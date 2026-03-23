歌詩達莎倫娜號升級回歸 2026全新海上度假體驗

2026-03-23 20:02 水返腳浪人的旅行之詩

義大利郵輪品牌Costa Cruises旗下郵輪歌詩達莎倫娜號(Costa Serena)，數月前甫完成改裝，將以「重磅裝潢、全新啟航」之姿，展開2026年在台灣的行程，在全面升級後，以基隆或高雄為母港，推出多條日韓航線，為旅客帶來嶄新的海上度假體驗。

搭乘莎倫娜號前進日本、韓國等地。
搭乘莎倫娜號前進日本、韓國等地。

踏入改裝後的船艙，最先吸引目光的是船上代表性的空間「萬神殿大廳」。這座挑高十層樓的中央大廳在此次翻新工程中全面升級，天幕懸掛以3D列印打造的雲朵裝置藝術，搭配全新燈光投影設計，使整體空間更顯華麗恢宏。明亮的光影與流線造型營造出現代化氛圍，也延續郵輪一貫的典雅氣派，成為旅客登船後最先感受郵輪魅力的重要場域。

氣派的萬神殿大廳。
氣派的萬神殿大廳。

莎倫娜號為一艘排水量約11.5萬噸的大型郵輪，船長約290公尺，可容納逾3,700名旅客。其設計靈感來自古羅馬神話元素，船上多處空間皆以神祇命名，營造獨特的文化風格。2025年，郵輪進行大規模翻新升級，包括公共空間、餐飲設施與娛樂場域均重新設計，使整體風格更貼近當代郵輪旅遊需求。

莎倫娜號經過全面翻新。
莎倫娜號經過全面翻新。

在公共休憩空間方面，除了萬神殿大廳外，船上酒吧與社交空間也完成翻修。例如阿波羅大酒吧經過整修後呈現更為現代的設計風格，燈光與空間配置更加明亮舒適；而以愛神為主題的邱比特舞廳，桌椅與沙發多採心形設計，營造出輕鬆浪漫的社交氛圍。旅客可在此品嚐義式濃縮咖啡或調酒，欣賞現場音樂演奏，感受海上度假的悠閒節奏。

以愛神為主題的邱比特舞廳。
以愛神為主題的邱比特舞廳。

餐飲體驗同樣是郵輪旅遊的重要亮點。莎倫娜號設有多間免費餐廳，包括瑟瑞斯餐廳與維斯塔餐廳等主餐廳，改裝後空間更加輝煌明亮。用餐期間不時可見服務人員與表演者穿插互動，例如舞蹈或歌唱表演，為用餐氛圍增添趣味。

豐富的餐飲選擇。
豐富的餐飲選擇。

在特色餐飲方面，郵輪亦引進多家付費餐廳，提供更精緻的餐飲選擇。其中包括全新裝潢的壽司吧 Sushino@Costa，以及義大利品牌代表性的手工披薩餐廳 Pizzeria Pummid’Oro，主打現場製作的義式披薩。船上也供應經典義式冰淇淋，讓旅客在海上航行期間享受道地的義大利風味。

優雅的Archipelago餐廳。
優雅的Archipelago餐廳。

此次升級的一大亮點，則是歌詩達郵輪招牌餐廳Archipelago 的進駐。餐廳空間以漂流木元素裝飾，呈現自然海洋意象，菜單則由三位來自西班牙、法國與義大利的米其林星級主廚共同策劃，打造結合地中海風味與創意料理的專屬菜單。精緻的擺盤與多層次的味覺設計，使其成為船上備受矚目的高端餐飲體驗之一。

每天都有精彩表演。
每天都有精彩表演。

娛樂設施方面，郵輪亦提供豐富多元的活動。白天時段，旅客可在酒吧與公共空間欣賞音樂演出或參與各類活動；夜晚則可前往挑高三層樓的宙斯大劇院，欣賞Live演唱會、男高音表演、魔術與特技等節目。劇院透過燈光與舞台效果呈現大型表演規格，為海上夜晚增添戲劇張力。

