2026-03-24 12:30 舌尖上的旅人 Eric Hsu
抗通膨有感！小資族首選「冒香香」雙人鍋888元 加碼爽嗑逢甲炸串
看好小資族商機，「冒香香」旗艦店推出全新「雙人抗通膨套餐」，雙人鍋物特價888元，搭配逢甲知名炸串一起上桌，雙重美味超滿足，讓老饕大呼過癮
「冒香香台中旗艦店」座落台中南屯向上路三段、南屯路口，300坪寬敞空間加上交通地利之便，以極具特色的冒菜鍋料理，在社群上廣受好評，成功引發話題性。
即日起推出全新「888元雙人抗通膨套餐」，延續「麻辣鍋＋粥底鍋」的雙鍋組合，嗜辣者推薦特色麻辣鍋，獨門辣椒香辣帶勁，讓人口水直流，粥底鍋以溫潤路線為主，搭配13種豐盛菜品、鴨腸、肉滑等，吸睛度百分百。麻辣鍋必備紅薯寬粉是老饕的最愛，彈牙寬粉入鍋快煮，吸附滿滿湯汁精華，辣中帶香超過癮。
冒香香另一大特點在於巨大版「瀑布土豆片」、「虎皮鳳爪」，爽脆薯片充滿馬鈴薯香氣，鹹中帶香超誘人。虎皮鳳爪經過高溫油炸，入口軟糯脫骨，讓人一口接一口停不下來。冒香香近期攜手逢甲在地店家「憨哥倆炸串」合作，將美味炸物引進餐廳，讓饕客一口擼串、一口吃肉，一次用餐加倍滿足，大人小孩都喜愛。
究竟何謂「冒菜鍋」？冒香香總經理林咏震表示，冒菜鍋源自川味料理的延伸，最大特色在於食材的選擇多樣化，搭配濃厚風味湯頭，深受粉絲喜愛。他分享，看好小資族商機，新推出的「雙人抗通膨套餐」千元有找超划算，雙人用餐超值價888元，就能盡情大快朵頤豐盛食材與特製湯頭，讓吃飯成為一種專屬的幸福記憶。
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