彰化二水花旗木大爆發 「台灣好行」直達 還可玩喔熊扭蛋

彰化二水花旗木大爆發，來場鐵道賞花之旅。 圖：參山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】全台最美「鐵道櫻花廊道」現身！位於彰化二水的花旗木近日迎來大爆發，粉色花海沿著台鐵集集支線綿延綻放，列車穿梭其間的夢幻場景，猶如駛進粉紅童話。交通部觀光署參山國家風景區管理處（簡稱參山處）推薦搭乘「台灣好行－跑水求財線」輕鬆賞花，不僅能免去塞車煩惱，填寫問券還有機會獲得限定版「花旗木鐵道造型」喔熊組長扭蛋！

▲搭「台灣好行－跑水求財線」，自高鐵彰化田中站或台鐵田中站、二水站轉乘，於「源泉派出所」站下車即可直達花旗木步道。 圖：參山國家風景區管理處／提供

參山處表示，為方便民眾輕鬆賞花，推薦搭乘「台灣好行－跑水求財線」，自高鐵彰化田中站或台鐵田中站、二水站轉乘，於「源泉派出所」站下車即可直達花旗木步道，免去停車煩惱。此外，也可於台鐵二水站租借自行車（Moovo），沿二水自行車道騎乘約15至20分鐘抵達，沿途串聯農村風光與在地小吃，打造慢遊賞花體驗。

為提升旅遊豐富度，二水鄉公所將於03/28舉辦「2026經典小鎮系列活動－鐵道櫻花音樂季暨愛護河川童樂趣及兒童權利公約宣導」活動，結合音樂演出、親子互動及環境教育，讓遊客在賞花之餘，也能參與在地節慶氛圍，歡迎安排順遊行程，共度春日美好時光。

參山處長曹忠猷說，「台灣好行－跑水求財線」串聯彰化田中、二水及南投竹山等觀光節點，特別行經人氣爆棚的二水花旗木步道。遊客在欣賞鐵道花海後，可延伸至竹山紫南宮祈福求財，除品嚐甕仔雞等在地美食，也不妨展開一場充滿生活美學的「竹山小鎮散策」，走進巷弄之間，探訪結合老屋風貌與設計感的特色咖啡館，在咖啡香氣與光影流動中，慢慢品味竹山的日常節奏與人文溫度。

行程規劃上，可輕鬆安排「賞花＋祈福+文青」的一日輕旅行，從高鐵轉乘即可串聯主要景點；若時間充裕，也推薦延伸為二日遊，入住竹山特色合法旅宿，感受夜間竹山小鎮靜謐氛圍，隔日再轉乘溪頭線或日月潭溪頭線，走訪溪頭、杉林溪或日月潭，打造從日到夜、由花海延伸至山林的深度旅遊體驗。

▲「山嵐號」04/03首航，列車行經彰化二水與社頭車站，沿線美景交織，是中部鐵道觀光新亮點。 圖：參山國家風景區管理處／提供

此外，觀光亮點再升級，備受期待的觀光列車「山嵐號」將於04/03正式首航西部，首賣即秒殺，將行經社頭及二水車站，串聯在地特色景點。旅客可從二水車站出發，走訪源泉故事屋、八堡圳農情館，或騎乘二水八堡圳自行車道感受田園水圳風光；延伸至社頭地區，則可漫遊台灣織襪文物館、杜鵑花大道、月眉池等景觀，並品嚐在地人氣美食蒜頭麵，打造結合鐵道、花景與慢活生活的春季旅遊新路線。目前「山嵐號」席次已開放預訂至6月，鐵道迷千萬別錯過。

參山處強調外縣市旅客可搭乘高鐵至彰化田中站，轉乘「台灣好行－跑水求財線」直達二水賞花，免開車也能輕鬆暢遊。上午賞花拍美照，中午順遊竹山紫南宮祈福求財並品嚐在地美食，一日行程輕鬆完成。該路線每日往返4班車，持電子票證享半價優惠，打造「高鐵＋好行」便捷又低碳的旅遊新體驗。

此外，搭乘「跑水求財線」並完成車內滿意度問卷，還可至高鐵彰化站、台鐵二水站旅客服務中心或員林客運竹山站兌換扭蛋機會一次，有機會獲得限定版「花旗木鐵道造型」喔熊組長扭蛋，數量有限、送完為止。快把握3月花旗木花季，來一場結合粉色花海、在地文化與收藏樂趣的春日限定療癒之旅。

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