金箔蛋糕、爆漿棒棒糖太犯規！文華青隅「岩蘭野境」下午茶美拍爆紅

下午茶控有福了！台北文華東方酒店青隅首度攜手英國百年皇室御用香氛沙龍品牌CREED合作，推出全新「岩蘭野境」英式下午茶，由文華新任行政西點主廚 胡利雲與文華Café主廚 盧奕翔強強聯手，即日起至5月31日限定供應，吸引粉絲搶先品嚐。

全新「岩蘭野境」英式下午茶限期供應，每套1580元+10%。Eric Hsu攝

全新「岩蘭野境」英式下午茶靈感來自CREED新上市的「岩蘭野境」木質花香調，設計主軸聚焦在「英倫野餐」，午後悠閒漫步在花園秘境，靜下心品味幽然花香的獨特韻味。此次甜點由新任行政西點主廚 胡利雲一手打造，其中最吸睛非「焦糖鳳梨鮮奶油蛋糕」莫屬，鬆軟蛋糕體放上焦糖奶霜妝點，有趣的是入口帶有濃郁漿果香氣，香甜不膩，讓人一試難忘。

甜點「焦糖鳳梨鮮奶油蛋糕」、「東加豆巧克力奶霜蛋糕」超級誘人。Eric Hsu攝

以金箔點綴的「東加豆巧克力奶霜蛋糕」外型圓潤，香甜巧克力慕斯蛋糕口感綿密，主廚特別加入東加豆增添風味，尾韻帶有淡淡辛香風味，晶亮的焦糖巧克力鏡面外層超吸睛，讓人愛不釋口。少女粉絲最愛「柚子棒棒糖」造型小巧，薄脆巧克力外殼入口爆漿，能嚐到檸檬蛋糕與柚子慕斯清香，讓人置身春日野餐的氛圍。

造型小巧的「柚子棒棒糖」讓粉絲超驚豔。Eric Hsu攝

鹹點則由文華Café主廚 盧奕翔延續「英倫花園」為發想，選用時令蔬果與鴨肝慕斯、煙燻豚里肌等元素，打造5款精緻小點。推薦必嚐的「鮪魚菠菜香草麵包」以小巧香草麵包為基底，夾入鮪魚與菠菜餡料，搭配粉紅胡椒妝點，帶給味覺全新層次感。另款「甜豆酪梨塔」以酥脆塔殼裝盛翠綠甜豆搭，佐以綿柔酪梨與薄荷果凍，入口微酸超開胃。

文華Café主廚 盧奕翔以「英倫花園」為靈感，打造5款限定鹹點。Eric Hsu攝

「鴨肝慕斯配玫瑰李子醬」巧妙揉和玫瑰李子醬的酸甜與鴨肝慕斯的脂香，綴以奢華金箔與海棠花香，風味獨特。即日起點選「岩蘭野境」經典下午茶，每套1580元+10%，內含精選甜點、鹹點、綜合英式司康餅與自製果醬、特選茶品或咖啡，加贈CREED「岩蘭野境」、「阿文圖斯」、「銀色山泉」、「晨曦玫瑰」、「綠香岩蘭」隨行香氛禮各1.7ML，以及品牌500元商品劵乙張，數量有限，送完為止。