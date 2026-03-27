日本秋田春季─花開繽紛、慶典文化豐，蒐羅10大必訪景點！

日本秋田春季10大必訪景點！圖為角館枝垂櫻照片出處(Akita Fun)

【旅遊經 洪書瑱報導】

今(2026)年日本櫻花季屬早發，現在已開始進入日本賞櫻、賞花的時刻，其中位於日本東北地區的秋田縣，因為有了直航班機，成為旅遊日本最新口袋名單之一！「秋田」向來以豐富的自然景觀和深厚的文化傳統著稱，每年春季，當冬雪漸融、大地甦醒之際，秋田各地便迎來最繽紛動人的時刻，各式花卉綻美，是春季限定款美景，秋田的春天，不只有櫻花、還有紫藤、玫瑰、片栗花等花開繽紛，還有特有的景色與慶典，為此為讀者，蒐羅秋田春季10大必訪景點，邀旅人來立即來感受日本東北春天的獨特魅力！

一、角館櫻花祭──







角館枝垂櫻照片出處(Akita Fun)







角館素有「陸奧小京都」美稱，角館武家屋敷通絕對是東北地區最知名的賞櫻名所之一，充滿歷史氛圍的街道上，約400棵枝垂櫻盛開，其中162棵枝垂櫻還被指定為日本國家天然紀念物，若可以搭乘獨特的人力車，加上櫻花盛開的美景，讓人彷彿搭乘時光機回到江戶時代。另，沿著檜木內川堤防，約2公里長的吉野櫻花隧道也不能錯過，祭典期間設有攤販、囃子表演等活動，夜間還有點燈，可欣賞日夜不同的櫻花美景！









角館2公里長的吉野櫻花隧道，照片出處(Akita Fun)

※.角館櫻花祭：



◎.日期：2026/4/15~5/5(暫定)



◎.交通資訊： 從 JR 角館 站徒步約 20 分鐘



◎.仙北市官網：https://www.city.semboku.akita.jp/event/event.php?id=1429



◎.STAY AKITA ：https://stayakita.com/zh-tw/things-to-do/things-to-do-399

二、刺卷水芭蕉祭典──







刺卷水芭蕉祭典-照片出處(Akita Fun)





被赤楊林包圍著的廣闊濕原，盛開多達6萬株的乳白色的水芭蕉與深紅色的坐禪草。園區設有完善的木棧道，讓您可以輕鬆漫步其中，近距離也能欣賞花卉之美，整個步道散步一圈大約需要30分鐘。其中不能錯過還有每年4月上旬至5月上旬舉辦「刺卷水芭蕉祭典」，現場有鄉土料理、特產品販售等豐富活動。









刺卷水芭蕉祭典-照片出處(Akita Fun)



◎.每年最佳賞花時期： 4月上旬～5月上旬



◎.交通資訊： JR刺巻站徒步約15分鐘



◎.STAY AKITA：https://stayakita.com/zh-tw/things-to-do/things-to-do-426

三、十之瀨藤之鄉──







十之瀨藤之鄉-照片出處(Akita Fun)



位於大館市山田地區的十之瀨藤之鄉，是隱藏在美麗田園風光中的賞花秘境。每年5月中旬，紫色、白色、粉色的紫藤花盛開滿園，呈現宛如桃花源般的夢幻空間，當人們漫步在藤花甜美香氣中，身心都能得到療癒與夢幻的效果！

◎.交通資訊：



團體旅客巴士接駁服務:https://tonose-fujinosato.com/dantai_ogata2025/



自由行旅客:：可選擇租車或搭乘路線巴士(「田代竹筍號」廂型車)



◎.補充資料：路線巴士「田代竹筍號」



●.田代地區的路線巴士變更為廂型車「田代竹筍號」，為10人座座車，若超過承載人數可能無法搭乘。



●.距離十之瀨藤之鄉最近的公車站「田之澤」周邊，為可自由上下車的自由搭乘區域。可以在十之瀨藤之鄉前下車，請在乘車時與司機先行確認。此外，乘車時請在公車站「田之澤」站牌時刻表表定時間的前10分鐘等候，在十之瀨藤之鄉的道路邊舉手即可搭車。

時刻表(僅平日運行)：https://shuhokubus-gr.co.jp/local/202510/odate_11takenoko.html



關於搭乘「田代竹筍號」請參考（日文）：https://tonose-fujinosato.com/bus2025/



◎.STAY AKITA：https://stayakita.com/zh-tw/things-to-do/十ノ瀬藤の郷

四、石田玫瑰花園──







石田玫瑰花園-照片出處(Akita Fun)



石田玫瑰花園原為大館市首位名譽市民已故石田博英先生的私人庭園，後由遺族捐贈給大館市，而成為「大館玫瑰祭」的主要會場。佔地約2,300平方公尺的園區，以「一種一株」為原則種植了約500種各式玫瑰，讓您能在短時間內欣賞到豐富多彩的玫瑰品種。每年5至6月舉辦「大館玫瑰祭」，活動期間有玫瑰主題甜點販售、夜間點燈等活動。

◎.每年最佳賞花時期：6月上旬～6月下旬,秋季也有第二波花期。



◎.交通資訊： JR大館站搭乘巴士約10分鐘



◎.STAY AKITA：https://stayakita.com/zh-tw/things-to-do/things-to-do-78

五、片栗花群生地 ──







片栗花群生地-照片出處(Akita Fun)





