歌詩達莎倫娜號升級回歸 2026全新海上度假體驗

義大利郵輪品牌Costa Cruises旗下郵輪歌詩達莎倫娜號(Costa Serena)，數月前甫完成改裝，將以「重磅裝潢、全新啟航」之姿，展開2026年在台灣的行程，在全面升級後，以基隆或高雄為母港，推出多條日韓航線，為旅客帶來嶄新的海上度假體驗。

搭乘莎倫娜號前進日本、韓國等地。

踏入改裝後的船艙，最先吸引目光的是船上代表性的空間「萬神殿大廳」。這座挑高十層樓的中央大廳在此次翻新工程中全面升級，天幕懸掛以3D列印打造的雲朵裝置藝術，搭配全新燈光投影設計，使整體空間更顯華麗恢宏。明亮的光影與流線造型營造出現代化氛圍，也延續郵輪一貫的典雅氣派，成為旅客登船後最先感受郵輪魅力的重要場域。

氣派的萬神殿大廳。

莎倫娜號為一艘排水量約11.5萬噸的大型郵輪，船長約290公尺，可容納逾3,700名旅客。其設計靈感來自古羅馬神話元素，船上多處空間皆以神祇命名，營造獨特的文化風格。2025年，郵輪進行大規模翻新升級，包括公共空間、餐飲設施與娛樂場域均重新設計，使整體風格更貼近當代郵輪旅遊需求。

莎倫娜號經過全面翻新。

在公共休憩空間方面，除了萬神殿大廳外，船上酒吧與社交空間也完成翻修。例如阿波羅大酒吧經過整修後呈現更為現代的設計風格，燈光與空間配置更加明亮舒適；而以愛神為主題的邱比特舞廳，桌椅與沙發多採心形設計，營造出輕鬆浪漫的社交氛圍。旅客可在此品嚐義式濃縮咖啡或調酒，欣賞現場音樂演奏，感受海上度假的悠閒節奏。

以愛神為主題的邱比特舞廳。

餐飲體驗同樣是郵輪旅遊的重要亮點。莎倫娜號設有多間免費餐廳，包括瑟瑞斯餐廳與維斯塔餐廳等主餐廳，改裝後空間更加輝煌明亮。用餐期間不時可見服務人員與表演者穿插互動，例如舞蹈或歌唱表演，為用餐氛圍增添趣味。

豐富的餐飲選擇。

在特色餐飲方面，郵輪亦引進多家付費餐廳，提供更精緻的餐飲選擇。其中包括全新裝潢的壽司吧 Sushino@Costa，以及義大利品牌代表性的手工披薩餐廳 Pizzeria Pummid’Oro，主打現場製作的義式披薩。船上也供應經典義式冰淇淋，讓旅客在海上航行期間享受道地的義大利風味。

優雅的Archipelago餐廳。

此次升級的一大亮點，則是歌詩達郵輪招牌餐廳Archipelago 的進駐。餐廳空間以漂流木元素裝飾，呈現自然海洋意象，菜單則由三位來自西班牙、法國與義大利的米其林星級主廚共同策劃，打造結合地中海風味與創意料理的專屬菜單。精緻的擺盤與多層次的味覺設計，使其成為船上備受矚目的高端餐飲體驗之一。

每天都有精彩表演。

娛樂設施方面，郵輪亦提供豐富多元的活動。白天時段，旅客可在酒吧與公共空間欣賞音樂演出或參與各類活動；夜晚則可前往挑高三層樓的宙斯大劇院，欣賞Live演唱會、男高音表演、魔術與特技等節目。劇院透過燈光與舞台效果呈現大型表演規格，為海上夜晚增添戲劇張力。

享受船上的度假氣息。

在航行日裡，旅客也可前往戶外甲板享受海上景致。無論是泳池畔休憩、曬太陽，或是在海風吹拂中散步，皆能感受郵輪旅行特有的悠閒節奏。對許多旅客而言，郵輪不僅是交通工具，更像是一座漂浮於海上的度假城市。

美好的海上假期。

郵輪旅遊特色還包括無需頻繁整理行李，可在同一趟旅程中造訪多個城市，同時享受船上完整的度假設施。對於希望兼顧休閒與觀光的旅客而言，郵輪是相當適合的旅遊選擇。

舒適的客房空間。

在2026年度內，莎倫娜號提供多種基隆或高雄出發的旅程，天數約從四到六日不等，分別前往日本的沖繩、九州或韓國的釜山等地。

感受海上的日夜風貌。

在郵輪緩緩駛離港口、海景展開之際，旅客可隨時走上甲板感受海風與遼闊視野。隨著莎倫娜號升級，這艘結合義式設計、美食文化與多元娛樂的海上郵輪，為郵輪旅遊帶來更高享受。

官網：歌詩達莎倫納號

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