日本秋田春季─花開繽紛、慶典文化豐，蒐羅10大必訪景點！

2026-03-27 18:03 旅遊經


日本秋田春季10大必訪景點！圖為角館枝垂櫻照片出處(Akita Fun)　

【旅遊經 洪書瑱報導】

今(2026)年日本櫻花季屬早發，現在已開始進入日本賞櫻、賞花的時刻，其中位於日本東北地區的秋田縣，因為有了直航班機，成為旅遊日本最新口袋名單之一！「秋田」向來以豐富的自然景觀和深厚的文化傳統著稱，每年春季，當冬雪漸融、大地甦醒之際，秋田各地便迎來最繽紛動人的時刻，各式花卉綻美，是春季限定款美景，秋田的春天，不只有櫻花、還有紫藤、玫瑰、片栗花等花開繽紛，還有特有的景色與慶典，為此為讀者，蒐羅秋田春季10大必訪景點，邀旅人來立即來感受日本東北春天的獨特魅力！

一、角館櫻花祭──


角館枝垂櫻照片出處(Akita Fun)


角館素有「陸奧小京都」美稱，角館武家屋敷通絕對是東北地區最知名的賞櫻名所之一，充滿歷史氛圍的街道上，約400棵枝垂櫻盛開，其中162棵枝垂櫻還被指定為日本國家天然紀念物，若可以搭乘獨特的人力車，加上櫻花盛開的美景，讓人彷彿搭乘時光機回到江戶時代。另，沿著檜木內川堤防，約2公里長的吉野櫻花隧道也不能錯過，祭典期間設有攤販、囃子表演等活動，夜間還有點燈，可欣賞日夜不同的櫻花美景！



角館2公里長的吉野櫻花隧道，照片出處(Akita Fun) 

※.角館櫻花祭：

◎.日期：2026/4/15~5/5(暫定)

◎.交通資訊： 從 JR 角館 站徒步約 20 分鐘

◎.仙北市官網：https://www.city.semboku.akita.jp/event/event.php?id=1429

◎.STAY AKITA ：https://stayakita.com/zh-tw/things-to-do/things-to-do-399

二、刺卷水芭蕉祭典──


刺卷水芭蕉祭典-照片出處(Akita Fun)

 

被赤楊林包圍著的廣闊濕原，盛開多達6萬株的乳白色的水芭蕉與深紅色的坐禪草。園區設有完善的木棧道，讓您可以輕鬆漫步其中，近距離也能欣賞花卉之美，整個步道散步一圈大約需要30分鐘。其中不能錯過還有每年4月上旬至5月上旬舉辦「刺卷水芭蕉祭典」，現場有鄉土料理、特產品販售等豐富活動。

 



刺卷水芭蕉祭典-照片出處(Akita Fun)

 

◎.每年最佳賞花時期： 4月上旬～5月上旬

◎.交通資訊： JR刺巻站徒步約15分鐘

◎.STAY AKITA：https://stayakita.com/zh-tw/things-to-do/things-to-do-426

三、十之瀨藤之鄉──


十之瀨藤之鄉-照片出處(Akita Fun)

 

位於大館市山田地區的十之瀨藤之鄉，是隱藏在美麗田園風光中的賞花秘境。每年5月中旬，紫色、白色、粉色的紫藤花盛開滿園，呈現宛如桃花源般的夢幻空間，當人們漫步在藤花甜美香氣中，身心都能得到療癒與夢幻的效果！

◎.交通資訊：

團體旅客巴士接駁服務:https://tonose-fujinosato.com/dantai_ogata2025/

自由行旅客:：可選擇租車或搭乘路線巴士(「田代竹筍號」廂型車)

◎.補充資料：路線巴士「田代竹筍號」

●.田代地區的路線巴士變更為廂型車「田代竹筍號」，為10人座座車，若超過承載人數可能無法搭乘。

●.距離十之瀨藤之鄉最近的公車站「田之澤」周邊，為可自由上下車的自由搭乘區域。可以在十之瀨藤之鄉前下車，請在乘車時與司機先行確認。此外，乘車時請在公車站「田之澤」站牌時刻表表定時間的前10分鐘等候，在十之瀨藤之鄉的道路邊舉手即可搭車。

