的抹茶餡抹度很高，雖然只有單層味道仍突出～不過千層太脆了，要一次把抹茶和草莓層一起入口難度頗高，結果整塊幾乎都是分層享用。
木白的低消是飲品，海鹽奶霜抹茶拿鐵是每次來木白第一個想到的選擇，鹹鹹的奶蓋配上抹茶很和諧，每次造訪9成9都是點這杯，抹茶控可以點來抹一下～
《木白甜點咖啡店》
📍 地址：台北市中正區林森北路9巷23-2號
🚇 捷運：善導寺站，6號出口步行3分鐘
☎️ 電話：（02）2391-8671
🕛 營業時間：1200～2100
❌ 公休日：無
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