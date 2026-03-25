低碳追風！臺灣「騎時」很美麗 觀光署啟動全臺自行車年度接力盛典

2026-03-25 13:04 旅奇傳媒 TR Omnimedia
浩大自行車車隊跟隨署長前進，展現臺灣完善自行車路網下的追風魅力。　圖：交通部觀光署／提供
浩大自行車車隊跟隨署長前進，展現臺灣完善自行車路網下的追風魅力。　圖：交通部觀光署／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為推廣永續觀光並落實低碳生活，交通部觀光署日前於茂林國家風景區管理處新威遊客中心，啟動《出發吧！臺灣騎時很美麗》2026自行車系列活動，在美濃迷人的桃花心木林與田園間一「騎」出發，象徵今年度全台自行車接力盛事正式揭幕，共同開啟透過雙輪探索島嶼深度之美的嶄新篇章。

▲交通部觀光署陳玉秀署長(右)、林倩綺立委(中)、景區發展組黃怡平組長(左)及喔熊組長相約車友，在美濃田園間悠遊開騎。　圖：交通部觀光署／提供
▲交通部觀光署陳玉秀署長(右)、林倩綺立委(中)、景區發展組黃怡平組長(左)及喔熊組長相約車友，在美濃田園間悠遊開騎。　圖：交通部觀光署／提供

陳玉秀署長表示，臺灣作為享譽國際的「自行車王國」，自行車不應只是通勤工具，更是一把「探索土地的鑰匙」，並指出15公里的時速剛好能讓人慢下來，聽見森林鳥鳴、聞到土地芳香，能隨心所欲地停下腳步品嚐在地農特產；這種溫柔的旅行方式，正是「臺灣騎時很美麗」品牌的核心精神。

為了讓全民能深入探索這片土地，觀光署今年整合了全台11個國家風景區管理處資源，規劃了一場為期整年的自行車嘉年華，讓「追風」成為一種深刻的文化體驗與生活美學。

▲11 個風景區管理處長官代表齊聚，宣告2026年度自行車系列活動正式開騎。　圖：交通部觀光署／提供
▲11 個風景區管理處長官代表齊聚，宣告2026年度自行車系列活動正式開騎。　圖：交通部觀光署／提供

本次年度盛事由各國家風景區管理處月月接力登場，行程精彩紛呈。活動自3月春季由茂林國家風景區管理處《2026追風尋味自行車小旅行》（03/21-03/22）率先起跑，緊接著4月雲嘉南濱海國家風景區管理處《白金騎跡濕地鹽雕輕旅行》（04/17）與5月參山國家風景區管理處《漫遊獅頭山客庄嘉年華》（05/23）接力帶領大家領略濕地與客庄風情。

夏季則由交通部觀光署與跨部會政府單位共同響應「06/03世界自行車日」辦理《健康台灣 全民騎動－全台響應活動》為核心，另有北海岸及觀音山國家風景區管理處《北海岸自行車探索永續小旅行》（7月）與花東縱谷國家風景區管理處《振興光復地區自行車小旅行》（8月）。

▲觀光署陳署長及長官貴賓們騎乘雙輪穿梭綠意，親身體驗低碳慢旅帶來的悠閒樂趣。　圖：交通部觀光署／提供
▲觀光署陳署長及長官貴賓們騎乘雙輪穿梭綠意，親身體驗低碳慢旅帶來的悠閒樂趣。　圖：交通部觀光署／提供

進入秋季的騎乘黃金期，除備受矚目的「極點慢旅」北海岸及觀音山國家風景區管理處－「極北點」富貴角燈塔（9月）、東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處－「極東點」三貂角燈塔（09/01-09/30）、雲嘉南濱海國家風景區管理處－「極西點」國聖港燈塔（09/12）、大鵬灣國家風景區管理處－「極南點」鵝鑾鼻燈塔（09/19-09/20）將串聯全台四大燈塔外，西拉雅國家風景區管理處《仙境西拉雅 環騎 5COOL》（09/19-09/20）、澎湖國家風景區管理處《2026澎湖跳島101K自行車活動》（09/20）、大鵬灣國家風景區管理處《LIGHT ONE BIKE》（10月）、花東縱谷國家風景區管理處《「徐行縱谷」八通關古道自行車挑戰活動》（10/04）、日月潭國家風景區管理處《2026日月潭 Come!BikeDay 自行車嘉年華》（11/21）等指標性活動也將陸續展開；最後於冬季登場是東部海岸國家風景區管理處《成功人事達人帶路》（12/05）為2026年度畫下圓滿句點，讓整年都能透過雙輪，深入收集每一座山、每一片海的動人故事。

