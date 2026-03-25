跟著新店香魚川路跑路線 探索碧潭與新店山水秘境！

濛濛谷因直潭壩興建形成湖泊景觀，湖光山色交織，成為新店山區靜謐秘境。

【旅遊經 洪書瑱報導】

「新店香魚川路跑」將於3月29日登場，每年吸引愛好者與旅人參與，這個路跑特以新店溪曾盛產的指標魚種香魚（Ayu）為名，並以香魚洄路線設計賽道，以「3湖5潭」帶領民眾沿溪而行，讓跑友感受自然與城市交織的風景，沿線串聯濛濛湖、梅花湖、燕子湖，以及碧潭、青潭、直潭、灣潭、塗潭等水岸景點與和美山步道，除了是路跑的跑道外，同樣也形成兼具生態與人文特色的新店旅遊動線，一般民眾也可以藉由這一條路線各個景點，來個單點或串連的新店一日遊。









和美山登山步道鄰近碧潭，林蔭步道生態豐富，是欣賞碧潭水岸景致的熱門親山路線。





碧潭周邊的和美山登山步道是深受遊客喜愛的親山路線之一，登山口位於碧潭吊橋旁，搭乘捷運即可輕鬆抵達。步道沿途生態豐富，設有休憩座椅，民眾可在林蔭步道中悠閒漫步，從不同角度欣賞碧潭水岸風光，來回約1公里的路程，其中5月和美山登山步道還是新北重要的賞油桐花及賞螢的重要景點，適合親子家庭或想輕鬆健行的遊客。









新店渡渡口保留人力擺渡文化，遊客可搭乘渡船橫渡新店溪，感受昔日水岸交通風情。





而碧潭則是具有歷史風情的新店渡渡口，在碧潭吊橋興建之前，渡船是新店溪兩岸居民往來的重要交通方式，全盛時期曾有九處渡口，如今仍保留人力擺渡的渡船文化，遊客可搭乘渡船橫渡新店溪，在輕舟緩行中欣賞碧潭岩壁與溪岸風光，感受昔日水岸生活的歷史記憶。

沿著新店溪上游行進，還可遠眺造型特殊的直潭淨水場，該處為供應大臺北地區民生用水的重要設施，從金龍路往灣潭路方向可俯瞰整座淨水場，圓形配置猶如地表上的唱盤，形成別具特色的景觀視角。









小粗坑水力發電廠建於1907年，是臺灣現役最古老的水力發電廠，見證臺灣電力發展歷史。





此外，鄰近的新店山區亦保留多處歷史與自然景點，例如建於1907年的小粗坑水力發電廠，是臺灣現役最古老的水力發電廠，紅磚建築與早期機具仍保留日治時期風貌，見證臺灣電力發展的重要歷史，如今已登錄為新北市歷史建築。若想遠離城市喧囂，不妨前往屈尺地區的濛濛湖，昔日知名的「濛濛谷」在直潭壩完工後水位上升，形成靜謐湖泊景觀，湖面倒映山林景色，四周環境清幽，宛如都市近郊的一處秘境，是許多旅人拍照打卡與放鬆心情的自然景點。

新北市政府觀光旅遊局表示，新店地區擁有豐富的水岸地景與山林環境，從碧潭水岸到屈尺山谷，串聯自然生態、歷史文化，適合規劃一日或半日慢遊行程，民眾不妨跟著香魚川路跑的足跡，走進新店山水之間，體驗兼具自然與人文魅力的水岸慢旅。

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以上圖片：新北市政府觀光旅遊局提供