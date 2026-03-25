深度南極探險 資深嚮導引領阿根廷文化、冰川生態深度遊

在南極冰川下，生命依然蓬勃生長－於橡皮艇行程中，觀察企鵝如何在冰與海交織的世界中靈巧穿梭。 圖：Gondwana Ecotours／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】專攻夢想清單、冒險旅遊的「Gondwana Ecotours」推出最新的小團體探險行程「南極：企鵝與極地前線（Antarctica: Penguins & Polar Frontiers）」，結合阿根廷的文化深度、由專業領導的南極半島航行，重新定義前往第七大洲的旅行體驗。行程從充滿活力的布宜諾斯艾利斯街區開始，途經世界最南端的城市烏斯懷亞，最後無縫銜接進入南極冰雪荒原。

▲划著獨木舟觀察正在休息的海豹，提供低干擾的方式來體驗南極野生動物生態。 圖：Gondwana Ecotours／提供

「我們發現大多數人體驗南極的方式存在可惜之處，」Gondwana Ecotours 創辦人 Jared Sternberg 表示，「多數行程僅從登船開始與結束，讓旅客自行處理南美洲的複雜安排。我們的目標是打造一段整合的旅程，讓旅客從抵達布宜諾斯艾利斯到返家，全程都能獲得Gondwana專業團隊照顧。」

此次探險由公司的核心團隊親自帶領，包括 Sternberg、共同擁有人 Eric Segalstad，以及在烏斯懷雅居住超過20年的阿根廷籍導覽與營運主管 Dani Catania，他還擁有10年的南極專業帶團經驗，他的寶貴知識、經驗，也成為連結美洲文化與極地自然歷史的珍貴橋樑。

▲在專業導覽帶領下搭乘橡皮艇出航，有機會近距離與鯨魚並行，從難忘的視角欣賞南極野生動物。 圖：Gondwana Ecotours／提供

「Dani Catania 的加入對旅客來說是關鍵優勢，」Eric Segalstad 表示，「他不僅了解野生動物與冰原，更深刻理解這片土地的靈魂。這種全程引領的一致性，讓旅客不只是船上的觀光客，而是參與一場全程由信任的領隊帶領的小型探險。」

▲搭乘小型探險船，開啟一段量身打造、貼近自然的南極旅程。 圖：Gondwana Ecotours／提供

當探險船穿越著名的德雷克海峽後，行程重點轉向沉浸式探索。旅客將搭乘橡皮艇穿梭於雕塑般的冰山與冰川之間，尋找巴布亞企鵝、帽帶企鵝與阿德利企鵝。行程也包含多次登陸，造訪歷史科研站與企鵝棲地，並有機會觀察座頭鯨、小鬚鯨與豹海豹。不同於業界慣例，Gondwana 將專業導覽的海上獨木舟活動納入基本費用，讓旅客無需額外付費即可在寧靜純淨的水域中划行。

「我們相信，在這樣偏遠的地方，不被額外的費用破壞玩樂的心情和深度體驗，至關重要」Sternberg 說。「因此我們將內陸航班、機場接送、船員小費與獨木舟等活動費用全部包含在內。行程起價為19,695美元（約台幣62萬元），我們希望旅客能全心投入探索壯麗景觀與野生動物。」

▲橡皮艇探險行程可近距離接觸南極的冰川、野生動物與隱秘海灣，全程由專業人員引導。 圖：Gondwana Ecotours／提供

▲橡皮艇探險行程可近距離接觸南極的冰川、野生動物與隱秘海灣，全程由專業人員引導。 圖：Gondwana Ecotours／提供

這趟旅程節奏精心安排，為地球上最偏遠地區之一提供更完整的背景與深度。透過將南極探險置於阿根廷文化脈絡中，「Gondwana Ecotours」打造的不僅是地理上的旅行，更是一段關於人與南方連結的體驗。

欲了解更多資訊、下載行程手冊或查看完整行程與照片，可造訪官方網站：https://www.gondwanaecotours.com/adventure-tours/antarctica/。

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