時刻表(僅平日運行)：https://shuhokubus-gr.co.jp/local/202510/odate_11takenoko.html

關於搭乘「田代竹筍號」請參考（日文）：https://tonose-fujinosato.com/bus2025/

◎.STAY AKITA：https://stayakita.com/zh-tw/things-to-do/十ノ瀬藤の郷


四、石田玫瑰花園──


石田玫瑰花園-照片出處(Akita Fun)

 

石田玫瑰花園原為大館市首位名譽市民已故石田博英先生的私人庭園，後由遺族捐贈給大館市，而成為「大館玫瑰祭」的主要會場。佔地約2,300平方公尺的園區，以「一種一株」為原則種植了約500種各式玫瑰，讓您能在短時間內欣賞到豐富多彩的玫瑰品種。每年5至6月舉辦「大館玫瑰祭」，活動期間有玫瑰主題甜點販售、夜間點燈等活動。

◎.每年最佳賞花時期：6月上旬～6月下旬,秋季也有第二波花期。

◎.交通資訊： JR大館站搭乘巴士約10分鐘

◎.STAY AKITA：https://stayakita.com/zh-tw/things-to-do/things-to-do-78

五、片栗花群生地 ──


片栗花群生地-照片出處(Akita Fun)

 

是搭乘列車到八津車站鄰近的一處景點，在種植西明寺栗這項特產的栗林裡，自然生長著日本最大規模、廣達20公頃的片栗花群落。每年4月中旬至5月上旬，在山林披上綠衣之前，成千上萬的片栗花同時綻放紫紅色花朵，景象令人嘆為觀止。片栗花從發芽到開花需時約8年，種子由螞蟻搬運傳播。4月上旬還可欣賞福壽草群生，體驗豐富的山野草之美。



片栗花群生地-照片出處(Akita Fun)

 

◎.每年最佳賞花時期：4月中旬～5月上旬

◎.交通資訊：內陸線八津站徒步約5分鐘

◎.AKITA FUN：https://akita-fun.jp/spots/361

六、八幡平龍之眼（鏡沼）──


八幡平龍之眼（鏡沼）-照片出處(Akita Fun)

 

「八幡平龍之眼」位於秋田縣與岩手縣交界的八幡平山頂附近，是需要運氣才能一睹風采的夢幻絕景。冬季積雪在春季融化時，因周邊與中心部融雪速度不同而形成甜甜圈狀，再加上陽光照射、天空色彩等各種條件交織，才能呈現這奇景。鏡沼附近還有閃耀著翡翠綠光芒的「眼鏡沼」，近年被稱為「龍之淚」，與龍之眼一同成為熱門景點。提醒遊客，由於這個時期還有殘雪，建議穿登山鞋或防滑的鞋子。另，沼澤周圍有危險，也請勿跨越繩索。

◎.每年最佳觀賞時期：5月下旬～6月上旬

◎.交通資訊：鹿角八幡平高速路口開車約50分鐘

◎.STAY AKITA：https://stayakita.com/zh-tw/things-to-do/things-to-do-7-zh-tw

七、秋扇湖、水沒林──


秋扇湖水沒林-照片出處(photoAC)


從橫跨秋扇湖與寶仙湖之間、位於國道341號線上的「新玉川大橋」，可欣賞壯觀的水沒林景致，水位上升期間可欣賞樹木半淹於水中的夢幻景象，水位降低時則呈現濕原般的風貌。

◎.每年最佳觀賞時期：5月上旬～6月中旬

◎.交通資訊：秋田機場開車約1小時30分鐘

◎.STAY AKITA：https://stayakita.com/zh-tw/things-to-do/things-to-do-217

八、嫁見祭──


嫁見祭-照片出處(Akita Fun)

 

「嫁見祭」是一項擁有500多年歷史的傳統祭典，在日吉神社大祭「中之申祭」前一日舉行。祭典當天，前一年結婚的新娘們身穿華麗的花嫁服與花婿一同遊行，前往至日吉神社感謝良緣。據說日吉神社的祭神是掌管姻緣的神明，因此有了這個祈求幸福的傳統。昭和40年代起，一年內結婚的新娘會再次穿上花嫁服參加遊行參拜，近年連未婚女性也會參加祈求好姻緣。平時在日本街頭難得巧遇花嫁，但嫁見祭當天能一次欣賞眾多花嫁同時現身。



嫁見祭-照片出處(Akita Fun)

