「雲品」於台中北屯打造頂級餐飲據點 白色宴會廳+盡覽台中市景戶外證婚區吸睛

2026-03-25 11:04 旅遊經


精品宴會廳「森邸」，宴會廳僅設150席，空間設計以全白設計理念，打造時尚氛圍。雲品國際提供

【旅遊經 廖晨光報導】

雲品國際旗下君品Collection 旗下經營版圖越來越龐大，今（24）日再度宣布與味丹企業轉投資之萬寶資產管理(股)公司合作，將在台中市北屯「富貴天心特區」以「環境永續、低度開發」為核心，打造全方位複合式高端餐飲場域，由知名建築師張景堯先生設計的三層式建築分別規劃了三種高階頂級餐飲與宴會空間，包括：港式料理餐廳、高端餐飲空間外，二樓「森邸」更是全白精品宴會廳(150席)為最大特色，即日起開放預訂，預計於明(2027)年第一季投入營運，有機會成為中台灣頂級餐飲與宴會全新地標之一。

雲品國際總經理丁原偉表示，雲品在複合式餐旅經營上迎來重要進展，將累積多年的奢華旅宿、米其林餐飲及專業宴會管理經驗也導入台中的富貴天心特區。此地擁有自然環境與低度開發的優勢，極具打造頂級休閒場域的潛力，除了有台中國際高爾夫球場、精湛建設「國際台中會」富豪聚落，以及若樸建設「樸山村」、大陸建設新建案等別墅社區，雲品將藉國際級的餐旅設計與服務管理，以全會員俱樂部的概念，為在地注入嶄新的高端餐飲服務。

目前雲品國際在大台中的餐飲宴會佈局，有「蘭克斯特」、「台中市役所」、「芳庭路壹號莊園」、「沙鹿德光建設」以及第五處「森邸」等，能夠提供宴會服務的總桌數達218桌，以文化古蹟、藝廊網美風、自然森林以及工業風等不同特色的風格場域進行市場區隔，並看好台中地區宴客桌數較北部高出許多，且擁有不斷外溢的宴會需求，故持續與業主佈局大台中市場，提供差異化的宴會產品服務，供大台中地區的消費者選擇。

根據經濟部2025年第3季統計，台中在公司與商業登記家數等8項經濟指標中，有5項指標為六都第一，顯示經濟成長動能的發展性。另外，台中市為中台灣七縣市的消費中心，加上中部工具機、自行車零組件、航太、醫療器材等企業及中科園區的持續投資，都讓台中消費市場持穩成長。全台百貨公司的「店王」與「店后」寶座雙雙落在台中市，預計有更多百貨將投入台中市場，台中百貨消費市場有望突破千億大關。雲品國際看好大台中地區的百貨消費力、房產開案量、房產換屋率，以及各種宴會的剛性需求，因此持續在台中地區深耕高端餐飲、宴會與旅宿經營管理事業。

 



「森邸」空間設計以全白的極致美學進行室內設計規劃，透過落地窗引入充足自然光線，營造出如同戶外般通透且充滿生命力的優雅氛圍。雲品國際提供


「森邸」宴會廳打造全台唯一White Party的宴會空間，讓空間注入清新又低調奢華的質感。雲品國際提供

 

富貴天心特區這棟三層樓複合式餐飲空間的建築設計，建物本身如一件融入地景的藝術品，巧妙利用基地高度優勢，擁有得天獨厚的觀景視野。顧客在各樓層皆可遠眺大台中都會市景的繁華燈火，近觀頭嵙山層層疊疊的青翠山脈，天氣晴朗時更能遙望台灣最高峰—玉山群峰的壯麗景象，將自然、城市與台灣地景的極致美景盡收眼底。

這座三層樓的高級餐飲空間，目標成為北屯區的美食新地標。一樓規劃為港式料理餐廳，二樓打造全台唯一全白色系的精品宴會廳「森邸」，三樓則規劃高端餐飲空間，形塑完整而多元的餐飲體驗。其中，宴會廳僅設150席座位，強調私密性與如同俱樂部會員般的尊榮款待，滿足高端宴會與重要聚會需求。