享受船上的度假氣息。
享受船上的度假氣息。

在航行日裡，旅客也可前往戶外甲板享受海上景致。無論是泳池畔休憩、曬太陽，或是在海風吹拂中散步，皆能感受郵輪旅行特有的悠閒節奏。對許多旅客而言，郵輪不僅是交通工具，更像是一座漂浮於海上的度假城市。

美好的海上假期。
美好的海上假期。

郵輪旅遊特色還包括無需頻繁整理行李，可在同一趟旅程中造訪多個城市，同時享受船上完整的度假設施。對於希望兼顧休閒與觀光的旅客而言，郵輪是相當適合的旅遊選擇。

舒適的客房空間。
舒適的客房空間。

在2026年度內，莎倫娜號提供多種基隆或高雄出發的旅程，天數約從四到六日不等，分別前往日本的沖繩、九州或韓國的釜山等地。

感受海上的日夜風貌。
感受海上的日夜風貌。

在郵輪緩緩駛離港口、海景展開之際，旅客可隨時走上甲板感受海風與遼闊視野。隨著莎倫娜號升級，這艘結合義式設計、美食文化與多元娛樂的海上郵輪，為郵輪旅遊帶來更高享受。

官網：歌詩達莎倫納號

欲知更多旅遊美食訊息，可至【水返腳浪人的旅行之詩】部落格

水返腳浪人的旅行之詩

水返腳浪人的旅行之詩

文字與影像、音樂工作者，行旅天下、記述見聞。

#郵輪 #義大利 #日本旅遊

熱門文章

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光

hotNews__list__item--img

陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
往下滑看更多精彩文章
❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★

❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★

2026-03-15 20:39 Belinda的玩美甜蜜窩

#來場生態之旅

#關渡自然公園

國家級重要濕地

亦為國際級重要野鳥棲地

為東亞澳遷移性水鳥、原生生物提供良好的棲息環境

台北市野鳥學會自2001年起，在臺北市政府的委託下

以自負盈虧方式經營全臺第一個濕地保護區

經營至今已累積200萬人次入園參觀

70萬人次教育活動、22萬人次的學校戶外教學

以及萬場大小型環境教育等活動

透過專業研究、多元文化及教育活動

引領民眾支持、參與濕地永續發展行動

全球變遷濕地重要性與生活息息相關

關渡自然公園提供豐富生態資源

賞鳥望遠鏡、賞鳥小屋、生態介紹等

不妨抓個好天氣來場自然之旅

感受生態多樣性之美吧!!

#台北景點#關渡自然公園#台北市賞鳥學會

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#打卡景點

熱門文章

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光

hotNews__list__item--img

陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤名古屋老店【矢場とん】~☆味噌豬排★已插旗台灣

❤日本❤名古屋老店【矢場とん】~☆味噌豬排★已插旗台灣

2026-03-07 17:06 Belinda的玩美甜蜜窩

#來點特別的

#味噌豬排❤

1947年創立於名古屋的知名老店

已來台灣插旗的矢場とん❤

嚴選南九州產的豬肉

自創麵包粉作為炸衣

豬排炸到內軟而香酥

但關鍵美味還是~

特製天然釀造的秘傳味噌醬!!

職人每天僅製作當天使用份量

一年半熟成的天然釀造豆味噌

深厚風味與多汁豬排堪稱絕配

炸豬排的麵包屑

是混合細碎的生麵包屑+乾燥麵包屑

創造出輕盈酥脆的層次口感

擔心店家太熱情醬汁灑滿豬排

點餐時特別強調醬汁另外提供

就可依個人口味沾著吃

亦可沾桌上黃芥末、芝麻粉

味道都不錯也很下飯囉~!!

味噌醬煮的燉蘿蔔、腸串

都很入味，且蘿蔔多汁解膩

腸串沾芥末也超讚呀!!

