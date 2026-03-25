Earth Hour 60 關燈一小時 凱撒飯店連鎖、國泰響應，一般家庭也可以這樣做！

凱撒飯店連鎖響應「Earth Hour 60 關燈一小時」活動，號召旗下所有飯店於3月28日(六)晚間8點30分進行關閉飯店外牆燈飾，與全球同步進行節能減碳，支持環保愛地球。圖／凱撒飯店連鎖提供

【旅遊經 洪書瑱報導】

「Earth Hour 60 關燈一小時」是由世界自然基金會（WWF）於2007年所發起的全球性環保活動，每年號召全球民眾於三月最後一個星期六晚間關閉不必要的電燈一小時，透過簡單行動喚起大眾對氣候變遷與環境永續議題的關注，為響應全球永續旅遊趨勢，全台多家企業紛紛響應，而飯店業者，如：國泰飯店觀光事業、凱撒飯店連鎖等也都宣告將結合旗下，一同辦理參與！

凱撒飯店連鎖表示，集團已多年來持續參與此全球行動，透過內部能源控管、關燈響應與外部低碳旅遊惜食等方案，邀請旅客在旅行中一同加入環境友善的生活方式。今年的「Earth Hour 60關燈一小時」，號召旗下十館飯店於3月28日（六）晚間8點30分關閉飯店外牆燈飾，與全球同步響應節能減碳。同時整合台北凱撒、台北凱達、板橋凱撒、阿樹旅店、內湖凱旋、台北趣淘漫旅與台南趣淘漫旅推出低碳環保住房專案，包括：贈送捷運一日票、連住減碳住宿及高鐵票78折等優惠，鼓勵旅客以大眾運輸與減少客房清掃等方式實踐低碳旅遊，住房每晚2,594元起。





台北凱撒大飯店邀請旅客實踐節能減碳、體驗綠色旅遊。推出「永續美好・漫遊台灣」低碳住房專案，每晚3,299元起；加購高鐵聯票贈捷運一日票，連住兩晚以上享平日9折並加贈早餐。圖／凱撒飯店連鎖提供









板橋凱撒大飯店推出「減碳輕綠行」環保住房專案，連住三晚享每晚3,650元起不提供續掃服務，加購高鐵票贈送環保小禮。圖／凱撒飯店連鎖提供







內湖凱旋酒店「永續美好 慢遊台灣」住房專案，雙人每晚3,500元起，入住贈台北捷運一日票、精美小禮，再享加購高鐵票78折起優惠，鼓勵低碳旅遊。圖／凱撒飯店連鎖提供







凱撒趣淘漫旅-台南旅推出「永續美好 慢遊台灣」環保住房專案雙人入住3,600元起，贈早餐2客、擎空塔6項戶外活動免費體驗，再享加購高鐵票78折起優惠。圖／凱撒飯店連鎖提供





為配合環保行動，凱撒飯店連鎖旗下據點同步結合住宿響應，台北凱撒雙人入住3,299元起，凡加購高鐵聯票即加贈捷運一日票、連住2晚以上再享平日9折優惠及加贈早餐一次。台北凱達平日精緻雙人房三天兩夜5,188元起，依房型人數贈送捷運一日票、加贈館內500元消費抵用券乙張及永續美學飲料提袋。內湖凱旋雙人入住3,500元起，免費贈送精美保冷袋、捷運一日票，加購高鐵聯票平日78折起、再贈品牌咖啡摺疊杯。



板橋凱撒與台北趣淘漫旅推出連住三晚以上減碳住宿方案，每晚2,900元起，住宿期間不續掃，以減少能源與水資源消耗，加購高鐵聯票再加贈環保提袋，減少使用塑料、保護資源。透過關燈行動與低碳旅遊住宿方案，凱撒飯店連鎖持續將永續理念融入旅宿體驗，輕鬆參與節能減碳，為環境永續盡一份心力。

國泰飯店觀光事業表示，將攜手國泰金控、國泰人壽、國泰世華、以及永聯物流於3月28日（六）晚間8時30分至9時30分共同關閉不必要之照明設備，屆時旗下包含：和逸飯店、台北慕軒飯店，臻品之選與台北國泰萬怡酒店等全台七間飯店將同步響應，關閉飯店建築招牌燈與館外造景照明，並邀請入住旅客一同參與，以實際行動支持環境永續，共同守護地球。

而一般家庭不妨也一起來參加「Earth Hour 60 關燈一小時」，於晚間8時30分至9時30分一起來「關燈」，感受這難得的全球運動，全家一起集合在一處，關掉各房間不必要的電燈，或點上香氛蠟燭，全家人圍坐在一起聊天、講故事，或玩不需要電力的桌遊外，亦可全家走出戶外，在夜晚的星空下散步。另，由於許多便利商店和公共地標也會同步關閉招牌燈，不妨帶著孩子們一起去體驗這難得的「暗黑時刻」，一起為地球盡份力！