「森邸」空間設計以全白的極致美學進行室內設計規劃，運用現代極簡的美式鄉村莊園風格為基調，透過大面積落地窗引入充足的自然光線，結合純白梁柱、網狀結構設計與淺色木質地板，營造出如同戶外般通透且充滿生命力的優雅氛圍。 在硬體細節上，設計師大膽採用了全白美學，運用外露式白色鋼樑與簡潔的圓形環狀吊燈，搭配具有透視感的白色網狀拱門與大型落地窗，營造出極具空間感且採光通透的建築框架；軟裝則選用淺色木質地板與帶有幾何線條設計的白色餐椅，結合舞台區的白磚紋理與燈光裝置藝術，堆疊出清新且富有現代感的優雅層次。

除了全白設計的宴會廳外，「森邸」創中部宴會市場首例，於廳內設置當代摩登酒吧，供賓客於迎賓酒會時使用，全面提升宴會的尊榮與流暢體驗。全白純淨的硬體色調與極簡歐風的建築語彙，精準切中了高端年輕族群對於「美學質感」與「社群打卡潛力」的極致追求。空間內通透的落地窗能引入絕佳自然採光，搭配具有設計感的圓形環狀吊燈與幾何線條餐椅，能輕易營造出如國外雜誌般的派對場景，特別適合舉辦高質感的全白派對 (White Party) 或私人慶生宴會。




富貴天心特區宴會廳「森邸」可遠眺台中市景，更設有巨型露天平台，可作為戶外證婚與其他露天活動使用雲品國際提供

 

此外，宴會廳外規劃了中部唯一可以眺望都市景觀的戶外證婚區，讓新人在頭嵙山景與藍天綠地中完成浪漫儀式，在不同時段下還可遠眺台灣中部沿岸的夕陽景色與璀璨繽紛台中夜景，以豐富的景觀變化性強佔中部宴會市場。為提供市場差異化產品，「森邸」的宴會菜單大膽創新，將全台饕客最愛的烤鴨料理融入婚宴桌菜。推出獨創的「烤鴨四吃」婚宴菜色，包括傳統粵式片皮鴨、香酥鴨胸肉、清爽鴨鬆及功夫炒鴨架，讓喜宴菜單耳目一新，成為中部宴會市場的強勢新亮點。宴會桌價自19,990元+10% 起，前50組顧客享17,990元+10%優惠價，即日起開放2027年第一季後的婚宴及企業宴會預訂。

雲品國際不僅強化在委託經營事業的領導地位，更將北屯區推向集頂級旅宿、精品餐飲和專業宴會於一身的觀光新熱點，目前籌備中的「芳庭路壹號莊園」訂單能見度已到2027年第三季，目前已接單120場，將持續為台中帶來有別於以往，更高品質與永續理念的宴會服務與旅宿產品。

※.富貴天心特區

君品Collection  「森邸」

地址：406台中市北屯區北坑巷108-1號2F

電話：0917-975-600 / 0966-668-982

官方網站：https://www.palaiscollection.com/


提醒您，飲酒過量有礙身體健康！

 

以上圖片：雲品國際提供

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「旅遊經」為專業旅遊新聞媒體及新聞內容供應商，同步授權女子漾、Yahoo奇摩新聞、 Yahoo奇摩旅遊、LINE TODAY台灣、LINE TODAY(香港)、中時新聞網、Pchome新聞、HiNet新聞、蕃薯藤YamNews新聞、時報資訊.觸Mii等二岸三地各大主流入口網站及網路媒體同步刊出，全面提供最新旅遊、住宿、美食等即時新聞。

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2026-03-15 20:39 Belinda的玩美甜蜜窩

#來場生態之旅

#關渡自然公園

國家級重要濕地

亦為國際級重要野鳥棲地

為東亞澳遷移性水鳥、原生生物提供良好的棲息環境

台北市野鳥學會自2001年起，在臺北市政府的委託下

以自負盈虧方式經營全臺第一個濕地保護區

經營至今已累積200萬人次入園參觀

70萬人次教育活動、22萬人次的學校戶外教學

以及萬場大小型環境教育等活動

透過專業研究、多元文化及教育活動

引領民眾支持、參與濕地永續發展行動

全球變遷濕地重要性與生活息息相關

關渡自然公園提供豐富生態資源

賞鳥望遠鏡、賞鳥小屋、生態介紹等

不妨抓個好天氣來場自然之旅

感受生態多樣性之美吧!!