◎.舉辦日期：2026年5月23日（六）

◎.交通資訊：JR能代站徒步約10分鐘

◎.STAY AKITA：https://stayakita.com/zh-tw/things-to-do/things-to-do-111

九、大曲的煙火 春之章──


大曲的煙火 春之章-照片出處(Akita Fun)

 

大仙市大曲被稱為「煙火之町」，每年四季都會舉辦盛大的煙火大會。春季煙火以「世界煙火」與「日本煙火」為主題，由來自全國的年輕實力派煙火師帶來「新作煙火作品集」，還有海外煙火大師的特別節目，施放數量高達約8,000發，在春夜夜空中綻放璀璨光芒。這是一場結合日本傳統技藝與國際創意的視覺饗宴，讓人感受煙火藝術的無限魅力。

◎.舉辦日期：2026年4月25日(六)

◎.交通資訊：JR大曲站徒步約25分鐘

◎.STAY AKITA：https://stayakita.com/zh-tw/things-to-do/things-to-do-441


十、鳥海藍色公路──


鳥海藍色公路-照片出處(Akita Fun)

 

鳥海藍色公路是連接秋田縣仁賀保市與山形縣遊佐町的山岳觀光道路，從海拔零公尺一口氣攀升至1,100公尺。從秋田縣側出發，沿途可欣賞隨四季變換風貌的鳥海山麓遼闊草原，以及日本海、男鹿半島等壯麗景色，是一條令人心曠神怡的絕佳兜風路線。由於鳥海山降雪量豐沛，這條公路每年的冬季會封閉，春季開通後，道路兩旁會出現壯觀的雪壁！特別是在4月下旬至5月上旬剛開通期間，駕車穿越雪之迴廊的體驗令人難忘。

 

◎.交通資訊：日本海東北自動車道象潟IC,沿縣道58號往鳥海高原方向開車約7分鐘

◎.AKITA FUN：https://akita-fun.jp/spots/592

相關秋田縣資訊，可至STAY AKITA官網(https://stayakita.com/zh-tw/)或秋田趴趴走FB、秋田趴趴走IG查詢！

以上圖片：日本秋田縣觀光文化運動部﻿台灣連絡處提供


 

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#日本

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2026-03-15 20:39 Belinda的玩美甜蜜窩

#來場生態之旅

#關渡自然公園

國家級重要濕地

亦為國際級重要野鳥棲地

為東亞澳遷移性水鳥、原生生物提供良好的棲息環境

台北市野鳥學會自2001年起，在臺北市政府的委託下

以自負盈虧方式經營全臺第一個濕地保護區

經營至今已累積200萬人次入園參觀

70萬人次教育活動、22萬人次的學校戶外教學

以及萬場大小型環境教育等活動

透過專業研究、多元文化及教育活動

引領民眾支持、參與濕地永續發展行動

全球變遷濕地重要性與生活息息相關

關渡自然公園提供豐富生態資源

賞鳥望遠鏡、賞鳥小屋、生態介紹等

不妨抓個好天氣來場自然之旅

感受生態多樣性之美吧!!

#台北景點#關渡自然公園#台北市賞鳥學會

Belinda的玩美甜蜜窩

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#打卡景點

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2026-03-07 19:20 Belinda的玩美甜蜜窩

#2026WBC全民瘋棒球

#一起Team Taiwan

超多人飛日本應援

我們留守也沒忘加油

#世界の山ちゃん❤

日本人氣連鎖居酒屋

人氣最旺的就屬招牌夢幻炸雞翅❤

鹹香鹹香的允指美味

還有醬烤口味、各式炸物燒烤

連酒喝起來濃度都較高

是喝一口就有感的程度~

難怪隔壁桌2個女生

喝到越聊越High

其一還瞬間趴下昏睡

但一下又起來繼續聊

就這樣趴趴醒醒的好特別...><"

且整間店鬧哄哄

完全不用擔心自己太吵

絕對可以放心暢談囉!!

