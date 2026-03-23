多洛米堤之美(1)五大必走輕健行路線，沉浸在北義絕美山景中

多洛米堤位於義大利北部的高山地區，數億年前曾是海底珊瑚礁，經過地殼變動，如今成為壯麗奇特的高山。這裡的山體主要由白雲岩構成，在陽光照射下呈現出獨特的淺灰與金色光澤，搭配鋸齒狀山峰與高山草原等，融合多種地貌，讓這片山脈不僅是風景名勝，更是大自然的演進史，因而被列為「世界自然遺產」。本文推薦五大必走輕健行路線，絕對讓你終身難忘北義絕美山景。

輕健行1：多洛米堤代表地標—三尖峰

環繞三尖峰一圈約3〜4小時，路線難度中等，隨著腳步移動能看見三尖峰不同角度的姿態，從巨大的屏風狀岩壁，到挺拔的石柱，視覺衝擊力極強。山的前方有兩個紅色屋頂山屋，此處是拍攝三尖峰全景的熱門視角，也是健行者的休憩站。

三尖峰高度約2,800〜2,900公尺，山形呈現有如刀刃般的垂直線條，岩石富含鎂，讓山脈呈現灰白色質感，被稱為「白雲岩」，因特殊礦物成分，當黃昏或黎明時分，陽光照射在岩壁上，整座山會從橘黃、火紅轉變粉紫色，是著名的「阿爾卑斯霞光」，強烈的光影變化非常壯觀美麗。

輕健行2：地貌的極致對比—刀鋒山

刀鋒山高度約2,519公尺，位在三尖峰東側，刀鋒山有如被巨斧劈開的斜向鋸齒山脊，一邊是垂直絕壁，另一邊則像灑上抹茶的平緩草坡，形成強烈的對比，這種地貌組合極為罕見，使其成為多洛米堤最具代表性的景觀之一，也被許多人譽為世界上最迷人的山脊景觀之一。

走出纜車站，沿著柵欄步道步行約10分鐘，就能抵達最經典的觀景位置，可360度俯瞰整個山谷的迷人風光，向天斜切而上的巨大岩層，展現兩億多年地殼運動留下的痕跡，完美體現上帝創造的鬼斧神工。

輕健行3：充滿歷史的古戰場—五峰山

五峰山由五座主要岩塔組成，像雕塑般的岩峰矗立在草原上，岩峰形狀各異，有的挺拔如劍，有的傾斜欲墜，極具超現實感，把多洛米堤的壯麗化為精緻細膩的藝術品。由於岩壁垂直質地獨特，也是國際知名的攀岩地。

此處曾是一戰時期的重要前線據點，走在岩石間的步道，可見修復後的戰壕、掩體、鑿入岩壁的通道和士兵留下的生活痕跡，讓五峰山不只是自然景觀，也是一段歷史記憶，賦予五峰山神聖且沉靜的氛圍。

輕健行4：歐洲最大的高山草原—休斯高原

休斯高原是歐洲面積最大的高山平原，佔地約56平方公里，擁有像油畫般的美麗景致，草地、野花與遠方的多洛米堤山峰，搭配高原上零星點綴的小型湖泊與水池，倒映著天空與山色，構成夢幻的高山景觀。

休斯高原有一望無際綿延起伏的高山草坡，散佈著精緻的小木屋與農舍，耳畔傳來牛鈴與風聲的合奏，讓人心曠神怡。這裡的步道多數平緩、起伏不大，非常適合全家大小一同健行，或是租一台電動山地單車在高原間穿梭，是近來新潮的探險方式。

輕健行5：多洛米堤宣傳品的代表—富內斯山谷的聖瑪達萊娜

從富內斯山谷中的小村莊聖瑪達萊娜出發，途經寧靜的谷地與翠綠牧場，點綴著傳統木屋，這條如詩如畫的路線不僅是多洛米堤最經典的健行之一，更是無數明信片與旅遊雜誌封面的取景地，被公認是阿爾卑斯山最美村莊之一。

山谷間的「聖約翰教堂」帶有巴洛克元素，外牆細膩的裝飾展現阿爾卑斯山區深厚的宗教與藝術底蘊，在後方灰色山群與綠色森林的襯托下，顯得格外亮眼，雖然微小卻顯得堅定，能帶來心靈的平靜。

你想走進世界自然遺產，親眼目睹從古老深海升起的白雲石高山嗎？以及高山谷地的草原風光？這不僅是健行之旅，更是跨越兩億年的地質探險，好漾旅行社的多洛米堤行程有上述的五大輕健行路線，想去多洛米堤不妨參考，相信能帶給你難忘的旅程。

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