是搭乘列車到八津車站鄰近的一處景點，在種植西明寺栗這項特產的栗林裡，自然生長著日本最大規模、廣達20公頃的片栗花群落。每年4月中旬至5月上旬，在山林披上綠衣之前，成千上萬的片栗花同時綻放紫紅色花朵，景象令人嘆為觀止。片栗花從發芽到開花需時約8年，種子由螞蟻搬運傳播。4月上旬還可欣賞福壽草群生，體驗豐富的山野草之美。









片栗花群生地-照片出處(Akita Fun)



◎.每年最佳賞花時期：4月中旬～5月上旬



◎.交通資訊：內陸線八津站徒步約5分鐘



◎.AKITA FUN：https://akita-fun.jp/spots/361

六、八幡平龍之眼（鏡沼）──







八幡平龍之眼（鏡沼）-照片出處(Akita Fun)





「八幡平龍之眼」位於秋田縣與岩手縣交界的八幡平山頂附近，是需要運氣才能一睹風采的夢幻絕景。冬季積雪在春季融化時，因周邊與中心部融雪速度不同而形成甜甜圈狀，再加上陽光照射、天空色彩等各種條件交織，才能呈現這奇景。鏡沼附近還有閃耀著翡翠綠光芒的「眼鏡沼」，近年被稱為「龍之淚」，與龍之眼一同成為熱門景點。提醒遊客，由於這個時期還有殘雪，建議穿登山鞋或防滑的鞋子。另，沼澤周圍有危險，也請勿跨越繩索。

◎.每年最佳觀賞時期：5月下旬～6月上旬



◎.交通資訊：鹿角八幡平高速路口開車約50分鐘



◎.STAY AKITA：https://stayakita.com/zh-tw/things-to-do/things-to-do-7-zh-tw

七、秋扇湖、水沒林──







秋扇湖水沒林-照片出處(photoAC)

從橫跨秋扇湖與寶仙湖之間、位於國道341號線上的「新玉川大橋」，可欣賞壯觀的水沒林景致，水位上升期間可欣賞樹木半淹於水中的夢幻景象，水位降低時則呈現濕原般的風貌。

◎.每年最佳觀賞時期：5月上旬～6月中旬



◎.交通資訊：秋田機場開車約1小時30分鐘



◎.STAY AKITA：https://stayakita.com/zh-tw/things-to-do/things-to-do-217

八、嫁見祭──







嫁見祭-照片出處(Akita Fun)



「嫁見祭」是一項擁有500多年歷史的傳統祭典，在日吉神社大祭「中之申祭」前一日舉行。祭典當天，前一年結婚的新娘們身穿華麗的花嫁服與花婿一同遊行，前往至日吉神社感謝良緣。據說日吉神社的祭神是掌管姻緣的神明，因此有了這個祈求幸福的傳統。昭和40年代起，一年內結婚的新娘會再次穿上花嫁服參加遊行參拜，近年連未婚女性也會參加祈求好姻緣。平時在日本街頭難得巧遇花嫁，但嫁見祭當天能一次欣賞眾多花嫁同時現身。









嫁見祭-照片出處(Akita Fun)

◎.舉辦日期：2026年5月23日（六）



◎.交通資訊：JR能代站徒步約10分鐘



◎.STAY AKITA：https://stayakita.com/zh-tw/things-to-do/things-to-do-111

九、大曲的煙火 春之章──







大曲的煙火 春之章-照片出處(Akita Fun)



大仙市大曲被稱為「煙火之町」，每年四季都會舉辦盛大的煙火大會。春季煙火以「世界煙火」與「日本煙火」為主題，由來自全國的年輕實力派煙火師帶來「新作煙火作品集」，還有海外煙火大師的特別節目，施放數量高達約8,000發，在春夜夜空中綻放璀璨光芒。這是一場結合日本傳統技藝與國際創意的視覺饗宴，讓人感受煙火藝術的無限魅力。

◎.舉辦日期：2026年4月25日(六)



◎.交通資訊：JR大曲站徒步約25分鐘



◎.STAY AKITA：https://stayakita.com/zh-tw/things-to-do/things-to-do-441

十、鳥海藍色公路──







鳥海藍色公路-照片出處(Akita Fun)



鳥海藍色公路是連接秋田縣仁賀保市與山形縣遊佐町的山岳觀光道路，從海拔零公尺一口氣攀升至1,100公尺。從秋田縣側出發，沿途可欣賞隨四季變換風貌的鳥海山麓遼闊草原，以及日本海、男鹿半島等壯麗景色，是一條令人心曠神怡的絕佳兜風路線。由於鳥海山降雪量豐沛，這條公路每年的冬季會封閉，春季開通後，道路兩旁會出現壯觀的雪壁！特別是在4月下旬至5月上旬剛開通期間，駕車穿越雪之迴廊的體驗令人難忘。



◎.交通資訊：日本海東北自動車道象潟IC,沿縣道58號往鳥海高原方向開車約7分鐘



◎.AKITA FUN：https://akita-fun.jp/spots/592

相關秋田縣資訊，可至STAY AKITA官網(https://stayakita.com/zh-tw/)或秋田趴趴走FB、秋田趴趴走IG查詢！

以上圖片：日本秋田縣觀光文化運動部﻿台灣連絡處提供