這輪點下來除酒好喝外

個人推薦來此必點~

酸甜解膩的洋蔥蕃茄❤

吃完又可再多吃一點

店家相當用心~

怕客人覺得吃雞翅麻煩

筷子紙套背面提供優雅吃秘訣

且還用Q版漫畫風呈現呢

#日本美食#日系居酒屋#世界の山ちゃん#世界幻手羽先

Belinda的玩美甜蜜窩

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#棒球 #人氣 #日本 #美食探店

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大搜集：上百品種尋覓中找到了最愛，來自法國「風中玫瑰」【台北玫瑰展2026】

大搜集：上百品種尋覓中找到了最愛，來自法國「風中玫瑰」【台北玫瑰展2026】

2026-03-17 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

春天的儀式感，就是賞花 🫠

八百種玫瑰，5000多株，從含羞嬌嫩含苞待放，台北玫瑰園尋尋覓覓，那ㄧ種最得人心呢？

是花的顏色？還是花的型狀呢？或者說，一叢叢花海呢？

今年入我眼也入我心的玫瑰品種

第一名的是來自法國的⟪風中玫瑰⟫

輕鬆賞花中，每一種花株的顯眼位置有寫上花名的名牌，對照花朵，從顏色和花瓣觀賞，會發現百百種的玫瑰品種，各有其獨特，有些品種的花型和顏色還長的很像，都好好看就是了…

開展以來，到今天（3月16日），我來過三次，還會繼續來🌸

  • 超過十年的玫瑰展，算算是第14年了，連看五年的卡娃思，年年都驚艷，過去曾迷上好幾年的「奇蹟玫瑰花」，現在又有新認識的品種取代，2026年玫瑰展驚艷連連！
  • 目前的花況超棒的，天天都有新綻放的花朵，前幾天在花海裡一株花開三朵，在附近聞到超強的花香味，聞到了花香的來源，看到了千層花瓣胭脂紅好大花朵的⟪風中玫瑰⟫。

🔺⟪風中玫瑰⟫:來自法國，亮眼的胭脂紅，特別的是花瓣表面是有絨毛的，🔺⟪風中玫瑰⟫第一次在視覺上的觀感有絨毛質感的花朵，花朵也夠大。前幾天才一花莖花開三朵，隔二天再來看，一朵已經垂下了，花兒的生命真短，賞花得及時。
🔺⟪風中玫瑰⟫:來自法國，亮眼的胭脂紅，特別的是花瓣表面是有絨毛的，🔺⟪風中玫瑰⟫第一次在視覺上的觀感有絨毛質感的花朵，花朵也夠大。前幾天才一花莖花開三朵，隔二天再來看，一朵已經垂下了，花兒的生命真短，賞花得及時。

🔺窈窕淑女：白色基底的花朵，歡版端運染出粉色，有強烈的水果香味。（芳香玫瑰園公開資訊）
🔺窈窕淑女：白色基底的花朵，歡版端運染出粉色，有強烈的水果香味。（芳香玫瑰園公開資訊）

🔺🔻甜蜜飄移、水蜜桃飄移玫瑰花，有層次的花色，一年四季開花不間斷，靠近些有甜蜜迷人的濃香，⟪水蜜桃飄移 Peach Drift⟫玫瑰，多花叢開，花期長 😘。

🔺⟪王子玫瑰⟫來自英國，古典花型，花瓣色深紅，花朵有著迷人的香氣。王子也是我聞到花香而來接近它，大概在距離幾株中雜一起的小花圃100公尺以內就會聞到花香。
🔺⟪王子玫瑰⟫來自英國，古典花型，花瓣色深紅，花朵有著迷人的香氣。王子也是我聞到花香而來接近它，大概在距離幾株中雜一起的小花圃100公尺以內就會聞到花香。

🔺碧翠絲Beatrice:豐花灌木玫瑰，2008年前英國David Austin育種，濃黃色，瓣緣白，四分簇生盃狀花型，濃果香。葉片革質，枝條直立，可用於切花。
🔺碧翠絲Beatrice:豐花灌木玫瑰，2008年前英國David Austin育種，濃黃色，瓣緣白，四分簇生盃狀花型，濃果香。葉片革質，枝條直立，可用於切花。

🔺⟪博斯科貝爾⟫：英國玫瑰，鮭粉紅，杯型，四季開花。
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🔺⟪紫戀⟫：強香，花瓣多，波浪裂瓣（芳香玫瑰園公開資訊）
🔺⟪紫戀⟫：強香，花瓣多，波浪裂瓣（芳香玫瑰園公開資訊）

🔺⟪紅色達文西⟫：也稱紅色達芬奇，法國玫瑰，暗紅色微香，花半可到900~100，一莖可開多種花，可爬圍牆或圍籬。
🔺⟪紅色達文西⟫：也稱紅色達芬奇，法國玫瑰，暗紅色微香，花半可到900~100，一莖可開多種花，可爬圍牆或圍籬。

