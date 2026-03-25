花開好了！ 讀美麗中華繁花宣言 來場春夏花事行旅

初夏遊新疆別錯過賽里木湖盛開的野生罌粟花。 圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】春天的花，悄然無聲的開進旅人的心，杏花在北方的風裡微顫，木蘭花在江南的庭院裡舒展，油菜花鋪滿群山間的田野……。2026美麗中華花季有約，準備好行囊，找尋繁花的足跡，探尋在搖曳花蹤，趁著春風玩出新花樣。

▲青海祁連山油菜花在每年七月盛開，花海綿延數十公里。 圖：shutterstock／來源

花語心境 交織共鳴

走在春夏的花海裡，心境也隨之轉換。你知道每一種花的花語代表著什麼嗎？又是如何觸動玩心？

粉色杏花，是初心；濃郁荷花，是堅韌；木蘭花，是高潔；油菜花，是希望；蘭花楹，是浪漫；罌粟花，是誘惑；紫藤，是纏綿；鬱金香，是優雅；薰衣草，是夢境。 每一朵花，都是一種隱喻，一種心境的投射，不管是那一種，看到大片花海映入眼簾，總能讓心情瞬間明亮、澄澈，紅黃粉橘藍，也是大地給予的饋贈。

▲三月時節在江南蘇州處處可見高雅的木蘭花。 圖：shutterstock／來源

花開何處 循著賞花地圖玩

花，不只是季節的風景，走進不同場域，藉由花海與人文的交織，讓心境隨之流轉，沉浸在不同的感動中。

03-04月／江南水鄉遊

看木蘭花與紫藤，柔婉如水，映照著古典園林的婉約，推薦逛遊蘇州、杭州的園林與水鄉小鎮，參加茶道體驗，聽昆曲、賞古琴，感受江南柔美的軟語呢噥。

▲雍容華貴的牡丹花，是春日最霸氣的「嬌」點。 圖：shutterstock／來源

03-04月／北方古意浪漫

杏花的清淡，與古城的灰牆相映，透出一種靜謐的力量。漫遊北京故宮、八達嶺長城，山西的古城牆邊，感受古城牆與杏花交織，也可結合古建築導覽與花景攝影，感受歷史與自然的對話。

每年四月，氣質雍容華貴、花朵碩大、品種繁多的牡丹花，是洛陽最重要的春日盛宴，花色包含九大色系，栽培歷史超過1600多年，贏得「洛陽牡丹甲天下」的美譽，每到4月盛開，吸引各地遊客一遊洛陽，沉浸在花中之王的魅力中。

▲四月下旬昆明藍楹花綻放，成為一條夢幻隧道。 圖：shutterstock／來源

05月／雲南春城藍色花雨

藍楹花在昆明街道綻放，藍紫色花雨鋪滿城市，在微高的海拔中，旅拍有風的地方，在咖啡館、市集與街頭音樂融合，在花雨中感受城市的浪漫律動。

▲每年夏日新疆薰衣草讓空氣中帶著粉紫的浪漫氣息。 圖：shutterstock／來源

05-06月／西北油菜花＆薰衣草大地詩篇

放眼望去的金黃花海與高雅粉紫交織，與大西北廣裘相呼應。看新疆伊犁、霍城世界級的薰衣草田，成為攝影師的天堂，參加當地民族歌舞、市集，作客新疆感受獨特的夏日人文風情。

06-07月／高原罌粟花搖曳

野生罌粟花帶著野性與孤傲，像藏族歌聲般高亢。新疆、青藏高原的罌粟花，與雪山草原相映成趣。融入藏族的歌聲、唐卡藝術，穿梭在心靈的祭典裡。

▲夏至到，山東濟南大明湖畔夏雨荷開。 圖：shutterstock／來源

06-08月／大江南北夏日荷香

荷花是夏日的經典風景，從廣西貴港、深圳洪湖公園、江西廣昌縣、杭州西湖及山東濟南，都是著名賞荷勝地，相應而生的荷花美食＆蓮子餐、文創市集，感受在出淤泥不染中綻放豐盛的荷花經濟。

春夏的中國大陸，以花之名展開一場反差旅程，春季輕柔如詩、夏季炙烈如歌，構成冷暖交織的畫卷。2026美麗中華花季有約，走進燦爛花海，留下心動身影。想知道更多大陸景點資訊，可查詢「海峽兩岸旅遊交流協會」網站或上「美麗中華」FB、IG、YT，開拓精彩獨到的旅遊視野。

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