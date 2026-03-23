2026-03-23 21:52 Beverly比猴俐
臺北市內湖區｜想尋找道地義大利料理嗎? 就來淬義義大利餐廳吧 !
在繁忙內科園區裡隱藏了一家道地的義大利餐廳，
是許多在地老饕的口袋名單，並且以「平實價格、道地手法」著稱，
店名「粹義」就是代表對義大利料理精粹的追求。
強調體現食材的原始風味，不使用過多的加工調味，
在現在外食總是吃進過多的調味料、加工品的餐廳哩，
算是非常難得的存在。
餐廳內的菜單選項有夠豐富，光是一種醬料就有超多選擇，
此外還有燉飯、前菜、甜點等選項，
選擇困難症應該會很痛苦哈。
淬義曾獲得義大利AVPN正統拿坡里披薩協會的海外認證，
這項認證極其嚴格，從麵粉品牌、起司種類、烤爐溫度(需達到400度以上)
到披薩展開的手法都有標準規範，
身為台北市民的我，不需要昂貴的機票飛到義大利，
就能享受到與義大利拿坡里當地一致的頂級披薩。
此外，它也是「義大利經濟貿易文化推廣辦事處」所推廣的餐廳之一喔 !
餐廳的生意超級好，我們這次點了一份海鮮奶油麵 / 290元，
義式香腸披薩六片 / 370元，以及兩杯冰紅茶 / 45元。
淬義多年來穩居內湖必吃餐廳排行榜，
其中那座從義大利遠渡重洋而來的專業石窯可說是功不可沒，
粹義的披薩餅皮真的有夠好吃「外酥內軟」，我們甚至覺得超越上面的餡料，
餡料就是畫龍點睛而已，真的是非常好吃，不虧是通過認證的餐廳。
濃郁的奶油香氣完美包裹住 Q 彈的海鮮，包含鮮蝦、蛤蜊或透抽，
海味的鮮甜與白醬的濃郁乳香交織，
醬汁緊緊鎖在寬扁麵條上，
每一口都能吃到海洋的鮮美與奶香的溫潤。
比起義大利麵我們都更喜歡義式披薩，
那個豹紋焦點與炭烤香氣，加上外酥內軟的口感真的太讓人難忘了!
完全值得重複來吃好多次，難怪會成為內湖如此高人氣的義大利餐廳。
粹義像是一處放慢腳步的食光角落，避開尖峰時段的喧囂，
點一份帶著奶香的海鮮麵，或是品嘗道地義大利窯烤披薩，
即使不出國，也能在味蕾上完成一趟義大利小旅行 !
淬義義大利餐廳
地址： 114臺北市內湖區瑞光路258巷37號
電話號碼： 02 2657 7398
營業時間：每天11:30–14:00, 17:30–21:00
https://reurl.cc/7XeE7k
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數