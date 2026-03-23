【偶鵝嚐嚐台林店】嘉義東區美食推薦｜必吃鵝肉飯、糖燻鵝肉超涮嘴！內用環境舒適還有特約停車場

那天來到嘉義市東區，原本只是想找一間方便停車、可以輕鬆吃頓飯的店，沒想到一吃到【偶鵝嚐嚐台林店】，反而讓人有種出乎意料的小驚喜。

【偶鵝嚐嚐台林店】嘉義東區美食推薦｜必吃鵝肉飯、糖燻鵝肉超涮嘴！內用環境舒適還有特約停車場

【偶鵝嚐嚐台林店】嘉義東區美食推薦｜必吃鵝肉飯、糖燻鵝肉超涮嘴！內用環境舒適還有特約停車場

先說一個很加分的點，店家有特約停車場，對開車族真的很友善，不用在那邊繞來繞去找車位，心情直接輕鬆一半。

【偶鵝嚐嚐台林店】嘉義東區美食推薦｜必吃鵝肉飯、糖燻鵝肉超涮嘴！內用環境舒適還有特約停車場

【偶鵝嚐嚐台林店】嘉義東區美食推薦｜必吃鵝肉飯、糖燻鵝肉超涮嘴！內用環境舒適還有特約停車場

【偶鵝嚐嚐台林店】嘉義東區美食推薦｜必吃鵝肉飯、糖燻鵝肉超涮嘴！內用環境舒適還有特約停車場

走進店裡，空間是方正格局，整體看起來乾淨明亮，走道兩側都有座位，不會有壓迫感，用餐起來還滿舒服的。

【偶鵝嚐嚐台林店】嘉義東區美食推薦｜必吃鵝肉飯、糖燻鵝肉超涮嘴！內用環境舒適還有特約停車場

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點餐方式這點我覺得也很彈性，可以使用自助點餐機操作，也可以直接到櫃台點餐，對於不習慣機器點餐的人來說也很友善。

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等餐的時候我有看到櫃檯旁有販售「鵝稻米香」米餅，有蔥味跟辣味兩種，外觀滿吸引人的，很適合買回家當零食慢慢吃。

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他們的菜單其實選擇滿多的，不只是鵝肉飯，還有各種鵝肉便當跟熱食、小菜可以單點，像我這種什麼都想吃一點的人，就不小心點了一整桌。

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先吃的是特上鵝肉飯，一上桌其實就聞得到那個鵝香，米飯是偏Q的口感，上面鋪著鹹香又嫩的鵝肉，搭配桂竹筍一起吃，口感層次還滿豐富的，會讓人默默一直扒飯。

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接著是他們的招牌「偶鵝嚐嚐」，我覺得這碗真的很可以，上面鋪滿鵝肉碎，再加上油蔥酥，最後放上一顆半熟蛋，那個蛋液劃開的瞬間真的有點療癒，拌著飯一起吃，整體是滑順又濃郁的口感，很容易一口接一口停不下來。

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招牌糖燻鵝肉（1～2人份）我覺得也是必點，一上桌那個油亮的鵝皮真的會讓人多看兩眼，糖燻的香氣明顯但不會過重，鵝肉吃起來是軟嫩帶點肉汁的那種，搭配薑絲一起吃，反而多了一點清爽感，整體鹹香但不膩，越吃越涮嘴，真的很容易不小心就被掃光。

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鵝丸湯表現也不錯，湯頭不是那種淡淡沒味道的，是有香氣的，裡面有五顆鵝丸，吃起來軟Q又帶汁，算是很有誠意的一碗湯。

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再來是招牌化骨鵝掌，這道我原本沒有特別期待，結果反而有點驚喜，滷得很透，連皮帶肉的口感是偏綿密的，醬汁帶點甘甜，不會死鹹，在嘴裡會有慢慢化開的感覺，還滿適合當下酒菜的。

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鵝肉香腸也滿特別，是鵝肉結合豬肉的組合，吃起來帶點自然的甜味，而且不會油膩。

【偶鵝嚐嚐台林店】嘉義東區美食推薦｜必吃鵝肉飯、糖燻鵝肉超涮嘴！內用環境舒適還有特約停車場

【偶鵝嚐嚐台林店】嘉義東區美食推薦｜必吃鵝肉飯、糖燻鵝肉超涮嘴！內用環境舒適還有特約停車場

綜合下水則是鵝內臟的組合，底下鋪著豆芽菜和韭菜，味道偏重一些，但整體很對味，是那種會讓人想配飯一起吃的類型。

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米血糕是紮實帶點Q度的口感，簡單但耐吃。

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燙青菜是高麗菜，吃起來水潤又脆甜，剛好可以中和前面比較重口味的料理。

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整體吃下來，我會覺得【偶鵝嚐嚐台林店】是一間不只方便、而且表現很穩定的鵝肉店，餐點都有一定水準，重點是有幾道真的會讓人留下印象，下次來嘉義想找一間可以安心吃、又不會踩雷的店，這間我會願意再回訪。

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偶鵝嚐嚐台林店

電話：05 2786565

地址：嘉義市東區台林街92-1號

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