#台北景點#關渡自然公園#台北市賞鳥學會

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2026-03-07 19:20 Belinda的玩美甜蜜窩

#2026WBC全民瘋棒球

#一起Team Taiwan

超多人飛日本應援

我們留守也沒忘加油

#世界の山ちゃん❤

日本人氣連鎖居酒屋

人氣最旺的就屬招牌夢幻炸雞翅❤

鹹香鹹香的允指美味

還有醬烤口味、各式炸物燒烤

連酒喝起來濃度都較高

是喝一口就有感的程度~

難怪隔壁桌2個女生

喝到越聊越High

其一還瞬間趴下昏睡

但一下又起來繼續聊

就這樣趴趴醒醒的好特別...><"

且整間店鬧哄哄

完全不用擔心自己太吵

絕對可以放心暢談囉!!

這輪點下來除酒好喝外

個人推薦來此必點~

酸甜解膩的洋蔥蕃茄❤

吃完又可再多吃一點

店家相當用心~

怕客人覺得吃雞翅麻煩

筷子紙套背面提供優雅吃秘訣

且還用Q版漫畫風呈現呢

#日本美食#日系居酒屋#世界の山ちゃん#世界幻手羽先

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2026-03-07 17:06 Belinda的玩美甜蜜窩

#來點特別的

#味噌豬排❤

1947年創立於名古屋的知名老店

已來台灣插旗的矢場とん❤

嚴選南九州產的豬肉

自創麵包粉作為炸衣

豬排炸到內軟而香酥

但關鍵美味還是~

特製天然釀造的秘傳味噌醬!!

職人每天僅製作當天使用份量

一年半熟成的天然釀造豆味噌

深厚風味與多汁豬排堪稱絕配

炸豬排的麵包屑

是混合細碎的生麵包屑+乾燥麵包屑

創造出輕盈酥脆的層次口感

擔心店家太熱情醬汁灑滿豬排

點餐時特別強調醬汁另外提供

就可依個人口味沾著吃

亦可沾桌上黃芥末、芝麻粉

味道都不錯也很下飯囉~!!

味噌醬煮的燉蘿蔔、腸串

都很入味，且蘿蔔多汁解膩

腸串沾芥末也超讚呀!!

#名古屋美食#矢場豬排#矢場とんグループ

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大搜集：上百品種尋覓中找到了最愛，來自法國「風中玫瑰」【台北玫瑰展2026】

大搜集：上百品種尋覓中找到了最愛，來自法國「風中玫瑰」【台北玫瑰展2026】

2026-03-17 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

春天的儀式感，就是賞花 🫠

八百種玫瑰，5000多株，從含羞嬌嫩含苞待放，台北玫瑰園尋尋覓覓，那ㄧ種最得人心呢？

是花的顏色？還是花的型狀呢？或者說，一叢叢花海呢？

今年入我眼也入我心的玫瑰品種

第一名的是來自法國的⟪風中玫瑰⟫

輕鬆賞花中，每一種花株的顯眼位置有寫上花名的名牌，對照花朵，從顏色和花瓣觀賞，會發現百百種的玫瑰品種，各有其獨特，有些品種的花型和顏色還長的很像，都好好看就是了…