▲觀光署於茂林啟動《出發吧！臺灣騎時很美麗》2026自行車年度盛典，透過雙輪探索臺灣島嶼之美 。　圖：交通部觀光署／提供
▲觀光署於茂林啟動《出發吧！臺灣騎時很美麗》2026自行車年度盛典，透過雙輪探索臺灣島嶼之美 。　圖：交通部觀光署／提供

陳玉秀署長活動中進一步強調，臺灣擁有豐富的自然景觀與完善的自行車路網，無論是想沿著海岸追風、穿梭山谷綠意、漫遊老城小鎮，或挑戰環島壯舉，都能在這裡找到最適合自己的騎乘路線、深入探索臺灣之美。

目前觀光署已針對不同族群需求設計多元系統，包含適合中高階騎士且串聯城市、海岸與山麓的「環島挑戰路線」；以濱海、河岸、環山、山岳、田園及離島等六大主題設計的16條「多元主題路線」，鼓勵民眾以輕鬆速度細細品味 ；以及各縣市涵蓋河濱、林帶與濕地等多樣環境的「地區休閒路線」等，都符合「臺灣騎時很美麗」所推廣的核心價值。

自行車旅行需要一股「說走就走的衝勁」。目前政府已提供完善的環島路網、16條多元主題路線及區域休閒路線等，讓民眾無論何時、不論身在何處，只要跨上自行車就能展開旅程。邀請一「騎」出發，以輕鬆的速度細細品味臺灣，感受這座島嶼在雙輪轉動下展現的無限魅力。活動詳情請至「臺灣騎跡－全國自行車單一總入口網」（https://taiwanbike.tw/）查詢或鎖定各國家風景區管理處官方網站及社群平台。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

最棒的女性生活資訊分享，請追蹤按讚「女子漾」

旅奇傳媒 TR Omnimedia

旅奇傳媒 TR Omnimedia

以旅遊／休閒／美食／品味為本的新聞平台，提供海內外最新消息及情報，透過深度與廣度兼具報導，帶領您閱覽豐富、多元的生活！

#北海岸 #觀光署 #國家風景區

熱門文章

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光

hotNews__list__item--img

陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★
hotNews__list__item--img

3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬
往下滑看更多精彩文章
❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★

❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★

2026-03-15 20:39 Belinda的玩美甜蜜窩

#來場生態之旅

#關渡自然公園

國家級重要濕地

亦為國際級重要野鳥棲地

為東亞澳遷移性水鳥、原生生物提供良好的棲息環境

台北市野鳥學會自2001年起，在臺北市政府的委託下

以自負盈虧方式經營全臺第一個濕地保護區

經營至今已累積200萬人次入園參觀

70萬人次教育活動、22萬人次的學校戶外教學

以及萬場大小型環境教育等活動

透過專業研究、多元文化及教育活動

引領民眾支持、參與濕地永續發展行動

全球變遷濕地重要性與生活息息相關

關渡自然公園提供豐富生態資源

賞鳥望遠鏡、賞鳥小屋、生態介紹等

不妨抓個好天氣來場自然之旅

感受生態多樣性之美吧!!

#台北景點#關渡自然公園#台北市賞鳥學會

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#打卡景點

熱門文章

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光

hotNews__list__item--img

陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★
hotNews__list__item--img

3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬
hotNews__list__item--img

《難哄》CP回來了！白敬亭、章若楠二搭《快把我老闆帶走》，5大高甜名場面讓人秒陷回憶殺
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤日系連鎖【世界の山ちゃん】~☆乾杯暢談★居酒屋

❤日本❤日系連鎖【世界の山ちゃん】~☆乾杯暢談★居酒屋

2026-03-07 19:20 Belinda的玩美甜蜜窩

#2026WBC全民瘋棒球

#一起Team Taiwan

超多人飛日本應援

我們留守也沒忘加油

#世界の山ちゃん❤

日本人氣連鎖居酒屋

人氣最旺的就屬招牌夢幻炸雞翅❤

鹹香鹹香的允指美味

還有醬烤口味、各式炸物燒烤

連酒喝起來濃度都較高

是喝一口就有感的程度~

難怪隔壁桌2個女生

喝到越聊越High

其一還瞬間趴下昏睡

但一下又起來繼續聊

就這樣趴趴醒醒的好特別...><"

且整間店鬧哄哄

完全不用擔心自己太吵

絕對可以放心暢談囉!!