#名古屋美食#矢場豬排#矢場とんグループ

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#日本 #老店 #名古屋 #美食探店

熱門文章

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光

hotNews__list__item--img

陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤日系連鎖【世界の山ちゃん】~☆乾杯暢談★居酒屋

❤日本❤日系連鎖【世界の山ちゃん】~☆乾杯暢談★居酒屋

2026-03-07 19:20 Belinda的玩美甜蜜窩

#2026WBC全民瘋棒球

#一起Team Taiwan

超多人飛日本應援

我們留守也沒忘加油

#世界の山ちゃん❤

日本人氣連鎖居酒屋

人氣最旺的就屬招牌夢幻炸雞翅❤

鹹香鹹香的允指美味

還有醬烤口味、各式炸物燒烤

連酒喝起來濃度都較高

是喝一口就有感的程度~

難怪隔壁桌2個女生

喝到越聊越High

其一還瞬間趴下昏睡

但一下又起來繼續聊

就這樣趴趴醒醒的好特別...><"

且整間店鬧哄哄

完全不用擔心自己太吵

絕對可以放心暢談囉!!

這輪點下來除酒好喝外

個人推薦來此必點~

酸甜解膩的洋蔥蕃茄❤

吃完又可再多吃一點

店家相當用心~

怕客人覺得吃雞翅麻煩

筷子紙套背面提供優雅吃秘訣

且還用Q版漫畫風呈現呢

#日本美食#日系居酒屋#世界の山ちゃん#世界幻手羽先

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#棒球 #人氣 #日本 #美食探店

熱門文章

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光

hotNews__list__item--img

陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬
往下滑看更多精彩文章
全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？

全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？

2026-03-16 18:14 女子漾／編輯周意軒
全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？ 圖片來源：女子漾編輯拍攝
全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？ 圖片來源：女子漾編輯拍攝

隨著春天腳步到來，超商冰品市場也正式進入換季熱潮。3月起各大便利商店陸續推出全新冰品與冰沙，其中「抹茶」與「水果系清爽口味」成為今年春季主角。從全家抹茶季回歸的伊藤園抹茶霜淇淋，到7-ELEVEN推出的蜂蜜柚子系列霜淇淋與思樂冰，清爽又帶層次的春季冰品，已成為不少消費者近期的打卡新寵。以下整理3月話題最高的超商冰品亮點，一起看看今年春天有哪些必吃新品。

文章目錄

全家抹茶季登場　伊藤園抹茶霜淇淋回歸

全家便利商店一年一度的「抹茶季」於3月正式展開。觀察去年銷售表現，抹茶系列商品帶動相關業績成長近15%，顯示抹茶甜點依然是春季人氣口味。今年全家以「一抹茶香」為主題，一口氣推出超過10款跨品類抹茶新品，涵蓋冰品、甜點、麵包與現烤點心等。其中最受矚目的，就是曾在2024年創下超過300萬支銷量的「伊藤園抹茶霜淇淋」強勢回歸。今年同樣使用100%日本直輸鹿兒島抹茶製作，並提升抹茶粉含量，入口滑順且不甜膩，能感受到微苦回甘的濃厚茶韻。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

今年霜淇淋還搭配焦糖蘇打風味，焦糖甜香與清爽氣泡感襯托抹茶的濃郁茶香，讓整體風味層次更豐富。3月5日至3月7日透過「隨買跨店取」購買，可享5支188元優惠。

除了霜淇淋之外，全家也推出「抹茶白玉酷繽沙」，同樣使用伊藤園鹿兒島抹茶調製冰沙基底，搭配Q彈白玉麻糬，打造濃厚茶香與彈牙口感的雙重享受。即日起至3月17日推出新品嚐鮮價59元，還能依喜好加咖啡或牛奶，成為不少人午後提神的春季飲品新選擇。

圖片來源：全家官方提供
圖片來源：全家官方提供

7-ELEVEN春季冰品登場　子瑜冰沙與蜂蜜柚子系列吸睛

7-ELEVEN則推出多款水果系與韓風口味冰品，其中最受關注的是3月18日登場的「蜜梅心動冰沙」。這款新品以TWICE成員子瑜為概念打造主題杯，主打酸、甜、鹹交織的多層次風味。

冰沙結合熟甜番茄與蜜梅汁，再加入蜂蜜香氣點綴，讓整體口味更加圓潤順口。飲品中還加入番茄果肉纖維、茉莉茶凍與寒天晶凍，讓冰沙不只清爽解膩，也多了豐富咀嚼口感。新品售價99元，並推出好友分享第2杯半價優惠。