開展以來，到今天（3月16日），我來過三次，還會繼續來🌸

  • 超過十年的玫瑰展，算算是第14年了，連看五年的卡娃思，年年都驚艷，過去曾迷上好幾年的「奇蹟玫瑰花」，現在又有新認識的品種取代，2026年玫瑰展驚艷連連！
  • 目前的花況超棒的，天天都有新綻放的花朵，前幾天在花海裡一株花開三朵，在附近聞到超強的花香味，聞到了花香的來源，看到了千層花瓣胭脂紅好大花朵的⟪風中玫瑰⟫。

🔺⟪風中玫瑰⟫:來自法國，亮眼的胭脂紅，特別的是花瓣表面是有絨毛的，🔺⟪風中玫瑰⟫第一次在視覺上的觀感有絨毛質感的花朵，花朵也夠大。前幾天才一花莖花開三朵，隔二天再來看，一朵已經垂下了，花兒的生命真短，賞花得及時。
🔺⟪風中玫瑰⟫:來自法國，亮眼的胭脂紅，特別的是花瓣表面是有絨毛的，🔺⟪風中玫瑰⟫第一次在視覺上的觀感有絨毛質感的花朵，花朵也夠大。前幾天才一花莖花開三朵，隔二天再來看，一朵已經垂下了，花兒的生命真短，賞花得及時。

🔺窈窕淑女：白色基底的花朵，歡版端運染出粉色，有強烈的水果香味。（芳香玫瑰園公開資訊）
🔺窈窕淑女：白色基底的花朵，歡版端運染出粉色，有強烈的水果香味。（芳香玫瑰園公開資訊）

🔺🔻甜蜜飄移、水蜜桃飄移玫瑰花，有層次的花色，一年四季開花不間斷，靠近些有甜蜜迷人的濃香，⟪水蜜桃飄移 Peach Drift⟫玫瑰，多花叢開，花期長 😘。

🔺⟪王子玫瑰⟫來自英國，古典花型，花瓣色深紅，花朵有著迷人的香氣。王子也是我聞到花香而來接近它，大概在距離幾株中雜一起的小花圃100公尺以內就會聞到花香。
🔺⟪王子玫瑰⟫來自英國，古典花型，花瓣色深紅，花朵有著迷人的香氣。王子也是我聞到花香而來接近它，大概在距離幾株中雜一起的小花圃100公尺以內就會聞到花香。

🔺碧翠絲Beatrice:豐花灌木玫瑰，2008年前英國David Austin育種，濃黃色，瓣緣白，四分簇生盃狀花型，濃果香。葉片革質，枝條直立，可用於切花。
🔺碧翠絲Beatrice:豐花灌木玫瑰，2008年前英國David Austin育種，濃黃色，瓣緣白，四分簇生盃狀花型，濃果香。葉片革質，枝條直立，可用於切花。

🔺⟪博斯科貝爾⟫：英國玫瑰，鮭粉紅，杯型，四季開花。
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🔺⟪紫戀⟫：強香，花瓣多，波浪裂瓣（芳香玫瑰園公開資訊）
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🔺⟪紅色達文西⟫：也稱紅色達芬奇，法國玫瑰，暗紅色微香，花半可到900~100，一莖可開多種花，可爬圍牆或圍籬。
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🔺⟪白伊甸⟫：一莖多花，淡香，花色外圍青白中心粉紅，在台灣花開時間主要在春季，正是現在玫瑰展時節。
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🔺⟪櫻霞玫瑰⟫：淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠
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🔺⟪桃樂絲玫瑰⟫：以著名兒童奇幻小說綠野仙蹤女主角命名，可愛迷人的花型優雅飽滿，圓瓣平開花苞層層堆疊，強烈的香水氣味，植株強健，驚人的開花能力，淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。😘
🔺⟪桃樂絲玫瑰⟫：以著名兒童奇幻小說綠野仙蹤女主角命名，可愛迷人的花型優雅飽滿，圓瓣平開花苞層層堆疊，強烈的香水氣味，植株強健，驚人的開花能力，淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。😘