這輪點下來除酒好喝外

個人推薦來此必點~

酸甜解膩的洋蔥蕃茄❤

吃完又可再多吃一點

店家相當用心~

怕客人覺得吃雞翅麻煩

筷子紙套背面提供優雅吃秘訣

且還用Q版漫畫風呈現呢

#日本美食#日系居酒屋#世界の山ちゃん#世界幻手羽先

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#棒球 #人氣 #日本 #美食探店

熱門文章

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光

hotNews__list__item--img

陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★
hotNews__list__item--img

3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬
hotNews__list__item--img

《難哄》CP回來了！白敬亭、章若楠二搭《快把我老闆帶走》，5大高甜名場面讓人秒陷回憶殺
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤名古屋老店【矢場とん】~☆味噌豬排★已插旗台灣

❤日本❤名古屋老店【矢場とん】~☆味噌豬排★已插旗台灣

2026-03-07 17:06 Belinda的玩美甜蜜窩

#來點特別的

#味噌豬排❤

1947年創立於名古屋的知名老店

已來台灣插旗的矢場とん❤

嚴選南九州產的豬肉

自創麵包粉作為炸衣

豬排炸到內軟而香酥

但關鍵美味還是~

特製天然釀造的秘傳味噌醬!!

職人每天僅製作當天使用份量

一年半熟成的天然釀造豆味噌

深厚風味與多汁豬排堪稱絕配

炸豬排的麵包屑

是混合細碎的生麵包屑+乾燥麵包屑

創造出輕盈酥脆的層次口感

擔心店家太熱情醬汁灑滿豬排

點餐時特別強調醬汁另外提供

就可依個人口味沾著吃

亦可沾桌上黃芥末、芝麻粉

味道都不錯也很下飯囉~!!

味噌醬煮的燉蘿蔔、腸串

都很入味，且蘿蔔多汁解膩

腸串沾芥末也超讚呀!!

#名古屋美食#矢場豬排#矢場とんグループ

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#日本 #老店 #名古屋 #美食探店

熱門文章

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光

hotNews__list__item--img

陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★
hotNews__list__item--img

3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬
hotNews__list__item--img

《難哄》CP回來了！白敬亭、章若楠二搭《快把我老闆帶走》，5大高甜名場面讓人秒陷回憶殺
往下滑看更多精彩文章
大搜集：上百品種尋覓中找到了最愛，來自法國「風中玫瑰」【台北玫瑰展2026】

大搜集：上百品種尋覓中找到了最愛，來自法國「風中玫瑰」【台北玫瑰展2026】

2026-03-17 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

春天的儀式感，就是賞花 🫠

八百種玫瑰，5000多株，從含羞嬌嫩含苞待放，台北玫瑰園尋尋覓覓，那ㄧ種最得人心呢？

是花的顏色？還是花的型狀呢？或者說，一叢叢花海呢？

今年入我眼也入我心的玫瑰品種

第一名的是來自法國的⟪風中玫瑰⟫

輕鬆賞花中，每一種花株的顯眼位置有寫上花名的名牌，對照花朵，從顏色和花瓣觀賞，會發現百百種的玫瑰品種，各有其獨特，有些品種的花型和顏色還長的很像，都好好看就是了…

開展以來，到今天（3月16日），我來過三次，還會繼續來🌸

  • 超過十年的玫瑰展，算算是第14年了，連看五年的卡娃思，年年都驚艷，過去曾迷上好幾年的「奇蹟玫瑰花」，現在又有新認識的品種取代，2026年玫瑰展驚艷連連！
  • 目前的花況超棒的，天天都有新綻放的花朵，前幾天在花海裡一株花開三朵，在附近聞到超強的花香味，聞到了花香的來源，看到了千層花瓣胭脂紅好大花朵的⟪風中玫瑰⟫。

🔺⟪風中玫瑰⟫:來自法國，亮眼的胭脂紅，特別的是花瓣表面是有絨毛的，🔺⟪風中玫瑰⟫第一次在視覺上的觀感有絨毛質感的花朵，花朵也夠大。前幾天才一花莖花開三朵，隔二天再來看，一朵已經垂下了，花兒的生命真短，賞花得及時。
🔺⟪風中玫瑰⟫:來自法國，亮眼的胭脂紅，特別的是花瓣表面是有絨毛的，🔺⟪風中玫瑰⟫第一次在視覺上的觀感有絨毛質感的花朵，花朵也夠大。前幾天才一花莖花開三朵，隔二天再來看，一朵已經垂下了，花兒的生命真短，賞花得及時。