圖片來源：７－１１官方提供
圖片來源：７－１１官方提供

除了冰沙之外，7-ELEVEN自有品牌「雪淋霜」霜淇淋與「思樂冰」也吹起韓國風。3月18日起推出「蜂蜜柚子霜淇淋」與「蜂蜜柚子風味思樂冰」，靈感來自韓國經典蜂蜜柚子茶，清新柚香結合溫潤蜂蜜風味，口感清爽不膩。接著在3月23日再推出「蜜柚椰果思樂冰」，在柚子冰沙中加入椰果，增添咀嚼層次，帶來更有趣的口感體驗。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

春季冰品趨勢：抹茶濃厚系與清爽果香系從今年3月推出的超商新品來看，春季冰品主要分成兩大類型。隨著氣溫逐漸回暖，這波超商冰品新品也讓不少消費者開始提前進入「春天冰品模式」，無論是濃厚抹茶派還是清爽水果派，都能在便利商店找到屬於自己的春日療癒甜點。

熱門文章

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光

hotNews__list__item--img

陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬
往下滑看更多精彩文章
大搜集：上百品種尋覓中找到了最愛，來自法國「風中玫瑰」【台北玫瑰展2026】

大搜集：上百品種尋覓中找到了最愛，來自法國「風中玫瑰」【台北玫瑰展2026】

2026-03-17 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

春天的儀式感，就是賞花 🫠

八百種玫瑰，5000多株，從含羞嬌嫩含苞待放，台北玫瑰園尋尋覓覓，那ㄧ種最得人心呢？

是花的顏色？還是花的型狀呢？或者說，一叢叢花海呢？

今年入我眼也入我心的玫瑰品種

第一名的是來自法國的⟪風中玫瑰⟫

輕鬆賞花中，每一種花株的顯眼位置有寫上花名的名牌，對照花朵，從顏色和花瓣觀賞，會發現百百種的玫瑰品種，各有其獨特，有些品種的花型和顏色還長的很像，都好好看就是了…

開展以來，到今天（3月16日），我來過三次，還會繼續來🌸

  • 超過十年的玫瑰展，算算是第14年了，連看五年的卡娃思，年年都驚艷，過去曾迷上好幾年的「奇蹟玫瑰花」，現在又有新認識的品種取代，2026年玫瑰展驚艷連連！
  • 目前的花況超棒的，天天都有新綻放的花朵，前幾天在花海裡一株花開三朵，在附近聞到超強的花香味，聞到了花香的來源，看到了千層花瓣胭脂紅好大花朵的⟪風中玫瑰⟫。

🔺⟪風中玫瑰⟫:來自法國，亮眼的胭脂紅，特別的是花瓣表面是有絨毛的，🔺⟪風中玫瑰⟫第一次在視覺上的觀感有絨毛質感的花朵，花朵也夠大。前幾天才一花莖花開三朵，隔二天再來看，一朵已經垂下了，花兒的生命真短，賞花得及時。
🔺⟪風中玫瑰⟫:來自法國，亮眼的胭脂紅，特別的是花瓣表面是有絨毛的，🔺⟪風中玫瑰⟫第一次在視覺上的觀感有絨毛質感的花朵，花朵也夠大。前幾天才一花莖花開三朵，隔二天再來看，一朵已經垂下了，花兒的生命真短，賞花得及時。

🔺窈窕淑女：白色基底的花朵，歡版端運染出粉色，有強烈的水果香味。（芳香玫瑰園公開資訊）
🔺窈窕淑女：白色基底的花朵，歡版端運染出粉色，有強烈的水果香味。（芳香玫瑰園公開資訊）

🔺🔻甜蜜飄移、水蜜桃飄移玫瑰花，有層次的花色，一年四季開花不間斷，靠近些有甜蜜迷人的濃香，⟪水蜜桃飄移 Peach Drift⟫玫瑰，多花叢開，花期長 😘。

🔺⟪王子玫瑰⟫來自英國，古典花型，花瓣色深紅，花朵有著迷人的香氣。王子也是我聞到花香而來接近它，大概在距離幾株中雜一起的小花圃100公尺以內就會聞到花香。
🔺⟪王子玫瑰⟫來自英國，古典花型，花瓣色深紅，花朵有著迷人的香氣。王子也是我聞到花香而來接近它，大概在距離幾株中雜一起的小花圃100公尺以內就會聞到花香。