🔺⟪莫梅森的紀念品⟫：1843年法國育種，淡粉紅色花朵濃郁茶香，花名來自於馬勒梅城堡，拿破崙皇后約瑟芬所居住之處。被列入世界玫瑰學會聯合會的老玫瑰名人堂。淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠
🔺⟪莫梅森的紀念品⟫：1843年法國育種，淡粉紅色花朵濃郁茶香，花名來自於馬勒梅城堡，拿破崙皇后約瑟芬所居住之處。被列入世界玫瑰學會聯合會的老玫瑰名人堂。淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠

🔺⟪卡莉娜⟫：花型優雅，粉色迷你小型的玫瑰，經典的玫瑰型狀，強香，有時還會帶著珊瑚色。🫠
🔺⟪卡莉娜⟫：花型優雅，粉色迷你小型的玫瑰，經典的玫瑰型狀，強香，有時還會帶著珊瑚色。🫠

多到記不住的百款玫瑰品種，萬紫千紅繽紛美艷，台北玫瑰展的五大展區，從哪開始觀賞！

  • 800品種5000多株，雖然說看得眼花撩亂，多年賞花經驗，不要愛貪心的慢看漫拍，我們可以專注在一眼看上，或者說聞到花香，也或者是不熟悉的品種來開始認識。
  • 五大展區，先擇一區來觀賞，譬如從秘密花園開始，新生北路和民族東路交叉口的入，進入園區，一地理位置順序慢慢觀賞。
  • 在台北玫瑰園更可以大開眼界，來自歐洲英法的外品品種以很多，在每一個圍起來的小小花圃裡，更可以盡情地認識欣賞，有的玫瑰樹年齡上小，慶幸自己過了半百年紀仍可以輕鬆的彎下腰或屈膝來觀賞。

主辦舉辦的「玫瑰品種大蒐集」活動，賞花找花參加就有機會得到精美贈品，有Lacoste經典玫瑰香精、osewaya冰封玫瑰手鍊、心語花意花藝教室玻璃花園、Cristina candle玫好恕語小茶臘。

辦法，見官方臉書粉專，https://www.flowersfestival.taipei/event/501.html

延伸閲讀（回顧）

【2022台北玫瑰展】萬種風情的2022年玫瑰花展【士林官邸玫瑰園 】

台北玫瑰展2026官網https://www.flowersfestival.taipei/article.html?id=21












卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#法國 #展覽帶逛 #臺北玫瑰展

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全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？

全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？

2026-03-16 18:14 女子漾／編輯周意軒
全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？ 圖片來源：女子漾編輯拍攝
全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？ 圖片來源：女子漾編輯拍攝

隨著春天腳步到來，超商冰品市場也正式進入換季熱潮。3月起各大便利商店陸續推出全新冰品與冰沙，其中「抹茶」與「水果系清爽口味」成為今年春季主角。從全家抹茶季回歸的伊藤園抹茶霜淇淋，到7-ELEVEN推出的蜂蜜柚子系列霜淇淋與思樂冰，清爽又帶層次的春季冰品，已成為不少消費者近期的打卡新寵。以下整理3月話題最高的超商冰品亮點，一起看看今年春天有哪些必吃新品。

文章目錄

全家抹茶季登場　伊藤園抹茶霜淇淋回歸

全家便利商店一年一度的「抹茶季」於3月正式展開。觀察去年銷售表現，抹茶系列商品帶動相關業績成長近15%，顯示抹茶甜點依然是春季人氣口味。今年全家以「一抹茶香」為主題，一口氣推出超過10款跨品類抹茶新品，涵蓋冰品、甜點、麵包與現烤點心等。其中最受矚目的，就是曾在2024年創下超過300萬支銷量的「伊藤園抹茶霜淇淋」強勢回歸。今年同樣使用100%日本直輸鹿兒島抹茶製作，並提升抹茶粉含量，入口滑順且不甜膩，能感受到微苦回甘的濃厚茶韻。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

