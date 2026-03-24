2026-03-24 17:21 陳唯君
罐頭豬LuLu跨足酒界！聯名日造酒妝經典梅酒 青梅季限定微醺
知名療癒系代表罐頭豬LuLu首度跨足酒界，與IP授權酒類領導品牌鑫羿文創攜手合作推出「完熟經典梅酒」。選用享譽國際的日造酒妝經典梅酒搭配罐頭豬LuLu新繪製，不論是品飲或是收藏，都是完美選擇。共有兩種款式：禮盒款與單瓶款，3/25 (三)上午11點正式開放登記。
罐頭豬LuLu來源自午餐肉的罐頭，有著圓潤粉嫩的身體與天真憨厚的表情加上正面開朗的個性，一推出後就圈粉無數。近年來，罐頭豬LuLu橫跨多元生活場景，不斷創造話題和收藏價值，官方授權商品包括盲盒、公仔、包包和吊飾等等，深受女性粉絲喜愛，成為療癒系角色代表性 IP，這次首度跨界到同樣受女性喜愛的梅酒市場，可說是萌力範圍再擴大。
本次聯名梅酒以罐頭豬LuLu新繪製作為視覺主軸，與享譽國際、獲得A.A. Taste Awards 全球純粹風味評鑑二星獎的日造酒妝合作，選用最熱銷的經典梅酒。禮盒款以水果禮盒概念打造，內含完熟經典梅酒乙瓶、罐頭豬LuLu造型公仔乙個，以及罐頭豬LuLu玻璃酒杯兩入，兼具收藏與實用價值；單瓶款則採簡約設計，展現聯名特色。正值青梅季，梅酒的酸甜青梅香與細緻果味達到完美平衡，每口都像和罐頭豬LuLu共度放空悠閒的時光。不管是自己喝或和好友一起喝，都能感受到季節限定的美好滋味。
罐頭豬LuLu完熟經典梅酒建議售價為：禮盒款$1,980元，單瓶款$1,280元。現貨販售不用等，3/25（三）上午11點起可於
鑫羿文創授權經銷通路洽詢；3/27(五)上午11點全台7-ELEVEN開放訂購；全家便利商店上架時間請密切留意官方最新公告。
※未滿18歲請勿飲酒，安全誠無價 酒後找代駕。
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