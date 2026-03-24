日本 | 寶可夢們躍上東京都廳外牆！寶可夢集換式卡牌遊戲30周年紀念光雕投影3/20起展開

為了紀念 寶可夢 集換式 卡牌 遊戲 （ポケモンカードゲーム）30周年， 東京 都廳自2024年2月開始的夜間光雕投影秀「TOKYO Night & Light 」，從3月20日起於週末及國定假日的節目表中加入「寶可夢集換式卡牌遊戲 TOKYO LUMINOUS NIGHT Celebrating 30 Years」，要帶大家一起震撼感受寶可夢的獨特魅力！

從2024年2月26日起正式展開的「TOKYO Night & Light 」，舉辦地點為東京都廳第一本廳舍的東側牆面，此外也有得到金氏世界紀錄「最大の建築物へのプロジェクションマッピングの展示（常設）」​（最大建築光雕投影常設展示）認證。

*以下照片皆為3月22日於現場拍攝，如果想對內容保有驚喜感的話請斟酌閱讀喔！

3月20日開始的「寶可夢集換式卡牌遊戲 TOKYO LUMINOUS NIGHT Celebrating 30 Years」，根據官網目前提供的節目表可以看到，3月的放映時間為週末及國定假日的18：30~18：45、19：30~19：45，以及21：00~21：15三個時段，而4月之後的節目表需等待後續公布。

最一開始出現的寶可夢是大家再熟悉不過的皮卡丘！回顧歷代卡牌上的皮卡丘圖案，再度忍不住感嘆皮卡丘的體型演變（笑）。

雖然是以卡牌遊戲為主題，但內容除了卡牌圖案之外，也可以看到一些人氣寶可夢施展絕招時的帥氣姿態，以及日常活動的可愛身影。

現場實際拍攝照片

巨大的牆面投影幕，再加上搭配得宜的背景音樂，每一幕都讓人目不轉睛，深怕一低頭就會錯過精彩畫面。

現場實際拍攝照片

現場實際拍攝照片

月亮伊布

雖然是平面投影，但大量細緻的視覺效果，讓人有種寶可夢們活生生在眼前行動的錯覺。

出場的寶可夢除了早期的之外，還有一些過於近期以至於我叫不出名字的。也因此我覺得現場不管是從哪個世代開始接觸寶可夢的觀眾，應該都能很有參與感。

整個「寶可夢集換式卡牌遊戲 TOKYO LUMINOUS NIGHT Celebrating 30 Years」片長約為6分鐘，和其他節目比起來算是比較長的一段。

出現的寶可夢以皮卡丘開頭，再以超夢結尾。

現場實際拍攝照片

而頭尾出現兩種版本的卡牌背面，也彷彿象徵著遊戲的傳承與演變。

結束之後現場響起了熱烈掌聲，也有一些民眾忍不住驚呼這是可以免費看的嗎（笑）。

以上是「寶可夢集換式卡牌遊戲 TOKYO LUMINOUS NIGHT Celebrating 30 Years」一小部分的畫面！4月之後的節目表目前（3月24日）尚未公布，所以如果28、29日剛好在東京旅遊的話，晚上有興趣不妨把握機會前來欣賞吧！