🔺窈窕淑女：白色基底的花朵，歡版端運染出粉色，有強烈的水果香味。（芳香玫瑰園公開資訊）
🔺窈窕淑女：白色基底的花朵，歡版端運染出粉色，有強烈的水果香味。（芳香玫瑰園公開資訊）

🔺🔻甜蜜飄移、水蜜桃飄移玫瑰花，有層次的花色，一年四季開花不間斷，靠近些有甜蜜迷人的濃香，⟪水蜜桃飄移 Peach Drift⟫玫瑰，多花叢開，花期長 😘。

🔺⟪王子玫瑰⟫來自英國，古典花型，花瓣色深紅，花朵有著迷人的香氣。王子也是我聞到花香而來接近它，大概在距離幾株中雜一起的小花圃100公尺以內就會聞到花香。
🔺⟪王子玫瑰⟫來自英國，古典花型，花瓣色深紅，花朵有著迷人的香氣。王子也是我聞到花香而來接近它，大概在距離幾株中雜一起的小花圃100公尺以內就會聞到花香。

🔺碧翠絲Beatrice:豐花灌木玫瑰，2008年前英國David Austin育種，濃黃色，瓣緣白，四分簇生盃狀花型，濃果香。葉片革質，枝條直立，可用於切花。
🔺碧翠絲Beatrice:豐花灌木玫瑰，2008年前英國David Austin育種，濃黃色，瓣緣白，四分簇生盃狀花型，濃果香。葉片革質，枝條直立，可用於切花。

🔺⟪博斯科貝爾⟫：英國玫瑰，鮭粉紅，杯型，四季開花。
🔺⟪博斯科貝爾⟫：英國玫瑰，鮭粉紅，杯型，四季開花。

🔺⟪紫戀⟫：強香，花瓣多，波浪裂瓣（芳香玫瑰園公開資訊）
🔺⟪紫戀⟫：強香，花瓣多，波浪裂瓣（芳香玫瑰園公開資訊）

🔺⟪紅色達文西⟫：也稱紅色達芬奇，法國玫瑰，暗紅色微香，花半可到900~100，一莖可開多種花，可爬圍牆或圍籬。
🔺⟪紅色達文西⟫：也稱紅色達芬奇，法國玫瑰，暗紅色微香，花半可到900~100，一莖可開多種花，可爬圍牆或圍籬。

🔺⟪白伊甸⟫：一莖多花，淡香，花色外圍青白中心粉紅，在台灣花開時間主要在春季，正是現在玫瑰展時節。
🔺⟪白伊甸⟫：一莖多花，淡香，花色外圍青白中心粉紅，在台灣花開時間主要在春季，正是現在玫瑰展時節。

🔺⟪櫻霞玫瑰⟫：淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠
🔺⟪櫻霞玫瑰⟫：淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠

🔺⟪桃樂絲玫瑰⟫：以著名兒童奇幻小說綠野仙蹤女主角命名，可愛迷人的花型優雅飽滿，圓瓣平開花苞層層堆疊，強烈的香水氣味，植株強健，驚人的開花能力，淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。😘
🔺⟪桃樂絲玫瑰⟫：以著名兒童奇幻小說綠野仙蹤女主角命名，可愛迷人的花型優雅飽滿，圓瓣平開花苞層層堆疊，強烈的香水氣味，植株強健，驚人的開花能力，淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。😘

🔺⟪莫梅森的紀念品⟫：1843年法國育種，淡粉紅色花朵濃郁茶香，花名來自於馬勒梅城堡，拿破崙皇后約瑟芬所居住之處。被列入世界玫瑰學會聯合會的老玫瑰名人堂。淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠
🔺⟪莫梅森的紀念品⟫：1843年法國育種，淡粉紅色花朵濃郁茶香，花名來自於馬勒梅城堡，拿破崙皇后約瑟芬所居住之處。被列入世界玫瑰學會聯合會的老玫瑰名人堂。淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠

🔺⟪卡莉娜⟫：花型優雅，粉色迷你小型的玫瑰，經典的玫瑰型狀，強香，有時還會帶著珊瑚色。🫠
🔺⟪卡莉娜⟫：花型優雅，粉色迷你小型的玫瑰，經典的玫瑰型狀，強香，有時還會帶著珊瑚色。🫠

