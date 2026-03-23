邊玩邊逛街！Popworld蹦世界實境解謎遊戲 成為地方創生新推手

記者/鄭欣宜報導

近年來，「體驗式旅遊」與「地方創生」逐漸成為城市發展的重要關鍵。相較於傳統走馬看花的觀光方式，越來越多旅客期待能透過互動與故事，更深入地理解一座城市的文化與歷史。在這樣的趨勢下，結合遊戲與導覽的數位平台Popworld 蹦世界，也逐漸成為地方創生的重要工具之一。

用遊戲帶玩家走進城市

實境遊戲結合劇情、解謎與現地探索，讓玩家在遊戲過程中走訪城市角落，進而認識地方文化與商家。這種「邊玩邊探索」的模式，不僅讓旅遊更具參與感，也能有效帶動地方人流與消費。

Popworld 蹦世界指出，透過實境解謎活動，玩家在遊戲過程中會前往不同地點尋找線索，例如景點、商圈或文化空間，形成一種自然的城市探索路徑。這種將數位遊戲與實體空間結合的方式，也成為近年地方創生活動常見的應用模式。

遊戲玩家參加2025 年 Popworld 蹦世界推出的實境遊戲《精靈樂園：看不見的世界》。圖/Popworld 蹦世界提供

沉浸式劇情打造城市冒險

以 2025 年推出的實境遊戲《精靈樂園：看不見的世界》為例，遊戲設計融合劇本殺與解謎機制，玩家必須透過蒐集線索、理解故事情節並與隊友合作，才能逐步接近真相。整體體驗結合AR辨識、語音提示與現場環境互動，讓玩家在遊戲過程中彷彿置身於故事之中。

這款遊戲設置於台北市立兒童新樂園，玩家需組隊在園區中探索與解謎，不少體驗者表示，每一關的邏輯設計都不同，過程充滿驚喜與挑戰，也讓原本熟悉的場域出現全新的遊玩方式。

除了既有作品，平台也持續推出新的遊戲內容。例如即將登場的《時空之石》，以蒸氣龐克風格與科幻劇情為背景，玩家將在台中港 MITSUI OUTLET PARK 展開一場穿越時空的解謎冒險，透過探索事件、線索組合與突發任務等玩法，打造長達3至4小時的沉浸式體驗。

讓城市故事被更多人看見

在地方創生的概念下，Popworld 蹦世界希望透過數位平台讓更多城市故事被看見。不同於傳統觀光導覽多以單向資訊傳遞為主；實境遊戲結合劇情、任務與現地探索，讓玩家在移動與解謎的過程中逐步認識城市文化，也使在地景點、商圈與文化場域被自然串連進探索路線，形成新的文化與經濟循環。

為了讓城市故事能以更多元的方式呈現，Popworld 蹦世界近期也持續升級創作與互動功能。例如平台推出「共編管理」機制，多位創作者能共同設計遊戲內容，提升大型城市活動或文化專案的協作效率。同時，平台也新增多元通關玩法，包括單選與多選互動題型、文字與圖片密碼鎖，以及支援中英文語音辨識的語音回答等功能，玩家能透過視覺、聲音與互動任務完成關卡，提升整體沉浸感。

此外，在行動裝置上還可結合拍照與AR辨識等互動技術，使實境遊戲與真實環境產生更多連結，讓城市探索不再只是閱讀導覽，也能透過任務與互動逐步發現地方特色。透過這些功能的更新，平台希望文化內容不僅能被閱讀，亦能透過互動形式帶給玩家更生動的體驗。

人人都能成為城市故事的創作者

除了提供遊戲體驗，Popworld 蹦世界 同時也是一個開放的創作平台。平台後台設計簡單直覺，即使沒有程式背景，也能自行設計導覽內容或實境遊戲，將自己的故事轉化為可被體驗的互動內容。

Popworld 蹦世界表示：「因為世界那麼大，只靠我們沒辦法踏遍每個角落。」平台的核心理念是透過遊戲化設計，將導覽從單向資訊傳遞轉變為互動式探索體驗。玩家在遊戲過程中走訪城市現場，經由劇情、任務與解謎逐步理解地方歷史與文化，使原本容易被忽略的城市角落重新進入旅客視野。

「Popworld」名稱一方面代表人們以雙腳踏訪城市與世界，另一方面也象徵手機螢幕上不斷蹦出驚喜與發現。Popworld 以「打造一個更有趣的世界（Create an interesting world）」為核心願景， 期待透過開放創作模式，讓更多人一起參與城市故事的打造，並以遊戲與導覽的形式，引導旅客深入探索各地文化魅力。