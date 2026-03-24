2026-03-24 16:14 時尚品味生活誌
青青紫藤花季登場 下午茶4人同行1人半價 兒童節BBQ 8歲以下免費
春季賞花與連假出遊需求升溫，青青食尚花園會館宣布推出春季系列活動，結合紫藤花季與兒童節連假優惠。其中，花季期間推出下午茶「4人同行1人半價」，兒童節檔期則規劃「星河池畔燒烤BBQ」，祭出8歲以下兒童免費入場，吸引家庭客群與年輕族群關注。
館方表示，2026年紫藤花季預計自3月23日展開，主要觀賞期落在3月下旬至4月上旬，並延續相關活動至4月24日。園區內規劃紫藤花隧道與森林系景觀，形成春季限定的紫色花海場域，提供民眾賞花與戶外聚會選擇。
配合花季檔期，青青食尚花園會館推出LINE會員限定優惠，凡加入官方帳號並預約下午茶，即可享「4人同行1人半價」方案。館方指出，結合花景與餐飲的體驗形式，近年已成為聚會與輕旅遊的重要選項。
此外，針對兒童節連假（4月1日至4月12日），園區同步推出「童心童趣」專案。最具特色的「星河池畔燒烤 BBQ」祭出8歲以下兒童完全免費優惠；4月3日至4月6日連假期間，現場更規劃了「迪士尼扮裝派對」與「童趣 DIY 手作體驗」，讓孩子們化身童話主角，在綠意盎然的莊園內盡情奔跑，爸媽則能悠閒享受星空下的燒烤盛宴。
青青食尚花園會館表示，透過季節性花卉活動結合餐飲與親子內容，有助延長遊客停留時間並提升整體體驗。未來將持續以自然景觀為基礎，整合婚禮、宴客與休閒活動，發展多元場域應用。
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