🔺碧翠絲Beatrice:豐花灌木玫瑰，2008年前英國David Austin育種，濃黃色，瓣緣白，四分簇生盃狀花型，濃果香。葉片革質，枝條直立，可用於切花。
🔺碧翠絲Beatrice:豐花灌木玫瑰，2008年前英國David Austin育種，濃黃色，瓣緣白，四分簇生盃狀花型，濃果香。葉片革質，枝條直立，可用於切花。

🔺⟪博斯科貝爾⟫：英國玫瑰，鮭粉紅，杯型，四季開花。
🔺⟪博斯科貝爾⟫：英國玫瑰，鮭粉紅，杯型，四季開花。

🔺⟪紫戀⟫：強香，花瓣多，波浪裂瓣（芳香玫瑰園公開資訊）
🔺⟪紫戀⟫：強香，花瓣多，波浪裂瓣（芳香玫瑰園公開資訊）

🔺⟪紅色達文西⟫：也稱紅色達芬奇，法國玫瑰，暗紅色微香，花半可到900~100，一莖可開多種花，可爬圍牆或圍籬。
🔺⟪紅色達文西⟫：也稱紅色達芬奇，法國玫瑰，暗紅色微香，花半可到900~100，一莖可開多種花，可爬圍牆或圍籬。

🔺⟪白伊甸⟫：一莖多花，淡香，花色外圍青白中心粉紅，在台灣花開時間主要在春季，正是現在玫瑰展時節。
🔺⟪白伊甸⟫：一莖多花，淡香，花色外圍青白中心粉紅，在台灣花開時間主要在春季，正是現在玫瑰展時節。

🔺⟪櫻霞玫瑰⟫：淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠
🔺⟪櫻霞玫瑰⟫：淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠

🔺⟪桃樂絲玫瑰⟫：以著名兒童奇幻小說綠野仙蹤女主角命名，可愛迷人的花型優雅飽滿，圓瓣平開花苞層層堆疊，強烈的香水氣味，植株強健，驚人的開花能力，淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。😘
🔺⟪桃樂絲玫瑰⟫：以著名兒童奇幻小說綠野仙蹤女主角命名，可愛迷人的花型優雅飽滿，圓瓣平開花苞層層堆疊，強烈的香水氣味，植株強健，驚人的開花能力，淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。😘

🔺⟪莫梅森的紀念品⟫：1843年法國育種，淡粉紅色花朵濃郁茶香，花名來自於馬勒梅城堡，拿破崙皇后約瑟芬所居住之處。被列入世界玫瑰學會聯合會的老玫瑰名人堂。淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠
🔺⟪莫梅森的紀念品⟫：1843年法國育種，淡粉紅色花朵濃郁茶香，花名來自於馬勒梅城堡，拿破崙皇后約瑟芬所居住之處。被列入世界玫瑰學會聯合會的老玫瑰名人堂。淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠

🔺⟪卡莉娜⟫：花型優雅，粉色迷你小型的玫瑰，經典的玫瑰型狀，強香，有時還會帶著珊瑚色。🫠
🔺⟪卡莉娜⟫：花型優雅，粉色迷你小型的玫瑰，經典的玫瑰型狀，強香，有時還會帶著珊瑚色。🫠

多到記不住的百款玫瑰品種，萬紫千紅繽紛美艷，台北玫瑰展的五大展區，從哪開始觀賞！

  • 800品種5000多株，雖然說看得眼花撩亂，多年賞花經驗，不要愛貪心的慢看漫拍，我們可以專注在一眼看上，或者說聞到花香，也或者是不熟悉的品種來開始認識。
  • 五大展區，先擇一區來觀賞，譬如從秘密花園開始，新生北路和民族東路交叉口的入，進入園區，一地理位置順序慢慢觀賞。
  • 在台北玫瑰園更可以大開眼界，來自歐洲英法的外品品種以很多，在每一個圍起來的小小花圃裡，更可以盡情地認識欣賞，有的玫瑰樹年齡上小，慶幸自己過了半百年紀仍可以輕鬆的彎下腰或屈膝來觀賞。

