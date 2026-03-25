「雲品」於台中北屯打造頂級餐飲據點 白色宴會廳+盡覽台中市景戶外證婚區吸睛

精品宴會廳「森邸」，宴會廳僅設150席，空間設計以全白設計理念，打造時尚氛圍。雲品國際提供

【旅遊經 廖晨光報導】

雲品國際旗下君品Collection 旗下經營版圖越來越龐大，今（24）日再度宣布與味丹企業轉投資之萬寶資產管理(股)公司合作，將在台中市北屯「富貴天心特區」以「環境永續、低度開發」為核心，打造全方位複合式高端餐飲場域，由知名建築師張景堯先生設計的三層式建築分別規劃了三種高階頂級餐飲與宴會空間，包括：港式料理餐廳、高端餐飲空間外，二樓「森邸」更是全白精品宴會廳(150席)為最大特色，即日起開放預訂，預計於明(2027)年第一季投入營運，有機會成為中台灣頂級餐飲與宴會全新地標之一。

雲品國際總經理丁原偉表示，雲品在複合式餐旅經營上迎來重要進展，將累積多年的奢華旅宿、米其林餐飲及專業宴會管理經驗也導入台中的富貴天心特區。此地擁有自然環境與低度開發的優勢，極具打造頂級休閒場域的潛力，除了有台中國際高爾夫球場、精湛建設「國際台中會」富豪聚落，以及若樸建設「樸山村」、大陸建設新建案等別墅社區，雲品將藉國際級的餐旅設計與服務管理，以全會員俱樂部的概念，為在地注入嶄新的高端餐飲服務。

目前雲品國際在大台中的餐飲宴會佈局，有「蘭克斯特」、「台中市役所」、「芳庭路壹號莊園」、「沙鹿德光建設」以及第五處「森邸」等，能夠提供宴會服務的總桌數達218桌，以文化古蹟、藝廊網美風、自然森林以及工業風等不同特色的風格場域進行市場區隔，並看好台中地區宴客桌數較北部高出許多，且擁有不斷外溢的宴會需求，故持續與業主佈局大台中市場，提供差異化的宴會產品服務，供大台中地區的消費者選擇。

根據經濟部2025年第3季統計，台中在公司與商業登記家數等8項經濟指標中，有5項指標為六都第一，顯示經濟成長動能的發展性。另外，台中市為中台灣七縣市的消費中心，加上中部工具機、自行車零組件、航太、醫療器材等企業及中科園區的持續投資，都讓台中消費市場持穩成長。全台百貨公司的「店王」與「店后」寶座雙雙落在台中市，預計有更多百貨將投入台中市場，台中百貨消費市場有望突破千億大關。雲品國際看好大台中地區的百貨消費力、房產開案量、房產換屋率，以及各種宴會的剛性需求，因此持續在台中地區深耕高端餐飲、宴會與旅宿經營管理事業。









「森邸」空間設計以全白的極致美學進行室內設計規劃，透過落地窗引入充足自然光線，營造出如同戶外般通透且充滿生命力的優雅氛圍。雲品國際提供







「森邸」宴會廳打造全台唯一White Party的宴會空間，讓空間注入清新又低調奢華的質感。雲品國際提供





富貴天心特區這棟三層樓複合式餐飲空間的建築設計，建物本身如一件融入地景的藝術品，巧妙利用基地高度優勢，擁有得天獨厚的觀景視野。顧客在各樓層皆可遠眺大台中都會市景的繁華燈火，近觀頭嵙山層層疊疊的青翠山脈，天氣晴朗時更能遙望台灣最高峰—玉山群峰的壯麗景象，將自然、城市與台灣地景的極致美景盡收眼底。

這座三層樓的高級餐飲空間，目標成為北屯區的美食新地標。一樓規劃為港式料理餐廳，二樓打造全台唯一全白色系的精品宴會廳「森邸」，三樓則規劃高端餐飲空間，形塑完整而多元的餐飲體驗。其中，宴會廳僅設150席座位，強調私密性與如同俱樂部會員般的尊榮款待，滿足高端宴會與重要聚會需求。

「森邸」空間設計以全白的極致美學進行室內設計規劃，運用現代極簡的美式鄉村莊園風格為基調，透過大面積落地窗引入充足的自然光線，結合純白梁柱、網狀結構設計與淺色木質地板，營造出如同戶外般通透且充滿生命力的優雅氛圍。 在硬體細節上，設計師大膽採用了全白美學，運用外露式白色鋼樑與簡潔的圓形環狀吊燈，搭配具有透視感的白色網狀拱門與大型落地窗，營造出極具空間感且採光通透的建築框架；軟裝則選用淺色木質地板與帶有幾何線條設計的白色餐椅，結合舞台區的白磚紋理與燈光裝置藝術，堆疊出清新且富有現代感的優雅層次。

除了全白設計的宴會廳外，「森邸」創中部宴會市場首例，於廳內設置當代摩登酒吧，供賓客於迎賓酒會時使用，全面提升宴會的尊榮與流暢體驗。全白純淨的硬體色調與極簡歐風的建築語彙，精準切中了高端年輕族群對於「美學質感」與「社群打卡潛力」的極致追求。空間內通透的落地窗能引入絕佳自然採光，搭配具有設計感的圓形環狀吊燈與幾何線條餐椅，能輕易營造出如國外雜誌般的派對場景，特別適合舉辦高質感的全白派對 (White Party) 或私人慶生宴會。









富貴天心特區宴會廳「森邸」可遠眺台中市景，更設有巨型露天平台，可作為戶外證婚與其他露天活動使用雲品國際提供





此外，宴會廳外規劃了中部唯一可以眺望都市景觀的戶外證婚區，讓新人在頭嵙山景與藍天綠地中完成浪漫儀式，在不同時段下還可遠眺台灣中部沿岸的夕陽景色與璀璨繽紛台中夜景，以豐富的景觀變化性強佔中部宴會市場。為提供市場差異化產品，「森邸」的宴會菜單大膽創新，將全台饕客最愛的烤鴨料理融入婚宴桌菜。推出獨創的「烤鴨四吃」婚宴菜色，包括傳統粵式片皮鴨、香酥鴨胸肉、清爽鴨鬆及功夫炒鴨架，讓喜宴菜單耳目一新，成為中部宴會市場的強勢新亮點。宴會桌價自19,990元+10% 起，前50組顧客享17,990元+10%優惠價，即日起開放2027年第一季後的婚宴及企業宴會預訂。

雲品國際不僅強化在委託經營事業的領導地位，更將北屯區推向集頂級旅宿、精品餐飲和專業宴會於一身的觀光新熱點，目前籌備中的「芳庭路壹號莊園」訂單能見度已到2027年第三季，目前已接單120場，將持續為台中帶來有別於以往，更高品質與永續理念的宴會服務與旅宿產品。

※.富貴天心特區

君品Collection 「森邸」



地址：406台中市北屯區北坑巷108-1號2F



電話：0917-975-600 / 0966-668-982



官方網站：https://www.palaiscollection.com/

提醒您，飲酒過量有礙身體健康！



以上圖片：雲品國際提供