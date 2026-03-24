【最後搶票機會】孫燕姿睽違12年在台北開唱 《就在日落以後》旅遊業者獨家套票開賣，一站式追星！

孫燕姿睽違12年在台北開唱 《就在日落以後》，照片提供：Make Music

【旅遊經 洪書瑱報導】





華語樂壇曾有一段「神仙打架」的黃金盛世，同時期前後一二年出道包括：周杰倫與蔡依玲、S.H.E、梁靜茹、蔡健雅、周蕙、F4等明星，在那段歲月中，流傳著一句話──「男有周傑倫，女有孫燕姿」，孫燕姿以《天黑黑》、《開始懂了》、《綠光》、《遇見》，至今都膾炙人口，一直讓七、八年級生記憶深刻，現在仍是華語樂壇天后「孫燕姿」，即將帶著全新巡演【孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-台北】 重返台北舞台，將於5月15日及17日在臺北大巨蛋開演，是孫燕姿首登臺北大巨蛋開唱，消息一出立刻在歌迷圈掀起高度討論與期待。看準演唱會追星經濟與跨域體驗旅遊趨勢，易遊網以「指定旅遊平台」身份推出獨家演唱會雙人套票，整合門票與飯店住宿打造一站式追星體驗。獨家套票將於今(24)日中12點，在易遊網官網與APP限量開賣，雙人價含稅＄17,999元起，為歌迷打造更完整的觀演行程，為歌迷們引領進入一場沉浸在音樂饗宴的城市微旅行！









華語歌壇曾流傳一句「男有周傑倫，女有孫燕姿」，照片提供：Make Music





2000年出道的孫燕姿，以極具辨識度的嗓音與真摯情感，在華語樂壇寫下無數經典篇章，多首膾炙人口的作品，不僅是療癒無數人的情感回憶，也奠定她在華語流行音樂中的重要地位。她的歌聲既細膩又充滿力量，能在溫柔與爆發之間自由切換，總能直抵人心。2026年巡演以全新單曲《飛瀑而下》揭開序幕，情感豐沛的現場演出被樂迷視為「必朝聖的神級現場」，這次也是孫燕姿睽違12年再度於台北開唱，更讓許多歌迷期待值飆升。

由於官方搶票時間已結束，今天還有搶票機會，易遊網為歌迷們打造3款【孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-台北】獨家套票方案，皆含２張5月15日演唱會門票以及飯店住宿一晚。







一、【尊榮VIP雙人套票】：









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搭配演唱會最高票區6,380元雙人門票，入住擁有「五鐵共構」交通優勢的五星級「台北君品酒店」行政特大床房一晚，可體驗17樓「翰林軒VIP Lounge」，盡情享用精緻茶點、小食與紅白葡萄酒及多款飲品，隔日更可悠閒享用早餐至中午12點且不限進場次數，頂奢享受高貴不貴，雙人價含稅20,999元，適合外縣市北上追星或是想安排城市渡假的旅客，以最優雅的方式迎接這場音樂盛宴。

二、【優雅啟程雙人套票】：









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兩人同行含稅17,999元，安排「格拉斯麗台北飯店」雙人房含早住宿一晚，飯店距離捷運忠孝新生站步行僅約2分鐘，結合日系簡約美學與細緻服務，並特別提供中午12點提前入住，讓歌迷能在演唱會前從容準備，用最佳狀態迎接狂歡夜晚，演唱會門票則是搭配次高票區5,880元雙人門票。





三、【暖心饗宴雙人套票】：









【易遊網】【暖心饗宴雙人套票】安排入住「國聯大飯店」，步行即達臺北大巨蛋，再加贈暖心餐點二選一







入住「國聯大飯店」豪華客房一晚，不僅提供兩客早餐，再加贈暖心餐點二選一（冠軍牛肉麵或BBQ豬肉古巴三明治），雙人價含稅18,999元，飯店鄰近捷運國父紀念館站，步行即可抵達台北大巨蛋與信義商圈，演唱會結束後也能輕鬆回到飯店休息，為追星之旅增添舒適與便利，門票為雙人次高票區5,880元。





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