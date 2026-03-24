2026-03-24 15:35 FunTime旅遊比價
真心推薦不藏私！日本必吃燒肉口袋名單，和牛每片都超嫩
來到日本大家第一個想吃的是什麼呢？對FunTime小編來說最不能放過的肯定非燒肉莫屬了！都到日本了怎麼能不好好品嘗一下和牛～今天小編就整理幾間位在東京評價超好的燒肉餐廳，不但能讓你吃飽飽還不怕踩雷～價格從平價到豪華等級的都有，怎麼吃都超享受，讓我們一起來看看吧！
看詳細全文連結：【東京必吃燒肉】銀座、澀谷、新宿和牛燒肉餐廳首選！
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【新宿】肉屋の台所
用餐類型：吃到飽
肉屋の台所有是一間和牛燒肉吃到飽店，有A4、A5黑毛和牛讓你大吃過癮。肉屋の台所的肉品皆由專門工匠直接處理，降低中間的加工費用，因此可以將這個成本直接回饋給顧客，不用花大錢就可以吃和牛吃到飽～肉屋の台的官網有一些優惠券，也可以事先訂位，有興趣的朋友們可以到官網去看看喔！
價格：吃到飽方案 ¥4,400-¥10,000/人（含税）
交通：新宿三丁目站15B出口步行約4分鐘
營業時間：12:00-23:00
【上野】一頭牛燒肉 房家
用餐類型：套餐、單點
一頭牛燒肉 房家在日本的名聲可一點都不小喔～因為它是東京第一個將整頭和牛買下來的店家，許多日本人喜歡吃內臟部位，但如果不是買整頭牛的話有些特殊部位就會比較難吃到，因此房家當初作為第一個有提供各種齊全內臟部位的店家，風評可以說是好上加好啊！除了齊全的肉品外，房家的餐點也可以說是非常經濟又實惠，吃過的網友們大多都說最愛的就是午間套餐，最便宜的燒肉套餐僅需日幣3,000元就能吃到日本和牛，這怎麼能不點一波呢！
價格：詳細價格請上官網查看菜單
交通：御徒町站A8出口步行約2分鐘
營業時間：平日12:00-15:00／17:00-23:00、假日12:00-23:15
【鶯谷】燒肉 鶯谷園
用餐類型：單點
誰說吃和牛一定要花大把大把的鈔票？這個印象就讓鶯谷園來幫你打破！鶯谷園可是東京數一數二難訂的燒肉店，說是最難訂可能都不為過，原因當然是因為它超親民的價格囉，不但價格超親民肉質還很好，許多去過的人都說肉幾乎是在口中化開的，因為油花太均勻所以連咬都不用咬，更誇張的是這樣明明會讓人感到油膩，但竟然完全不會！別說油膩了，反而讓人一口接一口，一盤再一盤！雖然不貴但是吃到最後都會不小心點太多呢！
價格：詳細價格請點此查詢
交通：鶯谷站北口步行約3分鐘
營業時間：16:00-00:00（假日15:00開始營業）
【赤坂】神戶牛燒肉 肉兵衛
用餐類型：套餐、單點
你知道日本的三大和牛是哪三大嗎？答案是神戶牛、特產松阪牛、近江牛。肉兵衛使用的和牛就是神戶牛，這間店最特別的是可以吃到和牛各種不同的部位，因為店家堅持採購整頭和牛，所以部位非常齊全！且店內的抽風機也很給力，踏進店時也不會讓人感覺油煙太重，雖然這間店的價位稍微高了一些，但許多去吃過的人都表示非常值得，價格也確實很符合神戶牛的身價XD
價格：詳細價格請上官網查看菜單
交通：赤坂見附站步行1分鐘
營業時間：17:00-23:00（週日營業至22:30）
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