2026觀音觀鷹再觀櫻「鷹舞春櫻・觀音山的四季遊嘉年華」在山海之間與猛禽共赴一場春之約

「2026觀音觀鷹再觀櫻」系列活動，以「季節美景 × 生態導覽 × 大地景視野 × 在地特產 」為核心，以不同的季節、主題策畫活動，串聯賞鷹、觀櫻、地景、市集、農遊與遊程，引導民眾以「走進、停留、再訪」的方式，深度體驗觀音山之美，進而帶動周邊地區觀光發展與產值提升。

3月22日 (星期日) 上午在觀音山遊客中心舉辦的開幕活動是「鷹舞春櫻・觀音山的四季遊嘉年華」(03/21、22為期二天) 的重頭戲。新北市三芝區福成社區發展協會太鼓隊，跨世代「老中青」共演，打擊動作豐富多變，展現出健康活力與節奏感，為 「2026觀音觀鷹再觀櫻」系列活動揭開序幕。

交通部觀光署陳玉秀署長致詞表示：「觀音山是個生態豐富的地方，可以從硬漢嶺遠眺淡江大橋，現在春天正是欣賞美景的好時機，觀光署正在推動「旅行．再發現」，大家可以不用到北海道，直接來北海岸走走，也希望大家把這份美好分享出去，讓更多人看見台灣的美！」。

與會嘉賓與機關首長共同主持「2026觀音觀鷹再觀櫻」系列活動啟動儀式。

「2026觀音觀鷹再觀櫻」系列活動強調「四季有主題、場場有體驗、次次能再訪」，以不同季節規劃主題活動與深度遊程，串聯賞鷹、生態解說、地景導覽、小農市集與農遊體驗，引導民眾從走進山林、停留體驗到再次回訪，感受觀音山、北海岸自然與人文交織的魅力。(照片：生態賞鷹)

觀音山是猛禽鳥類主要棲身地，也是候鳥北遷時在台停留最後的一片山谷，其中又以「赤腹鷹、灰面鵟鷹、鳳頭蒼鷹、大冠鷲」等觀音四秀最富盛名。觀音山猛禽展示館位於觀音山遊客中心旁，為北臺灣首座以猛禽教育為主題展館，展館內以圖文展板、地形及猛禽生態模型、互動多媒體及VR設施，帶領民眾經由五感體驗進一步了解觀音山猛禽及自然生態獨特性。

「鷹舞春櫻・觀音山的四季遊嘉年華」小農市集邀請來自生態、小農、觀光圈店家及在地創生等單位設攤，展示觀音山的當地特色產品與服務。

趣味闖關活動

街頭藝人「觀音山人文歌手 - 林助家 (A-Ga)」舞台現場表演。

春季正值猛禽遷徙過境時節，搭配櫻花盛開景致，特別是林梢步道周邊，最有機會拍到猛禽在櫻花林上方翱翔的「鷹舞櫻飛」季節限定畫面。

啟動儀式後，北觀處吳建志代理處長接受訪問表示，觀音山不僅擁有遼闊大地景視野，可遠眺淡水河流域與山海交會景觀，更兼具生態教育、休閒健行與農產體驗價值。四季主題活動也將陸續登場。6月將推出綠竹筍推廣主題活動與小農市集，結合在地餐廳與特色食材，展現觀音山農產魅力。(照片：觀音山綠竹筍市集攤位與民眾互動)

9月至10月則規劃大地景視野導覽，邀請專業講師帶領民眾從地形地貌與歷史發展角度，重新認識觀音山壯闊山海景觀。透過季節分期策辦，讓民眾一年四季都能走訪觀音山、體驗不同主題亮點。

北觀處觀音山遊客中心

地址：新北市五股區凌雲路三段130號

公共交通：蘆洲捷運站搭乘三重客運 [橘20] 或 [785號] 公車至觀音山遊客中心。

更多活動資訊請參考：

北觀處官網：https://theme.northguan-nsa.gov.tw/

北觀粉絲團-幸福北海岸：https://www.facebook.com/northguan/