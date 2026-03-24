2026-03-24 10:12 女子漾／編輯周意軒
2026 日本退稅新制懶人包！11 月起全面改機場退稅，3 大流程、隱藏變動一次看
去日本玩，最爽的瞬間不就是結帳時店員按一下計算機，消費稅「啪」一聲消失的快感嗎？但各位愛買的小仙女們注意啦！日本政府最近投下一顆大炸彈：我們習慣多年的「現場直接免稅」要在 2026 年 11 月 1 日走入歷史了。以後全面改成「先付含稅價、出境再退錢」。雖然聽起來變麻煩了，但編輯研究後發現，這對愛掃貨的我們來說，其實藏著幾個超感人的隱藏優點，甚至能讓行李箱空間大解放！趕快往下滑看看是怎麼回事吧～
文章目錄
- 新舊退稅制度差在哪？一看就懂
- 2026新制退稅流程：3步驟一次搞懂
- 2026日本退稅新制注意事項（一定要看）
新舊退稅制度差在哪？一看就懂
新舊退稅制度差在哪？一看就懂
這次改制的核心其實很簡單：
從「當場免稅」→變成「離境才退稅」。
直接幫妳整理重點差異：
這次日本退稅制度的最大改變，其實可以從幾個關鍵面向一次看懂。首先在結帳方式上，過去是在店內直接扣除稅金，以免稅價格結帳，但新制改為先支付含稅金額，等到離境時再統一退回；而退稅地點也從原本的店內櫃檯，全面轉移到機場的KIOSK自助機台或海關辦理。再來是商品使用限制，舊制中消耗品必須封袋且不得在日本境內拆封使用，但新制已取消這項規定，旅途中就可以自由開封、使用甚至直接穿搭。最後在金額門檻部分，過去需要分開計算一般商品與消耗品，且各自滿5000日圓才能退稅，現在則全面取消分類限制，所有商品可合併計算，讓整體購物流程變得更直覺也更有彈性。簡單說，以後買東西不用再算得這麼精細，也不用擔心「拆了會不會被罰」。
2026新制退稅流程：3步驟一次搞懂
2026新制退稅流程：3步驟一次搞懂
別被「先付後退」嚇到，其實流程比你想像中更數位化。
Step 1：結帳＋登錄退稅資訊
結帳時一樣要出示護照，店家會提供QR Code。
掃描後進入「J-TaxRefund」系統，填寫退款方式（信用卡或電子錢包）。
Step 2：手機同步購物紀錄
所有消費紀錄會自動綁定，不再需要紙本單據。
對於常常弄丟收據的人來說，這點真的大加分。
Step 3：機場確認並退稅
出境前到機場KIOSK機台掃描護照，系統確認商品已帶出境後，稅金就會自動退回帳戶
2026日本退稅新制注意事項（一定要看）
2026日本退稅新制注意事項（一定要看）
制度變了，但有幾件事一定要記住：
新制將於2026年11月1日才正式上路，在此之前前往日本旅遊，仍然維持原本的現場免稅制度；而在機場流程方面，由於新制初期勢必會出現排隊人潮，建議至少預留30分鐘以上處理退稅手續，避免影響登機時間。最後是高額購物的部分，如果單筆消費超過100萬日圓，海關抽查的機率也會提高，記得將商品與收據放在隨手可取的位置，以利快速查驗。