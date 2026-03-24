2026-03-24 09:31 女子漾／編輯周意軒
愚人節沒在騙！2026最鬧「獵奇食物」清單曝光 ！白珍珠手搖、全黃布丁太荒謬(持續更新)
每年愚人節，品牌早就不只是「騙人」，而是直接進化成「味覺整人企劃」。2026年這一波，從便利商店到手搖飲，全都走一個視覺錯亂＋創意暴擊路線，讓人邊笑邊猶豫到底該不該吃。這次幫你整理2大已經在社群掀起討論的「愚人節獵奇食物」，不誇張，有些真的會讓人愣住3秒才敢入口。
7-ELEVEN「焦糖出走咘布」
每次愚人節，7-ELEVEN幾乎都是「搞怪王者」，今年也不例外。延續之前爆紅的「翻轉布丁」，這次直接推出全新版本「焦糖出走咘布」，最大亮點就是整顆布丁變成全黃色，完全看不到熟悉的焦糖層。原本的焦糖風味被重新解構，變成融合在整體風味裡，吃起來依然是熟悉的滑嫩與香甜，但視覺上卻像是「記憶被刪掉的布丁」，第一口真的會有點不習慣。這款新品主打的不是味道衝擊，而是「認知錯亂感」，也難怪一曝光就被網友笑說：「這是布丁界的愚人節詐騙」。
販售時間：4月1日起限量開賣
售價：18元
重點亮點：全黃外觀＋熟悉卻不對勁的口感
清心福全「荔枝白」
如果說布丁是「視覺錯亂系」，那清心福全就是「極簡美學系惡搞」。今年推出的「荔枝白」，直接把黑珍珠全部換成白玉珍珠，整杯飲料呈現幾乎全透明＋全白色調，乍看還以為是藝術展品。
喝起來則是走清爽路線，荔枝果香搭配Q彈白玉珍珠，口感反而比外表更正常，但視覺衝擊強到讓人忍不住拍照打卡。
更狠的是，品牌還加碼推出超話題周邊「拉拉褲杯套」，真的就是一條小褲褲造型，直接幫飲料穿上，荒謬感直接滿分。
活動時間：3月18日～4月中旬
售價：60元（環保杯折5元）
愚人節限定：4/1送「拉拉褲杯套」（滿178元）
社群亮點：全白系飲料＋超獵奇杯套