今年霜淇淋還搭配焦糖蘇打風味，焦糖甜香與清爽氣泡感襯托抹茶的濃郁茶香，讓整體風味層次更豐富。3月5日至3月7日透過「隨買跨店取」購買，可享5支188元優惠。

除了霜淇淋之外，全家也推出「抹茶白玉酷繽沙」，同樣使用伊藤園鹿兒島抹茶調製冰沙基底，搭配Q彈白玉麻糬，打造濃厚茶香與彈牙口感的雙重享受。即日起至3月17日推出新品嚐鮮價59元，還能依喜好加咖啡或牛奶，成為不少人午後提神的春季飲品新選擇。

圖片來源：全家官方提供
圖片來源：全家官方提供

7-ELEVEN春季冰品登場　子瑜冰沙與蜂蜜柚子系列吸睛

7-ELEVEN則推出多款水果系與韓風口味冰品，其中最受關注的是3月18日登場的「蜜梅心動冰沙」。這款新品以TWICE成員子瑜為概念打造主題杯，主打酸、甜、鹹交織的多層次風味。

冰沙結合熟甜番茄與蜜梅汁，再加入蜂蜜香氣點綴，讓整體口味更加圓潤順口。飲品中還加入番茄果肉纖維、茉莉茶凍與寒天晶凍，讓冰沙不只清爽解膩，也多了豐富咀嚼口感。新品售價99元，並推出好友分享第2杯半價優惠。

圖片來源：７－１１官方提供
圖片來源：７－１１官方提供

除了冰沙之外，7-ELEVEN自有品牌「雪淋霜」霜淇淋與「思樂冰」也吹起韓國風。3月18日起推出「蜂蜜柚子霜淇淋」與「蜂蜜柚子風味思樂冰」，靈感來自韓國經典蜂蜜柚子茶，清新柚香結合溫潤蜂蜜風味，口感清爽不膩。接著在3月23日再推出「蜜柚椰果思樂冰」，在柚子冰沙中加入椰果，增添咀嚼層次，帶來更有趣的口感體驗。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

春季冰品趨勢：抹茶濃厚系與清爽果香系從今年3月推出的超商新品來看，春季冰品主要分成兩大類型。隨著氣溫逐漸回暖，這波超商冰品新品也讓不少消費者開始提前進入「春天冰品模式」，無論是濃厚抹茶派還是清爽水果派，都能在便利商店找到屬於自己的春日療癒甜點。

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#北海岸 #國家風景區 #觀光署

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.03.25 1
Earth Hour 60 關燈一小時 凱撒飯店連鎖、國泰響應，一般家庭也可以這樣做！

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#飯店 #板橋凱撒

旅遊經 2026.03.25 24
台中人氣甜點快閃台北！「水母吃乳酪」進駐SOGO復興館 罐罐蛋糕3件1000元、草莓乳酪塔全登場！

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#甜點 #人氣甜點 #台北

女子漾／編輯許智捷 2026.03.25 38
賞櫻新招！莞固和食「櫻鯛御膳」絕美登場 夢幻櫻花牛奶紙鍋每一口都是春天

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#打卡熱點 #熱門景點 #日本料理 #日式料理 #聚餐 #好康優惠 #新品 #美食探店

引新聞 2026.03.25 17
「雲品」於台中北屯打造頂級餐飲據點 白色宴會廳+盡覽台中市景戶外證婚區吸睛

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旅遊經 2026.03.25 16
跟著新店香魚川路跑路線 探索碧潭與新店山水秘境！

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#碧潭

旅遊經 2026.03.25 28
數萬花桃準備盛開！日本長野阿智村賞花觀星一趟玩

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#日本

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.03.25 38
東京 | 千鳥淵附近的國立劇場 神代曙櫻浪漫盛開中！

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#東京 #櫻花 #打卡景點 #賞櫻 #東京景點

Enhsin 2026.03.25 52
只剩3天！超限定草莓抹茶千層酥這裡吃

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#草莓 #林森北路 #期間限定 #抹茶 #甜點 #美食探店

Suru 2026.03.24 24
銷魂辣油再進化！大師兄銷魂麵舖新莊宏匯PLUS店開幕 炸物、自助吧全面升級

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#消費者 #美食探店

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2026.03.24 54
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