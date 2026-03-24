2026-03-24 18:05 舌尖上的旅人 Eric Hsu
跟著Lisa飛泰國！AirAsia祭優惠 8大城市一次玩
在國際旅遊熱潮持續升溫之際，泰國再掀話題行銷攻勢。AirAsia攜手泰國觀光局（TAT）合作，結合人氣巨星Lalisa Manobal影響力，推出「Feel All the Feelings」觀光推廣計畫與限時機票優惠，從航網優勢到深度旅遊體驗，一次打包泰國多元魅力，吸引台灣旅客啟程探索。
看準粉絲經濟與體驗式旅遊趨勢，AirAsia攜手泰國觀光局推動「Feel All the Feelings」計畫，民眾透過官網或MOVE App輸入優惠碼「TATXLISA」，即享前往8大指定城市機票85折優惠，活動即日起至5月31日，適用出發期間至2026年9月30日。
此次優惠涵蓋清邁、清萊、普吉、南邦、楠府、烏汶、素叻他尼與烏隆他尼等地，皆為Lalisa Manobal於宣傳中推薦的旅遊熱點，從山城風光到海島度假，展現泰國多樣化旅遊面貌。
AirAsia同步推出具競爭力票價，旅客可自台北或高雄出發，直飛曼谷（廊曼）或清邁，再透過轉機串聯城市，靈活規劃多點行程。台北直飛曼谷（廊曼）、清邁，單程含稅台幣2819元起，高雄直飛曼谷（廊曼），單程含稅台幣2630元起。好康再加碼，凡完成飛往指定8大城市的旅客，有機會抽中「一年免費機票」。
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