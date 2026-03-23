每天都是抹茶季！京都名店北川半兵衛兼修抹茶濃縮液

三月是抹茶季的月份，許多店家和便利商店都退出抹茶季～ 最近入手了這罐宇治濃萃抹茶液，在家有這罐，隨時都能是抹茶季！

這款由「尋酒趣工作室」代理的抹茶濃縮液，是京都名店北川半兵衛監修，使用的是嚴選宇治優質抹茶，不想自己刷茶時一罐就有多種變化～

這罐容量是500ml，搭氣泡水、牛奶、啤酒到刨冰都很可以，滿意！除了官方建議的加牛奶，以下也分享幾種試過很喜歡的組合：

➊ 抹茶咖啡拿鐵

原料：抹茶液、牛奶、濃縮咖啡

作法：牛奶當基底，加入濃縮咖啡和適量抹茶液

喜歡程度：★★★★★

➋ 清爽抹茶氣泡飲

原料：抹茶液、氣泡水、檸檬汁

作法：氣泡水當基底，倒入抹茶液，加入些許檸檬汁

喜歡程度：★★★★

➌ 草莓抹茶氣泡／牛奶

原料：抹茶液、氣泡水／牛奶、草莓果醬

作法：適量草莓果醬搭配牛奶／氣泡水，最後淋上抹茶液

喜歡程度：★★★★

-➍ 抹茶啤酒

原料：抹茶液、蜂蜜啤酒

作法：蜂蜜啤酒約7成滿，再加入適量抹茶液

喜歡程度：喜歡程度：★★★

-➎ 草莓抹茶刨冰

原料：抹茶液、冰塊、草莓果醬、新鮮草莓

作法：草莓果醬先下，攪拌機打出碎冰後中間加入新鮮草莓，最後淋上抹茶液

喜歡程度：★★★★★

整體來說是挺百搭的一款抹茶液，本身是有加糖，如果只加牛奶個人覺得甜度稍高，但做成抹茶咖啡拿鐵和刨冰淋醬效果都很好～和氣泡水也可以做很多變化，草莓季尾聲自己煮了草莓果醬後就可以和抹茶液做各種搭配，濃度也可以依個人喜好程度調整，推推～

到4/1前表單下單（https://reurl.cc/Z2j4LQ）還有超級特價，比加入代理商官方LINE還優惠，敬請把握！