🔺⟪白伊甸⟫：一莖多花，淡香，花色外圍青白中心粉紅，在台灣花開時間主要在春季，正是現在玫瑰展時節。
🔺⟪白伊甸⟫：一莖多花，淡香，花色外圍青白中心粉紅，在台灣花開時間主要在春季，正是現在玫瑰展時節。

🔺⟪櫻霞玫瑰⟫：淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠
🔺⟪櫻霞玫瑰⟫：淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠

🔺⟪桃樂絲玫瑰⟫：以著名兒童奇幻小說綠野仙蹤女主角命名，可愛迷人的花型優雅飽滿，圓瓣平開花苞層層堆疊，強烈的香水氣味，植株強健，驚人的開花能力，淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。😘
🔺⟪桃樂絲玫瑰⟫：以著名兒童奇幻小說綠野仙蹤女主角命名，可愛迷人的花型優雅飽滿，圓瓣平開花苞層層堆疊，強烈的香水氣味，植株強健，驚人的開花能力，淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。😘

🔺⟪莫梅森的紀念品⟫：1843年法國育種，淡粉紅色花朵濃郁茶香，花名來自於馬勒梅城堡，拿破崙皇后約瑟芬所居住之處。被列入世界玫瑰學會聯合會的老玫瑰名人堂。淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠
🔺⟪莫梅森的紀念品⟫：1843年法國育種，淡粉紅色花朵濃郁茶香，花名來自於馬勒梅城堡，拿破崙皇后約瑟芬所居住之處。被列入世界玫瑰學會聯合會的老玫瑰名人堂。淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠

🔺⟪卡莉娜⟫：花型優雅，粉色迷你小型的玫瑰，經典的玫瑰型狀，強香，有時還會帶著珊瑚色。🫠
🔺⟪卡莉娜⟫：花型優雅，粉色迷你小型的玫瑰，經典的玫瑰型狀，強香，有時還會帶著珊瑚色。🫠

多到記不住的百款玫瑰品種，萬紫千紅繽紛美艷，台北玫瑰展的五大展區，從哪開始觀賞！

  • 800品種5000多株，雖然說看得眼花撩亂，多年賞花經驗，不要愛貪心的慢看漫拍，我們可以專注在一眼看上，或者說聞到花香，也或者是不熟悉的品種來開始認識。
  • 五大展區，先擇一區來觀賞，譬如從秘密花園開始，新生北路和民族東路交叉口的入，進入園區，一地理位置順序慢慢觀賞。
  • 在台北玫瑰園更可以大開眼界，來自歐洲英法的外品品種以很多，在每一個圍起來的小小花圃裡，更可以盡情地認識欣賞，有的玫瑰樹年齡上小，慶幸自己過了半百年紀仍可以輕鬆的彎下腰或屈膝來觀賞。

主辦舉辦的「玫瑰品種大蒐集」活動，賞花找花參加就有機會得到精美贈品，有Lacoste經典玫瑰香精、osewaya冰封玫瑰手鍊、心語花意花藝教室玻璃花園、Cristina candle玫好恕語小茶臘。

辦法，見官方臉書粉專，https://www.flowersfestival.taipei/event/501.html

延伸閲讀（回顧）

【2022台北玫瑰展】萬種風情的2022年玫瑰花展【士林官邸玫瑰園 】

台北玫瑰展2026官網https://www.flowersfestival.taipei/article.html?id=21












卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#法國 #展覽帶逛 #臺北玫瑰展

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全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？

全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？

2026-03-16 18:14 女子漾／編輯周意軒
全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？ 圖片來源：女子漾編輯拍攝
全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？ 圖片來源：女子漾編輯拍攝

隨著春天腳步到來，超商冰品市場也正式進入換季熱潮。3月起各大便利商店陸續推出全新冰品與冰沙，其中「抹茶」與「水果系清爽口味」成為今年春季主角。從全家抹茶季回歸的伊藤園抹茶霜淇淋，到7-ELEVEN推出的蜂蜜柚子系列霜淇淋與思樂冰，清爽又帶層次的春季冰品，已成為不少消費者近期的打卡新寵。以下整理3月話題最高的超商冰品亮點，一起看看今年春天有哪些必吃新品。

