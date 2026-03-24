銷魂辣油再進化！大師兄銷魂麵舖新莊宏匯PLUS店開幕 炸物、自助吧全面升級

以「辣油界的愛馬仕」打響名號的大師兄銷魂麵舖，近年持續強化品牌體驗。繼台北芝山店率先導入3.0新型態，新莊宏匯店正式蛻變為「PLUS店型」，從餐點內容、自助吧配置到空間設計全面進化，並以期間限定「鴨血吃到飽」強勢吸客，搶攻新北餐飲市場。

大師兄銷魂麵舖憑藉招牌「銷魂辣油」，逐步在競爭激烈的麵食市場站穩腳步。原新莊宏匯店將於3月26日全面升級為「大師兄銷魂麵舖－新莊宏匯PLUS店」，不僅強化餐點陣容，更同步優化整體用餐體驗，打造更具話題性的升級版門市。

大師兄銷魂麵舖招牌料理。大師兄銷魂麵舖提供

此次改裝最大亮點，在自助吧的全面升級。除了PLUS店型標配的「紳士烏龍茶」、「雲映奶茶」及「紅豆紫米湯」等飲品與甜品外，首度加入多款現炸小點，提升整體餐食層次。包括外酥內彈、保有魚漿鮮味的「香酥甜不辣條」，以及外脆內綿、鎖住馬鈴薯原味的「香酥炸薯條」，還有將招牌豆皮再製進化的「炸豆包」。

為強化炸物風味表現，特別研發2:1黃金比例沾粉，融合川式乾碟的辛香辣韻與台式梅粉的酸甜回甘，形成層次分明的味覺結構，從第一口的香辣衝擊到尾韻的清爽平衡，讓炸物不僅解饞，更具記憶點。同時，原本深受消費者喜愛的經典附餐，也全面納入自助吧，提供無限供應。

大師兄銷魂麵舖新莊宏匯PLUS店景。大師兄銷魂麵舖提供

湯品方面，新莊宏匯PLUS店將人氣品項「蒜頭雞湯」列為常態供應。以濃醇雞湯為基底，搭配特製「靈魂蒜油」與多種辛香料慢火熬煮，呈現溫潤順口、蒜香馥郁的風味走向，與品牌招牌辣系麵食形成風味對比，滿足不同族群需求。

配合門市升級，同步推出開幕限定活動。3月26日至4月6日，消費者到新莊宏匯PLUS店點購任一套餐，即可享「滷鴨血吃到飽」，以高話題性優惠吸引消費者到訪，實際活動依門市公告為準。

除了餐飲內容升級，空間設計也大幅翻新。新莊宏匯PLUS店跳脫過往木質溫潤風格，改以摩登未來感為主軸，大量運用冷調灰與不鏽鋼金屬元素，打造俐落且前衛的用餐環境。銀色流線長桌搭配設計感圓凳，營造近似實驗室的精準氛圍，牆面則透過灰泥質感與冷白光燈帶堆疊層次，重新定義麵舖空間美學。