多到記不住的百款玫瑰品種，萬紫千紅繽紛美艷，台北玫瑰展的五大展區，從哪開始觀賞！

  • 800品種5000多株，雖然說看得眼花撩亂，多年賞花經驗，不要愛貪心的慢看漫拍，我們可以專注在一眼看上，或者說聞到花香，也或者是不熟悉的品種來開始認識。
  • 五大展區，先擇一區來觀賞，譬如從秘密花園開始，新生北路和民族東路交叉口的入，進入園區，一地理位置順序慢慢觀賞。
  • 在台北玫瑰園更可以大開眼界，來自歐洲英法的外品品種以很多，在每一個圍起來的小小花圃裡，更可以盡情地認識欣賞，有的玫瑰樹年齡上小，慶幸自己過了半百年紀仍可以輕鬆的彎下腰或屈膝來觀賞。

主辦舉辦的「玫瑰品種大蒐集」活動，賞花找花參加就有機會得到精美贈品，有Lacoste經典玫瑰香精、osewaya冰封玫瑰手鍊、心語花意花藝教室玻璃花園、Cristina candle玫好恕語小茶臘。

辦法，見官方臉書粉專，https://www.flowersfestival.taipei/event/501.html

延伸閲讀（回顧）

【2022台北玫瑰展】萬種風情的2022年玫瑰花展【士林官邸玫瑰園 】

台北玫瑰展2026官網https://www.flowersfestival.taipei/article.html?id=21












卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#法國 #展覽帶逛 #臺北玫瑰展

熱門文章

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光

hotNews__list__item--img

陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★
hotNews__list__item--img

3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬
hotNews__list__item--img

《難哄》CP回來了！白敬亭、章若楠二搭《快把我老闆帶走》，5大高甜名場面讓人秒陷回憶殺
往下滑看更多精彩文章
全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？

全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？

2026-03-16 18:14 女子漾／編輯周意軒
全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？ 圖片來源：女子漾編輯拍攝
全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？ 圖片來源：女子漾編輯拍攝

隨著春天腳步到來，超商冰品市場也正式進入換季熱潮。3月起各大便利商店陸續推出全新冰品與冰沙，其中「抹茶」與「水果系清爽口味」成為今年春季主角。從全家抹茶季回歸的伊藤園抹茶霜淇淋，到7-ELEVEN推出的蜂蜜柚子系列霜淇淋與思樂冰，清爽又帶層次的春季冰品，已成為不少消費者近期的打卡新寵。以下整理3月話題最高的超商冰品亮點，一起看看今年春天有哪些必吃新品。

文章目錄

全家抹茶季登場　伊藤園抹茶霜淇淋回歸

全家便利商店一年一度的「抹茶季」於3月正式展開。觀察去年銷售表現，抹茶系列商品帶動相關業績成長近15%，顯示抹茶甜點依然是春季人氣口味。今年全家以「一抹茶香」為主題，一口氣推出超過10款跨品類抹茶新品，涵蓋冰品、甜點、麵包與現烤點心等。其中最受矚目的，就是曾在2024年創下超過300萬支銷量的「伊藤園抹茶霜淇淋」強勢回歸。今年同樣使用100%日本直輸鹿兒島抹茶製作，並提升抹茶粉含量，入口滑順且不甜膩，能感受到微苦回甘的濃厚茶韻。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

今年霜淇淋還搭配焦糖蘇打風味，焦糖甜香與清爽氣泡感襯托抹茶的濃郁茶香，讓整體風味層次更豐富。3月5日至3月7日透過「隨買跨店取」購買，可享5支188元優惠。

除了霜淇淋之外，全家也推出「抹茶白玉酷繽沙」，同樣使用伊藤園鹿兒島抹茶調製冰沙基底，搭配Q彈白玉麻糬，打造濃厚茶香與彈牙口感的雙重享受。即日起至3月17日推出新品嚐鮮價59元，還能依喜好加咖啡或牛奶，成為不少人午後提神的春季飲品新選擇。

圖片來源：全家官方提供
圖片來源：全家官方提供

7-ELEVEN春季冰品登場　子瑜冰沙與蜂蜜柚子系列吸睛

7-ELEVEN則推出多款水果系與韓風口味冰品，其中最受關注的是3月18日登場的「蜜梅心動冰沙」。這款新品以TWICE成員子瑜為概念打造主題杯，主打酸、甜、鹹交織的多層次風味。