文章目錄

全家抹茶季登場　伊藤園抹茶霜淇淋回歸

全家便利商店一年一度的「抹茶季」於3月正式展開。觀察去年銷售表現，抹茶系列商品帶動相關業績成長近15%，顯示抹茶甜點依然是春季人氣口味。今年全家以「一抹茶香」為主題，一口氣推出超過10款跨品類抹茶新品，涵蓋冰品、甜點、麵包與現烤點心等。其中最受矚目的，就是曾在2024年創下超過300萬支銷量的「伊藤園抹茶霜淇淋」強勢回歸。今年同樣使用100%日本直輸鹿兒島抹茶製作，並提升抹茶粉含量，入口滑順且不甜膩，能感受到微苦回甘的濃厚茶韻。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

今年霜淇淋還搭配焦糖蘇打風味，焦糖甜香與清爽氣泡感襯托抹茶的濃郁茶香，讓整體風味層次更豐富。3月5日至3月7日透過「隨買跨店取」購買，可享5支188元優惠。

除了霜淇淋之外，全家也推出「抹茶白玉酷繽沙」，同樣使用伊藤園鹿兒島抹茶調製冰沙基底，搭配Q彈白玉麻糬，打造濃厚茶香與彈牙口感的雙重享受。即日起至3月17日推出新品嚐鮮價59元，還能依喜好加咖啡或牛奶，成為不少人午後提神的春季飲品新選擇。

圖片來源：全家官方提供
圖片來源：全家官方提供

7-ELEVEN春季冰品登場　子瑜冰沙與蜂蜜柚子系列吸睛

7-ELEVEN則推出多款水果系與韓風口味冰品，其中最受關注的是3月18日登場的「蜜梅心動冰沙」。這款新品以TWICE成員子瑜為概念打造主題杯，主打酸、甜、鹹交織的多層次風味。

冰沙結合熟甜番茄與蜜梅汁，再加入蜂蜜香氣點綴，讓整體口味更加圓潤順口。飲品中還加入番茄果肉纖維、茉莉茶凍與寒天晶凍，讓冰沙不只清爽解膩，也多了豐富咀嚼口感。新品售價99元，並推出好友分享第2杯半價優惠。

圖片來源：７－１１官方提供
圖片來源：７－１１官方提供

除了冰沙之外，7-ELEVEN自有品牌「雪淋霜」霜淇淋與「思樂冰」也吹起韓國風。3月18日起推出「蜂蜜柚子霜淇淋」與「蜂蜜柚子風味思樂冰」，靈感來自韓國經典蜂蜜柚子茶，清新柚香結合溫潤蜂蜜風味，口感清爽不膩。接著在3月23日再推出「蜜柚椰果思樂冰」，在柚子冰沙中加入椰果，增添咀嚼層次，帶來更有趣的口感體驗。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

春季冰品趨勢：抹茶濃厚系與清爽果香系從今年3月推出的超商新品來看，春季冰品主要分成兩大類型。隨著氣溫逐漸回暖，這波超商冰品新品也讓不少消費者開始提前進入「春天冰品模式」，無論是濃厚抹茶派還是清爽水果派，都能在便利商店找到屬於自己的春日療癒甜點。

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2026-03-07 17:06 Belinda的玩美甜蜜窩

#來點特別的

#味噌豬排❤

1947年創立於名古屋的知名老店

已來台灣插旗的矢場とん❤

嚴選南九州產的豬肉

自創麵包粉作為炸衣

豬排炸到內軟而香酥

但關鍵美味還是~

特製天然釀造的秘傳味噌醬!!

職人每天僅製作當天使用份量

一年半熟成的天然釀造豆味噌

深厚風味與多汁豬排堪稱絕配

炸豬排的麵包屑

是混合細碎的生麵包屑+乾燥麵包屑

創造出輕盈酥脆的層次口感

擔心店家太熱情醬汁灑滿豬排

點餐時特別強調醬汁另外提供

就可依個人口味沾著吃

亦可沾桌上黃芥末、芝麻粉

味道都不錯也很下飯囉~!!

味噌醬煮的燉蘿蔔、腸串

都很入味，且蘿蔔多汁解膩

腸串沾芥末也超讚呀!!

#名古屋美食#矢場豬排#矢場とんグループ

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#日本 #老店 #名古屋 #美食探店

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