主辦舉辦的「玫瑰品種大蒐集」活動，賞花找花參加就有機會得到精美贈品，有Lacoste經典玫瑰香精、osewaya冰封玫瑰手鍊、心語花意花藝教室玻璃花園、Cristina candle玫好恕語小茶臘。

辦法，見官方臉書粉專，https://www.flowersfestival.taipei/event/501.html

延伸閲讀（回顧）

【2022台北玫瑰展】萬種風情的2022年玫瑰花展【士林官邸玫瑰園 】

台北玫瑰展2026官網https://www.flowersfestival.taipei/article.html?id=21












卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#法國 #展覽帶逛 #臺北玫瑰展

熱門文章

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光

hotNews__list__item--img

陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬

最新文章

每天都是抹茶季！京都名店北川半兵衛兼修抹茶濃縮液

每天都是抹茶季！京都名店北川半兵衛兼修抹茶濃縮液

#草莓 #牛奶 #啤酒 #咖啡 #抹茶 #日本 #刨冰

Suru 2026.03.23 8
電影迷旅遊首選！走進奧斯卡電影場景 盤點全美十大經典影視拍攝地亮點 同享大銀幕感動旅程

電影迷旅遊首選！走進奧斯卡電影場景 盤點全美十大經典影視拍攝地亮點 同享大銀幕感動旅程

#最佳影片 #奧斯卡 #電影

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.03.23 14
臺北市內湖區｜想尋找道地義大利料理嗎? 就來淬義義大利餐廳吧 !

臺北市內湖區｜想尋找道地義大利料理嗎? 就來淬義義大利餐廳吧 !

#義大利 #義大利麵 #餐廳 #必吃美食 #披薩 #美食探店 #義大利餐廳

Beverly比猴俐 2026.03.23 19
大農大富賞螢季登場 大自然「螢」賓，FUN鬆自己身心靈、也給予「光復」新希望！

大農大富賞螢季登場 大自然「螢」賓，FUN鬆自己身心靈、也給予「光復」新希望！

#鏟子超人 #登場 #宮崎駿

旅遊經 2026.03.23 19
歌詩達莎倫娜號升級回歸 2026全新海上度假體驗

歌詩達莎倫娜號升級回歸 2026全新海上度假體驗

#郵輪 #義大利 #日本旅遊

水返腳浪人的旅行之詩 2026.03.23 18
多洛米堤之美(1)五大必走輕健行路線，沉浸在北義絕美山景中

多洛米堤之美(1)五大必走輕健行路線，沉浸在北義絕美山景中

#打卡景點

唐蘋想很多 2026.03.23 17
2026澎湖國際海上花火節攜手《七龍珠Z》5/4開幕 33場次花火節日期全都露！

2026澎湖國際海上花火節攜手《七龍珠Z》5/4開幕 33場次花火節日期全都露！

#花火節 #主題樂園 #王識賢

旅遊經 2026.03.23 23
金箔蛋糕、爆漿棒棒糖太犯規！文華青隅「岩蘭野境」下午茶美拍爆紅

金箔蛋糕、爆漿棒棒糖太犯規！文華青隅「岩蘭野境」下午茶美拍爆紅

#蛋糕 #聯名下午茶 #美食探店

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2026.03.23 28
玩具迷暴動！3月必逛兩大萬代快閃盛典：超人力霸王見面會、首屆「一番賞玩樂祭」超狂登場！

玩具迷暴動！3月必逛兩大萬代快閃盛典：超人力霸王見面會、首屆「一番賞玩樂祭」超狂登場！

#超人力霸王 #快閃店 #一番賞

女子漾／編輯王廷羽 2026.03.23 37
2026全台燈會哪場最吸睛？網友熱議八大燈會亮點一次掌握！

2026全台燈會哪場最吸睛？網友熱議八大燈會亮點一次掌握！

#任天堂 #熱門打卡 #網友

Social Lab社群實驗室 2026.03.23 16
18+