冰沙結合熟甜番茄與蜜梅汁，再加入蜂蜜香氣點綴，讓整體口味更加圓潤順口。飲品中還加入番茄果肉纖維、茉莉茶凍與寒天晶凍，讓冰沙不只清爽解膩，也多了豐富咀嚼口感。新品售價99元，並推出好友分享第2杯半價優惠。

圖片來源：７－１１官方提供
圖片來源：７－１１官方提供

除了冰沙之外，7-ELEVEN自有品牌「雪淋霜」霜淇淋與「思樂冰」也吹起韓國風。3月18日起推出「蜂蜜柚子霜淇淋」與「蜂蜜柚子風味思樂冰」，靈感來自韓國經典蜂蜜柚子茶，清新柚香結合溫潤蜂蜜風味，口感清爽不膩。接著在3月23日再推出「蜜柚椰果思樂冰」，在柚子冰沙中加入椰果，增添咀嚼層次，帶來更有趣的口感體驗。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

春季冰品趨勢：抹茶濃厚系與清爽果香系從今年3月推出的超商新品來看，春季冰品主要分成兩大類型。隨著氣溫逐漸回暖，這波超商冰品新品也讓不少消費者開始提前進入「春天冰品模式」，無論是濃厚抹茶派還是清爽水果派，都能在便利商店找到屬於自己的春日療癒甜點。

熱門文章

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光

hotNews__list__item--img

陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★
hotNews__list__item--img

3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬
hotNews__list__item--img

《難哄》CP回來了！白敬亭、章若楠二搭《快把我老闆帶走》，5大高甜名場面讓人秒陷回憶殺

最新文章

深度南極探險 資深嚮導引領阿根廷文化、冰川生態深度遊

深度南極探險 資深嚮導引領阿根廷文化、冰川生態深度遊

#南極 #行程 #旅客

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.03.25 14
台北最強戚風！人氣甜點店「貝克宅」

台北最強戚風！人氣甜點店「貝克宅」

#草莓 #冰淇淋 #台北美食 #抹茶 #甜點 #美食探店 #戚風蛋糕

Suru 2026.03.25 21
低碳追風！臺灣「騎時」很美麗 觀光署啟動全臺自行車年度接力盛典

低碳追風！臺灣「騎時」很美麗 觀光署啟動全臺自行車年度接力盛典

#北海岸 #國家風景區 #觀光署

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.03.25 11
Earth Hour 60 關燈一小時 凱撒飯店連鎖、國泰響應，一般家庭也可以這樣做！

Earth Hour 60 關燈一小時 凱撒飯店連鎖、國泰響應，一般家庭也可以這樣做！

#飯店 #板橋凱撒

旅遊經 2026.03.25 28
台中人氣甜點快閃台北！「水母吃乳酪」進駐SOGO復興館 罐罐蛋糕3件1000元、草莓乳酪塔全登場！

台中人氣甜點快閃台北！「水母吃乳酪」進駐SOGO復興館 罐罐蛋糕3件1000元、草莓乳酪塔全登場！

#甜點 #人氣甜點 #台北

女子漾／編輯許智捷 2026.03.25 56
賞櫻新招！莞固和食「櫻鯛御膳」絕美登場 夢幻櫻花牛奶紙鍋每一口都是春天

賞櫻新招！莞固和食「櫻鯛御膳」絕美登場 夢幻櫻花牛奶紙鍋每一口都是春天

#打卡熱點 #熱門景點 #日本料理 #日式料理 #聚餐 #好康優惠 #新品 #美食探店

引新聞 2026.03.25 20
「雲品」於台中北屯打造頂級餐飲據點 白色宴會廳+盡覽台中市景戶外證婚區吸睛

「雲品」於台中北屯打造頂級餐飲據點 白色宴會廳+盡覽台中市景戶外證婚區吸睛
旅遊經 2026.03.25 22
跟著新店香魚川路跑路線 探索碧潭與新店山水秘境！

跟著新店香魚川路跑路線 探索碧潭與新店山水秘境！

#碧潭

旅遊經 2026.03.25 31
數萬花桃準備盛開！日本長野阿智村賞花觀星一趟玩

數萬花桃準備盛開！日本長野阿智村賞花觀星一趟玩

#日本

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.03.25 41
東京 | 千鳥淵附近的國立劇場 神代曙櫻浪漫盛開中！

東京 | 千鳥淵附近的國立劇場 神代曙櫻浪漫盛開中！

#東京 #櫻花 #打卡景點 #賞櫻 #東京景點

Enhsin 2026.03.25 64
18+